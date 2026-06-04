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संवैधानिक विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव डॉ. सुभाष कश्यप का 97 वर्ष की आयु में निधन

डॉ. कश्यप का जन्म 1929 में संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) के बिजनौर जिले के चांदपुर में एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हुआ था.

डॉ. सुभाष कश्यप का निधन
डॉ. सुभाष कश्यप का निधन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 4, 2026 at 6:54 PM IST

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नई दिल्ली: देश के प्रख्यात संवैधानिक विशेषज्ञ, लेखक और लोकसभा के पूर्व महासचिव पद्म भूषण डॉ. सुभाष सी. कश्यप का आज सुबह उनके आवास पर निधन हो गया. वे 97 वर्ष के थे. बताया गया है कि उनका निधन कार्डियो-पल्मोनरी अरेस्ट के कारण हुआ. डॉ. कश्यप का जीवन भारतीय लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली की सेवा में समर्पित रहा. उनके द्वारा छोड़े गए वैचारिक शून्य को भर पाना अत्यंत कठिन है. उनके परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटे और एक बेटी हैं. उनका अंतिम संस्कार लोदी रोड श्मशान घाट पर किया गया.

डॉ. कश्यप का जन्म 1929 में संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) के बिजनौर जिले के चांदपुर में एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हुआ था. किशोरावस्था में ही वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हो गए थे. उन्होंने न केवल बिजनौर बल्कि मेरठ में भी छात्र आंदोलनों का नेतृत्व किया. उनकी शिक्षा-दीक्षा का दायरा अत्यंत विस्तृत था, जिसमें इलाहाबाद, नई दिल्ली, वाशिंगटन डीसी, लंदन और जिनेवा शामिल थे. अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत उन्होंने एक पत्रकार और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में की थी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का प्रशिक्षण लेने के बाद, उन्होंने संसद के साथ अपनी यात्रा शुरू की.

डॉ. सुभाष कश्यप अमित शाह के साथ
डॉ. सुभाष कश्यप अमित शाह के साथ (ETV Bharat)

भारतीय संसदीय इतिहास का एक युग समाप्त

डॉ. कश्यप ने 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव के रूप में कार्य किया. जवाहरलाल नेहरू के समय की पहली लोकसभा से लेकर 9वीं लोकसभा तक, उन्होंने 37 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय संसद की सेवा की. उन्हें 'आवर पार्लियामेंट' और 'आवर कॉन्स्टिट्यूशन' जैसे 100 से अधिक पुस्तकों का लेखक माना जाता है, जो आज भी छात्रों और विशेषज्ञों के लिए मार्गदर्शक हैं. डॉ. कश्यप ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया. वे 1982-1983 के दौरान जिनेवा स्थित इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन में अंतरराष्ट्रीय संसदीय प्रलेखन केंद्र के प्रमुख रहे और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय थे. संसद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद भी, उनकी सक्रियता कम नहीं हुई. उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान 'संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग' की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में कार्य किया.

हाल ही में, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' समिति में भी अपनी सेवाएं दीं. वे संस्थान निर्माता भी थे. उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, राष्ट्रीय जागृति संस्थान जैसी संस्थाओं को मजबूती प्रदान की. डॉ. कश्यप को अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया. उन्हें अमेरिका की दक्षिणी मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी, डलास और एकेडमी ऑफ सैन फ्रांसिस्को सहित अनेक संस्थानों द्वारा सम्मानित किया गया. उन्हें कानून और राजनीति विज्ञान में उनके कार्यों के लिए दो बार मोतीलाल नेहरू पुरस्कार और संसदीय प्रक्रिया - प्रथाएं, मिसालें और विशेषाधिकार पर उनके शोध के लिए जवाहरलाल नेहरू फैलोशिप से सम्मानित किया गया था.

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