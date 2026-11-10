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लोन ऐप के जाल में फंसे कांस्टेबल ने की खुदकुशी, 40 हजार के लिए फोटो वायरल करने की मिल रही थी धमकी

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

हैदराबाद: लोन ऐप ऑपरेटरों के उत्पीड़न का एक बड़ा मामला सामने आया है. ताजा मामले में लोन ऐप ऑपरेटरों के कथित उत्पीड़न के चलते एक पुलिस कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया. लगातार प्रताड़ना और फोटो वायरल करने के धमकी से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया.

हैदराबाद में एक पुलिस कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया. लोन ऐप चलाने वालों ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने तुरंत लोन नहीं चुकाया तो वे उसे नंगा कर देंगे. यह घटना सोमवार को हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन इलाके में हुई. पीड़ित पुलिस कांस्टेबल 31 साल का था और कोंडापुर बटालियन में तैनात था. उसकी शादी एक साल पहले ही हुई थी.

चार महीने पहले उसने एक मोबाइल ऐप से 40,000 रुपये उधार लिए थे. जब वह समय पर पैसे नहीं चुका पाया, तो ऐप चलाने वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया. दिवाली की छुट्टियों में जब वह घर पर था, तो वे उसे हर घंटे फोन करके धमकी देते थे. 'अगर तुमने तुरंत लोन नहीं चुकाया, तो हम तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की न्यूड तस्वीरें तुम्हारे परिवार वालों और हर्षगुड़ा गांव के लोगों को भेज देंगे.