ETV Bharat / bharat

संविधान निर्माण में हजारीबाग के दो विभूतियों का खास योगदान, देश निर्माण में भी छोड़ी है अमिट छाप

हजारीबाग के दो सेनानी बाबू रामनारायण सिंह और केबी सहाय का संविधान निर्माण में अहम भूमिका रही है.

constitution-day-freedom-fighters-of-hazaribag-babu-ramnarayan-singh-and-kb-sahay
लोगों के बीच में बैठे बाबू रामनारायण सिंह (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 26, 2025 at 9:51 AM IST

|

Updated : November 26, 2025 at 10:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: आज देशभर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है. इस मौके पर हजारीबाग का चर्चा होना भी लाजिमी है. हजारीबाग का आजादी के पहले और आजादी के बाद देश निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. हजारीबाग के प्रथम सांसद स्वर्गीय बाबू रामनारायण सिंह और एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री केबी सहाय ने संविधान निर्माण में अहम योगदान दिया है.

जानकारी देते बाबू राम नारायण सिंह के पोते और वरिष्ठ पत्रकार (ETV BHARAT)

संविधान निर्माण में बाबू राम नारायण सिंह की भूमिका

हजारीबाग के प्रथम सांसद स्वर्गीय बाबू राम नारायण सिंह और एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय केबी सहाय भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. विनोबा भावे विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान के सेवानिवृत्ति प्रोफेसर डॉ प्रमोद सिंह, जो स्वर्गीय बाबू राम नारायण सिंह के पोते हैं वे बतातें है कि संविधान सभा में ही बाबू राम नारायण ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री को प्रधानसेवक कहा जाए और नौकरशाह लोक सेवक के रूप में जाना जाए. ऐसा इसलिए कि राजतंत्र की आत्मा कहीं लोकतंत्र में प्रवेश न कर जाए. जबकि मंत्रिमंडल को सेवक मंडल के रूप में अपनाया जाए.

Constitution Day freedom fighters of Hazaribag Babu Ramnarayan Singh and KB Sahay
हजारीबाग के प्रथम सांसद बाबू रामनारायण सिंह (ETV BHARAT)

बाबू राम नारायण ने की थी पंचायती राज की वकालत

स्वर्गीय राम नारायण सिंह के परिजन खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं. उनका कहना है कि 'हमारे दादा ने जो सपना देखा था, जो बातें कहीं थीं, आज के समय में चरितार्थ हो रहा है. जो उनके दूरदर्शी होने का परिचायक है. बाबू राम नारायण सिंह ने संविधान सभा की पहली बैठक में पंचायती राज की वकालत की थी.

दिसंबर माह के 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरही में भरे मंच से स्वर्गीय बाबू राम नारायण सिंह को श्रद्धांजलि दी थी. इस दौरान संविधान निर्माण के साथ आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय बाबू राम के बारे में लोगों को जानकारी दी थी और हजारीबाग की धरती को उनके नाम के साथ नमन किया था.

Constitution Day freedom fighters of Hazaribag Babu Ramnarayan Singh and KB Sahay
संविधान की किताब में बाबू रामनारायण सिंह के हस्ताक्षर (ETV BHARAT)

बाबू राम नारायण की बात लागू न होने का नतीजा है: परिजन

प्रमोद सिंह इस बात को लेकर दुख भी जाहिर करते हैं कि दादाजी की बातों को अच्छे तरीके से लागू किया जाता तो समाज में इतनी विसंगति नहीं दिखती. जिस तरह से संविधान का बात-बात पर सवाल उठाया जा रहा है, यह पीड़ा दायक है. वहीं, हजारीबाग के वरिष्ठ पत्रकार मुरारी सिंह कहते हैं कि हजारीबाग के लिए गर्व की बात है. दो विभूति स्वर्गीय बाबू राम नारायण सिंह और एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय केबी सहाय का संविधान निर्माण‌ में महत्वपूर्ण योगदान है.

Constitution Day freedom fighters of Hazaribag Babu Ramnarayan Singh and KB Sahay
स्वर्गीय बाबू रामनारायण सिंह के पोते (ETV BHARAT)

हजारीबाग के लोगों के लिए यह गर्व कि बात है कि जिले के विभूति बाबू राम नारायण सिंह और केबी सहाय संविधान सभा के सदस्य थे. उनके बताए हुए शब्द आज चरितार्थ हो रहे हैं. संविधान कोई पुस्तक नहीं है बल्कि यह ग्रंथ है जिसमें सभी धर्म को सम्मान जगह प्रदान किया गया है, जो हमारे धर्मनिरपेक्ष होने का साक्षी है.

ये भी पढ़ें: आदिवासी की रक्षा करने वाला झारखंड में एक भी नेता नहीं, खुलेआम लूटी जा रही जमीनें: जयंत जयपाल सिंह मुंडा

'संविधान में आदिवासी अधिकार बनाम जमीनी हकीकत' विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम, पवन खेड़ा ने कई जटिल सवालों के दिए सीधे जवाब

संविधान दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन, निरसा और खूंटी में पुलिस पदाधिकारियों ने ली संविधान की शपथ

Last Updated : November 26, 2025 at 10:05 AM IST

TAGGED:

CONSTITUTION DAY
संविधान दिवस
संविधान दिवस 2025
बाबू रामनारायण सिंह
SAMVIDHAN DIVAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.