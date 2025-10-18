ETV Bharat / bharat

हैदराबाद: बाइक चोर ने की कांस्टेबल की हत्या, थाने लाने के दौरान किया हमला

तेलंगाना के निजामाबाद में बाद एक आदतन अपराधी ने 42 वर्षीय कांस्टेबल की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी.

कांस्टेबल प्रमोद (फाइल फोटो)
ETV Bharat Hindi Team

October 18, 2025

निजामाबाद: तेलंगाना में एक वाहन चोर द्वारा पुलिसकर्मी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. वारदात को अंजाम उस समय दिया गया जब पुलिसकर्मी उसे पकड़ कर थाने ले जा रहा था. तभी रास्ते में उसने चाकू से हमला कर दिया. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई.

निजामाबाद में शुक्रवार रात एक दुखद घटना घटी जब सीसीएस कांस्टेबल प्रमोद (42) को पुलिस थाने ले जाते समय एक दोपहिया वाहन चोर ने चाकू मार दिया. इससे उनकी मौत हो गई. इस दिल दहला देने वाले हमले से स्थानीय पुलिस बल और समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है.

पुलिस सूत्रों और स्थानीय निवासियों के अनुसार कांस्टेबल प्रमोद अपने भतीजे के साथ हाशमी कॉलोनी में दोपहिया वाहन चोरी के आरोपी रियाज (24) को पकड़ने गए थे. आरोपी को गिरफ्तार कर कांस्टेबल और उसके भतीजे के साथ मोटरसाइकिल पर बिठाया गया, जबकि प्रमोद बाइक चला रहा था.

विनायक नगर के पास पहुँचते ही रियाज ने कथित तौर पर कांस्टेबल प्रमोद पर चाकू से हमला कर दिया और उसके सीने में छुरा घोंप दिया. इस दौरान प्रमोद के भतीजे ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया. उसी समय एक अन्य दोपहिया वाहन पर सवार दो अज्ञात व्यक्ति वहाँ पहुँचे और रियाज को छुड़ाने की कोशिश की.

इस मौके पर पहुँचे सीसीएस के एसआई विट्ठल पर भी चाकू से हमला किया गया और फिर हमलावर भाग गए. एसआई को मामूली चोटें आई, लेकिन उन्होंने तुरंत सीआई श्रीनिवासराज को हमले की सूचना दी. कांस्टेबल प्रमोद को गुंटूर सरकारी सामान्य अस्पताल (जीजीएच) ले जाया गया, लेकिन तुरंत इलाज के बावजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

उनके भतीजे की हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने रियाज और उसके दो साथियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. एक समर्पित अधिकारी प्रमोद अपने पीछे पत्नी और तीन बच्चों को छोड़ गए हैं. स्थानीय पुलिस विभाग अपने कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए एक बहादुर कांस्टेबल के निधन पर शोक मना रहा है.

अधिकारियों ने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है और आरोपी के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से आगे आने का आग्रह किया है. इस घटना ने क्षेत्रीय अभियानों के दौरान पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं, तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की जा रही है.

