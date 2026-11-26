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'असहमति लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं, वकालत के भेष में राजनीतिक एजेंडा खतरा है': संविधान दिवस पर CJI की दो टूक

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुवार, 26 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस के मौके पर एक प्रोग्राम के दौरान लोगों को संबोधित किया. ( PTI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने संविधान दिवस के अवसर पर इस बात पर जोर दिया कि असहमति संवैधानिक लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं है. उन्होंने कहा कि एक मजबूत बार (वकीलों के समूह) को न्यायपालिका से सवाल करने और असहमत होने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने आगाह भी किया कि जब पेशेवर कर्तव्य की आड़ में राजनीतिक एजेंडा चलाया जाता है या निजी लाभ के लिए न्यायिक मंचों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे पेशेवर ईमानदारी को ठेस पहुंचती है.

मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के लॉन में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे. सीजेआई ने कहा, कि संविधान की परीक्षा केवल असाधारण राजनीतिक या संस्थागत संकटों के समय ही नहीं होती, बल्कि सत्ता के सामान्य इस्तेमाल में हर दिन इसकी परीक्षा होती है. उन्होंने कहा, "कोई अधिकारी एक कमजोर नागरिक के साथ किस तरह का व्यवहार करता है, किसी संस्था में अपनी सीमाओं को स्वीकार करने की कितनी इच्छा है, और अपनी गलती को सुधारने की कितनी तत्परता है- ये सभी संवैधानिक प्रतिबद्धता की ही अभिव्यक्तियां हैं."