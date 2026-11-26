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संविधान दिवस: हर नागरिक को मिला अधिकार, फिर भी अधूरा है समानता और न्याय का सपना; लोकतंत्र के सामने कितनी चुनौतियां

नई दिल्ली: किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ चुनाव कराने में नहीं, बल्कि इस बात में होती है कि वहां रहने वाले लोगों को कितनी आजादी है. उनकी बात कितनी सुनी जाती है और उन्हें कितना न्याय मिलता है. भारत का संविधान भी इसी सोच के साथ बनाया गया था. इसमें हर नागरिक को समान अधिकार देने, भेदभाव खत्म करने और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की व्यवस्था की गई.

26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था. इसके करीब दो महीने बाद 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ. तब से अब तक देश की राजनीति बदली, सरकारें बदलीं, समाज बदला और समय के साथ संविधान में भी कई संशोधन हुए. लेकिन संविधान की प्रस्तावना में दर्ज न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के मूल सिद्धांत आज भी उतने ही जरूरी हैं.

वहीं, SIR को लेकर उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को सही करना जरूरी हो सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी योग्य मतदाता का नाम नहीं कटना चाहिए. किसी भी प्रक्रिया के कारण नागरिक का मतदान का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर योग्य नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करना सबसे जरूरी है.

चुनावी व्यवस्था में बदलाव से पहले सोच-विचार जरूरी चुनाव और मतदाता सूची को लेकर चल रही बहस पर प्रोफेसर राजेश झा ने वन नेशन वन इलेक्शन और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का भी जिक्र किया. वन नेशन वन इलेक्शन पर उन्होंने बताया कि भारत की चुनावी व्यवस्था कई दशकों में विकसित हुई है. ऐसे में एक नई व्यवस्था लागू करने से पहले उसकी उपयोगिता और संभावित परिणामों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए. भारतीय परिस्थितियों में यह व्यवस्था कितनी सफल होगी, इस पर व्यापक चर्चा जरूरी है.

विरोध की आजादी का मतलब दूसरों को परेशान करना नहीं संविधान नागरिकों को विरोध करने का अधिकार देता है, लेकिन इस अधिकार के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई कर रहे रोशन कुमार ने बताया कि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र के लिए जरूरी हैं, लेकिन प्रदर्शन के दौरान आम लोगों की परेशानी का भी ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि कई बार किसी मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले लोग सड़कों को जाम कर देते हैं. इससे आम लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है. विरोध करने का अधिकार मिलने का मतलब यह नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया जाए. उन्होंने बताया कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां लोग शांतिपूर्वक अपनी बात रख सकें और उनकी आवाज सरकार तक पहुंचे. विरोध का अधिकार और आम नागरिक की सुविधा, दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने और संगठन बनाने का अधिकार देता है. शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है. उन्होंने बताया कि अगर किसी नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जाता है तो उसके पास न्यायपालिका जाने का विकल्प है. प्रोफेसर राजेश झा ने मीडिया की स्वतंत्रता को भी लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि प्रेस की आजादी कमजोर होगी तो सरकार से सवाल पूछने की व्यवस्था भी प्रभावित होगी. इसलिए मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिलना चाहिए. लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, जब नागरिकों के साथ मीडिया भी बिना डर के अपनी बात रख सके.

सरकार से सवाल पूछना भी नागरिक का अधिकार लोकतंत्र में सिर्फ सरकार चुनना ही नागरिकों की भूमिका नहीं है. सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना, अपनी असहमति जाहिर करना और गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना भी लोकतंत्र का हिस्सा है.

संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल क्यों उठ रहे हैं

चुनाव आयोग, न्यायपालिका और CAG जैसी संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे संविधान के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करें. इन संस्थाओं पर जनता का भरोसा लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है. प्रोफेसर राजेश झा ने बताया कि संविधान ने इन संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए विशेष व्यवस्था दी है. इसके बावजूद आज चुनाव आयोग समेत कई संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं को सरकार के प्रभाव से दूर रखना जरूरी है. अगर किसी संस्था की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठेंगे तो जनता का भरोसा कमजोर हो सकता है. इसलिए संवैधानिक व्यवस्थाओं को सही तरीके से लागू करना और संस्थाओं की स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है.

