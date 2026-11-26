'असहमति लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं, वकालत के भेष में राजनीतिक एजेंडा खतरा है': संविधान दिवस पर CJI की दो टूक
मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के लॉन में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे.
By Sumit Saxena
Published : November 26, 2026 at 5:34 PM IST
नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने संविधान दिवस के अवसर पर इस बात पर जोर दिया कि असहमति संवैधानिक लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं है. उन्होंने कहा कि एक मजबूत बार (वकीलों के समूह) को न्यायपालिका से सवाल करने और असहमत होने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने आगाह भी किया कि जब पेशेवर कर्तव्य की आड़ में राजनीतिक एजेंडा चलाया जाता है या निजी लाभ के लिए न्यायिक मंचों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे पेशेवर ईमानदारी को ठेस पहुंचती है.
मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के लॉन में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे. सीजेआई ने कहा, कि संविधान की परीक्षा केवल असाधारण राजनीतिक या संस्थागत संकटों के समय ही नहीं होती, बल्कि सत्ता के सामान्य इस्तेमाल में हर दिन इसकी परीक्षा होती है. उन्होंने कहा, "कोई अधिकारी एक कमजोर नागरिक के साथ किस तरह का व्यवहार करता है, किसी संस्था में अपनी सीमाओं को स्वीकार करने की कितनी इच्छा है, और अपनी गलती को सुधारने की कितनी तत्परता है- ये सभी संवैधानिक प्रतिबद्धता की ही अभिव्यक्तियां हैं."
सीजेआई (CJI) ने कहा कि संवैधानिक शासन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक संस्था न केवल अपने पास मौजूद अधिकारों के प्रति सचेत रहे, बल्कि उन सीमाओं के प्रति भी सजग रहे जिनके भीतर रहकर उस अधिकार का उपयोग किया जाना है. उन्होंने कहा, "हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के सुचारू रूप से काम करने के लिए संस्थागत संयम, पारस्परिक सम्मान और जवाबदेही बेहद जरूरी हैं. प्रत्येक संस्था को उस संवैधानिक दायरे का उचित सम्मान करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, जिसके भीतर अन्य संस्थाओं से काम करने की अपेक्षा की जाती है."
उन्होंने कहा कि संवैधानिक शासन के केंद्र में हमेशा आम व्यक्ति होना चाहिए. उन्होंने कहा, "संस्थागत दक्षता, तकनीकी प्रगति और प्रशासनिक सुविधा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के मूल्यों की जगह नहीं ले सकते. अंततः, संविधान की ताकत केवल इस बात से नहीं मापी जाएगी कि वह किन संस्थाओं की स्थापना करता है, बल्कि इस बात से मापी जाएगी कि वह आम नागरिक के मन में कितना विश्वास जगाता है."
उन्होंने आगे कहा, "आइए हम एक ऐसी न्याय प्रणाली की दिशा में काम करना जारी रखें जो अपने कामकाज में स्वतंत्र हो, अपनी पहुंच में सुलभ हो और अपने दृष्टिकोण में मानवीय हो. संविधान ने हमें एक ढांचा दिया है। इसके वादों में जान फूंकना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है."
सीजेआई ने कहा, "एक वकील के लिए अपने मुवक्किल के प्रति कर्तव्य मौलिक है. फिर भी, पेशेवर जिम्मेदारी मुवक्किल के तात्कालिक हितों से कहीं आगे तक जाती है. अदालत के प्रति स्पष्टवादिता, तथ्यों और नजीरों को पेश करने में सटीकता, और वकालत में निष्पक्षता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है." उन्होंने आगे कहा कि न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसके अधिकारी कितनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं.
समारोह को सीजेआई के अलावा अटॉर्नी जनरल, एससीबीए (SCBA) के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार राय तथा अन्य लोगों ने भी संबोधित किया.
इसे भी पढ़ेंः
- संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई, बोले- विकसित भारत बनाने के लिए संविधान हमें गाइड करता रहे
- संविधान दिवस: हर नागरिक को मिला अधिकार, फिर भी अधूरा है समानता और न्याय का सपना; लोकतंत्र के सामने कितनी चुनौतियां
- संविधान देश की आत्मा और अन्याय के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार: राहुल गांधी
- संविधान दिवस पर अभिजीत दिपके की हुंकार: 'तानाशाह अधिकार छीनेगा तो संविधान बनेगा नागरिकों की ढाल'