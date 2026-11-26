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संविधान दिवस पर अभिजीत दिपके की हुंकार: 'तानाशाह अधिकार छीनेगा तो संविधान बनेगा नागरिकों की ढाल'

अभिजीत दिपके. ( ETV Bharat )

नागपुर: संविधान दिवस के अवसर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दीक्षाभूमि जाकर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि यदि देश के नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना है, तो संविधान की रक्षा करना सबसे जरूरी है. संविधान के बिना भारत के अस्तित्व पर ही संकट आ जाएगा.

दिपेक ने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान दिवस एक पवित्र और महत्वपूर्ण दिन है. उन्होंने बताया कि वे इसी ऐतिहासिक अवसर को मनाने के लिए दीक्षाभूमि आए हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान हर नागरिक को अधिकार देता है, और उन अधिकारों की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है.