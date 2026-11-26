संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, 'विकसित भारत बनाने के लिए संविधान हमें गाइड करता रहेगा'
संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को दिल से बधाई दी.
Published : November 26, 2026 at 9:01 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संविधान दिवस के मौके पर देशवासियों को दिल से बधाई दी और संविधान बनाने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी शिक्षाएं 'विकसित भारत' बनाने के लिए प्रेरणा का काम करती रहेगी.
एक्स पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'संविधान दिवस पर सभी देशवासियों को दिल से बधाई. इस शुभ अवसर पर मैं आदरणीय बाबासाहेब और संविधान सभा के सभी महान लोगों को आदरपूर्वक सलाम करता हूँ.'
सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर पूज्य बाबासाहेब एवं संविधान सभा की समस्त महान विभूतियों को मेरा नमन और वंदन। संविधान के रूप में उनके द्वारा दी गई सौगात भारतीय लोकतंत्र की अनमोल धरोहर है, जो विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। Greetings on Constitution Day, a day to pay homage to the makers of our Constitution and an occasion to reaffirm our commitment to strengthening the values enshrined in it. बहुधा बहुभिः सार्धं चिन्तिताः सुनिरूपिताः। कथञ्चिन्न विलीयन्ते विद्वद्भिश्चिन्तिता नयाः॥— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2026
उन्होंने कहा, 'संविधान के रूप में उन्होंने हमें जो तोहफा दिया है, वह भारतीय लोकतंत्र की एक अनमोल धरोहर है. यह 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने में हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा.' संविधान बनाने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने इस दिन को 'इसमें शामिल मूल्यों को मजबूत करने के हमारे वादे को फिर से पक्का करने' का मौका बताया.
संविधान दिवस जिसे 'संविधान दिवस' के नाम से भी जाना जाता है हमारे देश में हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने की याद में मनाया जाता है. 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत का संविधान अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ.
पीएम मोदी की लीडरशिप में सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने 19 नवंबर, 2015 को भारत सरकार के इस फैसले को नोटिफाई किया कि नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जाएगा.
इस बीच संविधान दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा समेत पार्टी के दूसरे सीनियर नेता, बीजेपी के 'संविधान गौरव दिवस' सेलिब्रेशन के तहत सार्वजनिक कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे.
26 नवंबर, 1949 को भारतीय संविधान को अपनाने की याद में बीजेपी 26 नवंबर को संविधान गौरव दिवस मनाती है. बीजेपी चीफ नितिन नबीन पटना के ज्ञान भवन ऑडिटोरियम में होने वाले पब्लिक प्रोग्राम को एड्रेस करेंगे, जहाँ वे संविधान के महत्व और इसके मुख्य आर्किटेक्ट डॉ. बी.आर. अंबेडकर की विरासत पर रोशनी डालेंगे.
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में दोपहर 3.30 बजे 'संविधान गौरव दिवस' प्रोग्राम को एड्रेस करेंगे. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस पर शहर के सभी सांसदों और बुलाए गए बुद्धिजीवियों की मौजूदगी में इकट्ठा लोगों को संबोधित करेंगी. इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा अहमदाबाद में दो कार्यक्रमों प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे.