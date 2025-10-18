ETV Bharat / bharat

हैदराबाद: बाइक चोर ने की कांस्टेबल की हत्या, थाने लाने के दौरान किया हमला

कांस्टेबल प्रमोद (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

निजामाबाद: तेलंगाना में एक वाहन चोर द्वारा पुलिसकर्मी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. वारदात को अंजाम उस समय दिया गया जब पुलिसकर्मी उसे पकड़ कर थाने ले जा रहा था. तभी रास्ते में उसने चाकू से हमला कर दिया. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. निजामाबाद में शुक्रवार रात एक दुखद घटना घटी जब सीसीएस कांस्टेबल प्रमोद (42) को पुलिस थाने ले जाते समय एक दोपहिया वाहन चोर ने चाकू मार दिया. इससे उनकी मौत हो गई. इस दिल दहला देने वाले हमले से स्थानीय पुलिस बल और समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है. पुलिस सूत्रों और स्थानीय निवासियों के अनुसार कांस्टेबल प्रमोद अपने भतीजे के साथ हाशमी कॉलोनी में दोपहिया वाहन चोरी के आरोपी रियाज (24) को पकड़ने गए थे. आरोपी को गिरफ्तार कर कांस्टेबल और उसके भतीजे के साथ मोटरसाइकिल पर बिठाया गया, जबकि प्रमोद बाइक चला रहा था. विनायक नगर के पास पहुँचते ही रियाज ने कथित तौर पर कांस्टेबल प्रमोद पर चाकू से हमला कर दिया और उसके सीने में छुरा घोंप दिया. इस दौरान प्रमोद के भतीजे ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया. उसी समय एक अन्य दोपहिया वाहन पर सवार दो अज्ञात व्यक्ति वहाँ पहुँचे और रियाज को छुड़ाने की कोशिश की.