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संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, 'विकसित भारत बनाने के लिए संविधान हमें गाइड करता रहेगा'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संविधान दिवस के मौके पर देशवासियों को दिल से बधाई दी और संविधान बनाने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी शिक्षाएं 'विकसित भारत' बनाने के लिए प्रेरणा का काम करती रहेगी.

एक्स पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'संविधान दिवस पर सभी देशवासियों को दिल से बधाई. इस शुभ अवसर पर मैं आदरणीय बाबासाहेब और संविधान सभा के सभी महान लोगों को आदरपूर्वक सलाम करता हूँ.'

उन्होंने कहा, 'संविधान के रूप में उन्होंने हमें जो तोहफा दिया है, वह भारतीय लोकतंत्र की एक अनमोल धरोहर है. यह 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने में हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा.' संविधान बनाने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने इस दिन को 'इसमें शामिल मूल्यों को मजबूत करने के हमारे वादे को फिर से पक्का करने' का मौका बताया. संविधान दिवस जिसे 'संविधान दिवस' के नाम से भी जाना जाता है हमारे देश में हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने की याद में मनाया जाता है. 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत का संविधान अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ.