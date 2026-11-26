संविधान दिवस पर अभिजीत दिपके की हुंकार: 'तानाशाह अधिकार छीनेगा तो संविधान बनेगा नागरिकों की ढाल'
संविधान दिवस के अवसर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके ने नागपुर में दीक्षाभूमि जाकर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की.
Published : November 26, 2026 at 2:34 PM IST
नागपुर: संविधान दिवस के अवसर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दीक्षाभूमि जाकर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि यदि देश के नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना है, तो संविधान की रक्षा करना सबसे जरूरी है. संविधान के बिना भारत के अस्तित्व पर ही संकट आ जाएगा.
दिपेक ने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान दिवस एक पवित्र और महत्वपूर्ण दिन है. उन्होंने बताया कि वे इसी ऐतिहासिक अवसर को मनाने के लिए दीक्षाभूमि आए हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान हर नागरिक को अधिकार देता है, और उन अधिकारों की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है.
सरकार की आलोचना
दिपके ने आरोप लगाया कि जो लोग सत्ता से सवाल पूछते हैं या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि भले ही सरकार के पास सत्ता की ताकत हो, लेकिन संविधान मजबूती से नागरिकों के अधिकारों के पक्ष में खड़ा है. उन्होंने विश्वास जताया कि यदि कोई तानाशाह लोगों के अधिकार छीनने की कोशिश करेगा, तो संविधान नागरिकों के लिए एक ढाल का काम करेगा. दिपके ने इस बात का भी जिक्र किया कि तिरंगा फहराने के कारण आशुतोष रांका को आठ दिनों तक तिहाड़ जेल में रखा गया था, और उन्हें खुद भी एक दिन के लिए गिरफ्तार किया गया था.
सौरभ दास को ईर्ष्या के कारण रोका गया
दिपके ने आरोप लगाया कि सौरभ दास को हवाई अड्डे पर रोका गया और हिरासत में ले लिया गया. उन्होंने बताया, "आशुतोष रांका, सौरभ और मुझे लंदन से निमंत्रण मिला था. सूखे की स्थिति को देखते हुए यह तय किया गया कि आशुतोष लंदन जाएंगे, जबकि मैं यहां रहकर हालात का जायजा लूंगा." इसके बाद यह खबर आई कि सौरभ दास को हवाई अड्डे पर रोक दिया गया.
"कुछ लोग जनता के पैसे पर पूरी दुनिया घूमते हैं, फिर भी वे सोचते हैं कि इस सौरभ दास को इतनी अंतरराष्ट्रीय पहचान कैसे मिल रही है? हमें यह साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर और महात्मा गांधी के दिखाए रास्तों पर चलते हुए जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन को सफलता कैसे मिली. लेकिन यह व्यक्ति आत्ममुग्ध है; वह चाहता है कि न केवल देश, बल्कि पूरी दुनिया उसी के इर्द-गिर्द घूमे. उसका मानना है कि पूरी दुनिया में घूमने का हक सिर्फ उसी को होना चाहिए." - अभिजीत दिपके, संस्थापक, कॉकरोच जनता पार्टी
उन्होंने आरोप लगाया गया कि उन्हें रोकने की यह कोशिश ईर्ष्या के कारण की गई. दावा किया कि जब हमारे देश के युवाओं को लंदन और ऑक्सफोर्ड जैसे संस्थानों में आमंत्रित किया जा रहा है, तो कुछ खास लोग- जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ वही घूमें और सब कुछ उन्हीं के इर्द-गिर्द रहे- वे जलन की भावना से भरे हुए हैं.
किसानों और युवाओं से संवाद
अभिजीत दिपके ने घोषणा की कि विदर्भ क्षेत्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए, वे कल से प्रभावित इलाकों का दौरा शुरू करेंगे. इस दौरे के दौरान वे किसानों के सामने आ रही चुनौतियों को जानेंगे और उनके बच्चों से बातचीत करेंगे. उन्होंने कहा कि खेती में इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है.
इसे भी पढ़ेंः