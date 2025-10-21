ETV Bharat / bharat

कांस्टेबल हत्याकांड: पुलिस की गोली लगने से आरोपी रियाज की मौत, तेलंगाना DGP ने की पुष्टि

तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी ( ETV Bharat )

निजामाबाद: तेलंगाना के निजामाबाद जिले में कांस्टेबल की हत्या करने वाले वाहन चोर रियाज (24) की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई. तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी ने रियाज की मौत की पुष्टि की है. पुलिस के मुताबिक, अस्पताल में इलाज करा रहे आरोपी रियाज ने कांस्टेबल से बंदूक छीनने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस ने आत्मरक्षा में उस पर गोली चलाई, जिसमें उसकी मौत हो गई. डीजीपी रेड्डी ने रियाज की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "पुलिस ने रियाज को पकड़ने की बहुत कोशिश की. उसने हथियार छीन लिया और गोली चलाने की कोशिश की. सतर्क पुलिस ने गोली चला दी. रियाज की गोली लगने से मौत हो गई. रविवार को रियाज ने एक स्थानीय व्यक्ति आसिफ पर हमला कर दिया था, जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था. आज उसने एक अन्य कांस्टेबल को घायल कर दिया और भागने की कोशिश की." आरोपी रियाज (ETV Bharat) बीते 17 अक्टूबर को रियाज ने निजामाबाद के विनायकनगर में कांस्टेबल प्रमोद की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जो उसे पकड़कर सीसीएस पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे. हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी रियाज अपने दोस्त की बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गया था. 18 अक्टूबर की रात पुलिस ने ड्रोन कैमरों की मदद से रियाज को पांचवें पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर एक जगह पर देखा. जब पुलिस टीम उसे पकड़ने गई तो वह नहर में कूद गया और मौके से भाग निकला.