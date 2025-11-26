ETV Bharat / bharat

संविधान दिवस पर पीएम मोदी बोले- संवैधानिक कर्तव्य मजबूत लोकतंत्र की नींव हैं

पीएम मोदी ( ANI फाइल फोटो )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नागरिकों से अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने की अपील की और कहा कि ये एक मजबूत लोकतंत्र की नींव हैं. संविधान दिवस पर नागरिकों को लिखे एक पत्र में प्रधानमंत्री ने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया. प्रधानमंत्री ने जनता को सुझाव दिया कि स्कूल और कॉलेज फर्स्ट टाइम वोट देने वालों को सम्मान देकर संविधान दिवस मनाएं. पीएम ने कहा कि इस साल का संविधान दिवस खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरदार वल्लभभाई पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत की वर्षगांठ के साथ मेल खाता है. इस दौरान पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के इस विश्वास को याद किया कि अधिकार कर्तव्यों को निभाने से मिलते हैं और इस बात पर जोर दिया कि कर्तव्यों को पूरा करना सामाजिक और आर्थिक तरक्की की नींव है.