कांस्टेबल हत्याकांड: पुलिस की गोली लगने से आरोपी रियाज की मौत, तेलंगाना DGP ने की पुष्टि
तेलंगाना के डीजीपी ने बताया कि अस्पताल में भर्ती आरोपी रियाज ने पुलिस की बंदूक छीनने की कोशिश की. पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई.
Published : October 21, 2025 at 4:33 PM IST
निजामाबाद: तेलंगाना के निजामाबाद जिले में कांस्टेबल की हत्या करने वाले वाहन चोर रियाज (24) की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई. तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी ने रियाज की मौत की पुष्टि की है. पुलिस के मुताबिक, अस्पताल में इलाज करा रहे आरोपी रियाज ने कांस्टेबल से बंदूक छीनने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस ने आत्मरक्षा में उस पर गोली चलाई, जिसमें उसकी मौत हो गई.
डीजीपी रेड्डी ने रियाज की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "पुलिस ने रियाज को पकड़ने की बहुत कोशिश की. उसने हथियार छीन लिया और गोली चलाने की कोशिश की. सतर्क पुलिस ने गोली चला दी. रियाज की गोली लगने से मौत हो गई. रविवार को रियाज ने एक स्थानीय व्यक्ति आसिफ पर हमला कर दिया था, जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था. आज उसने एक अन्य कांस्टेबल को घायल कर दिया और भागने की कोशिश की."
बीते 17 अक्टूबर को रियाज ने निजामाबाद के विनायकनगर में कांस्टेबल प्रमोद की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जो उसे पकड़कर सीसीएस पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे. हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी रियाज अपने दोस्त की बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गया था. 18 अक्टूबर की रात पुलिस ने ड्रोन कैमरों की मदद से रियाज को पांचवें पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर एक जगह पर देखा. जब पुलिस टीम उसे पकड़ने गई तो वह नहर में कूद गया और मौके से भाग निकला.
19 अक्टूबर की दोपहर को, शहर के सारंगापुर उपनगर में रियाज की उपस्थिति की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां वह एक लॉरी के केबिन में छिपा था. पुलिस को आते देख उसने भागने की कोशिश की. इस दौरान एक स्थानीय व्यक्ति सैयद आसिफ ने उसे पकड़ने की कोशिश की. लेकिन रियाज ने अपने पास रखे चाकू से आसिफ के बाएं हाथ को गंभीर रूप से घायल कर दिया. हालांकि पुलिस टीम ने आरोपी को घेरकर पकड़ लिया. इस झड़प में आरोपी रियाज गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे निजामाबाद के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.
पुलिस के मुताबिक, सोमवार को रियाज ने अस्पताल में एक कांस्टेबल से बंदूक छीनने की कोशिश की, इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में उस पर गोली चला दी.
पुलिस आयुक्त साई चैतन्य का बयान
निजामाबाद के पुलिस आयुक्त साई चैतन्य ने कहा कि पुलिस को विकट परिस्थितियों में रियाज पर गोली चलानी पड़ी. पुलिस आयुक्त ने कहा, "सुबह आरोपी रियाज ने अस्पताल में हंगामा किया. उसने अस्पताल का एक शीशा तोड़ दिया और सभी पर हमला कर दिया. रियाज ने अस्पताल के कर्मचारियों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया. उन्होंने चिल्ला रहे रियाज को बिस्तर पर लिटाने की कोशिश की. उसने कांस्टेबल से बंदूक छीन ली और ट्रिगर दबाने की कोशिश की. रियाज ने पुलिस निरीक्षक की बंदूक नीचे रखने की चेतावनी नहीं सुनी. इस परिस्थिति में पुलिस निरीक्षक ने रियाज पर गोली चला दी." पुलिस आयुक्त चैतन्य ने कहा कि गोली लगते ही रियाज जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई. हमने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें- तेलंगाना: पुलिस कांस्टेबल की हत्या करने वाला बाइक चोर गिरफ्तार