संविधान के प्रमुख मूल्य (Photo Credit; ETV Bharat)

राजनीतिक आजादी के साथ सामाजिक बराबरी भी जरूरी

संविधान की चर्चा डॉ. भीमराव आंबेडकर के बिना पूरी नहीं हो सकती. उन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई और समाज में बराबरी, न्याय और बंधुता की मजबूत पैरवी की. प्रोफेसर राजेश झा ने बताया कि बाबा साहेब ने देश को सामाजिक न्याय का मजबूत आधार दिया, लेकिन उनके सपनों को पूरी तरह पूरा करना अभी बाकी है. उन्होंने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था लागू होने के बाद भी उच्च शिक्षा और उच्च सिविल सेवाओं में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के अनुपात में नहीं है. इस दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है. उन्होंने आर्थिक असमानता का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने बताया कि समाज में अमीर और गरीब के बीच अंतर और अवसरों की असमानता सामाजिक न्याय के रास्ते में बड़ी चुनौती है. केवल राजनीतिक अधिकार मिलने से समानता नहीं आ जाती. जब तक हर वर्ग को शिक्षा, रोजगार और आगे बढ़ने के समान अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक आंबेडकर के सामाजिक लोकतंत्र का सपना अधूरा रहेगा.

नागरिकों के जरुरी मौलिक अधिकार (Photo Credit; ETV Bharat)

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संविधान सिर्फ किताब नहीं, आम आदमी की ताकत है

दिल्ली विश्वविद्यालय में एलएलबी के छात्र आशुतोष प्रताप भारतीय संविधान को देश का सबसे जरूरी दस्तावेज मानते हैं. उन्होंने बताया कि संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह तय करता है कि देश कैसे चलेगा, सरकार की जिम्मेदारी क्या होगी और नागरिकों को कौन-कौन से अधिकार मिलेंगे. उन्होंने कहा कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है. इसका मतलब है कि समय और समाज की जरूरतों के अनुसार इसमें बदलाव किए जा सकते हैं. उन्होंने शिक्षा के अधिकार का उदाहरण देते हुए बताया कि 86वें संविधान संशोधन के जरिए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार का रास्ता तैयार हुआ. इसके बाद शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया.

उन्होंने बताया कि संविधान की एक और खास बात यह है कि यह नागरिकों को अधिकार देने के साथ उनकी जिम्मेदारियां भी बताता है. मौलिक अधिकार लोगों को स्वतंत्र बनाते हैं, मौलिक कर्तव्य उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं और नीति-निर्देशक तत्व सरकार को जनता के कल्याण के लिए काम करने की दिशा देते हैं. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 19 के तहत लोग अपनी बात रख सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होकर अपनी मांग उठा सकते हैं. यही लोकतंत्र की खूबसूरती है.

बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मूर्ति (Photo Credit; ETV Bharat)

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तकनीक बदलेगी, समाज बदलेगा तो संविधान के सामने भी नई चुनौतियां होंगी

संविधान के भविष्य पर आशुतोष प्रताप ने बताया कि आने वाले समय में तकनीक, शिक्षा और लोगों की जरूरतों में तेजी से बदलाव होगा. ऐसे में संविधान और कानूनों को भी बदलती परिस्थितियों के अनुसार समझना और विकसित करना होगा. उन्होंने कहा कि संसद कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने का काम करती है, जबकि जहां नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जरूरत होती है, वहां न्यायपालिका की भूमिका जरूरी हो जाती है. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका और जरूरी होगी. इन संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल से संविधान की व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सकता है.

संविधान में बदलाव होना कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी खूबी है

रोशन कुमार ने बताया कि संविधान को समय के साथ बदलना जरूरी है. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यवस्था हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती. समाज की जरूरतें बदलती हैं और उसी के अनुसार कानूनों में संशोधन की जरूरत पड़ती है. उन्होंने बताया कि संविधान में संशोधन का मतलब यह नहीं है कि संविधान खत्म हो रहा है या कमजोर पड़ रहा है. इसका उद्देश्य बदलते समय के अनुसार व्यवस्था को बेहतर बनाना है.

उन्होंने कहा कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो देश को दिशा देता है. इसलिए इसकी मूल भावना को समझना जरूरी है. किसी भी बदलाव का उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना और नागरिकों के हितों की रक्षा करना होना चाहिए.



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