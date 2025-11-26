ETV Bharat / bharat

संविधान निर्माण में हजारीबाग के दो विभूतियों का खास योगदान, देश निर्माण में भी छोड़ी है अमिट छाप

हजारीबाग के प्रथम सांसद स्वर्गीय बाबू राम नारायण सिंह और एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय केबी सहाय भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. विनोबा भावे विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान के सेवानिवृत्ति प्रोफेसर डॉ प्रमोद सिंह, जो स्वर्गीय बाबू राम नारायण सिंह के पोते हैं वे बतातें है कि संविधान सभा में ही बाबू राम नारायण ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री को प्रधानसेवक कहा जाए और नौकरशाह लोक सेवक के रूप में जाना जाए. ऐसा इसलिए कि राजतंत्र की आत्मा कहीं लोकतंत्र में प्रवेश न कर जाए. जबकि मंत्रिमंडल को सेवक मंडल के रूप में अपनाया जाए.

जानकारी देते बाबू राम नारायण सिंह के पोते और वरिष्ठ पत्रकार (ETV BHARAT)

हजारीबाग: आज देशभर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है. इस मौके पर हजारीबाग का चर्चा होना भी लाजिमी है. हजारीबाग का आजादी के पहले और आजादी के बाद देश निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. हजारीबाग के प्रथम सांसद स्वर्गीय बाबू रामनारायण सिंह और एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री केबी सहाय ने संविधान निर्माण में अहम योगदान दिया है.

स्वर्गीय राम नारायण सिंह के परिजन खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं. उनका कहना है कि 'हमारे दादा ने जो सपना देखा था, जो बातें कहीं थीं, आज के समय में चरितार्थ हो रहा है. जो उनके दूरदर्शी होने का परिचायक है. बाबू राम नारायण सिंह ने संविधान सभा की पहली बैठक में पंचायती राज की वकालत की थी.

दिसंबर माह के 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरही में भरे मंच से स्वर्गीय बाबू राम नारायण सिंह को श्रद्धांजलि दी थी. इस दौरान संविधान निर्माण के साथ आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय बाबू राम के बारे में लोगों को जानकारी दी थी और हजारीबाग की धरती को उनके नाम के साथ नमन किया था.

संविधान की किताब में बाबू रामनारायण सिंह के हस्ताक्षर (ETV BHARAT)

बाबू राम नारायण की बात लागू न होने का नतीजा है: परिजन

प्रमोद सिंह इस बात को लेकर दुख भी जाहिर करते हैं कि दादाजी की बातों को अच्छे तरीके से लागू किया जाता तो समाज में इतनी विसंगति नहीं दिखती. जिस तरह से संविधान का बात-बात पर सवाल उठाया जा रहा है, यह पीड़ा दायक है. वहीं, हजारीबाग के वरिष्ठ पत्रकार मुरारी सिंह कहते हैं कि हजारीबाग के लिए गर्व की बात है. दो विभूति स्वर्गीय बाबू राम नारायण सिंह और एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय केबी सहाय का संविधान निर्माण‌ में महत्वपूर्ण योगदान है.

स्वर्गीय बाबू रामनारायण सिंह के पोते (ETV BHARAT)

हजारीबाग के लोगों के लिए यह गर्व कि बात है कि जिले के विभूति बाबू राम नारायण सिंह और केबी सहाय संविधान सभा के सदस्य थे. उनके बताए हुए शब्द आज चरितार्थ हो रहे हैं. संविधान कोई पुस्तक नहीं है बल्कि यह ग्रंथ है जिसमें सभी धर्म को सम्मान जगह प्रदान किया गया है, जो हमारे धर्मनिरपेक्ष होने का साक्षी है.

ये भी पढ़ें: आदिवासी की रक्षा करने वाला झारखंड में एक भी नेता नहीं, खुलेआम लूटी जा रही जमीनें: जयंत जयपाल सिंह मुंडा

'संविधान में आदिवासी अधिकार बनाम जमीनी हकीकत' विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम, पवन खेड़ा ने कई जटिल सवालों के दिए सीधे जवाब

संविधान दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन, निरसा और खूंटी में पुलिस पदाधिकारियों ने ली संविधान की शपथ