लोन ऐप के जाल में फंसे कांस्टेबल ने की खुदकुशी, 40 हजार के लिए फोटो वायरल करने की मिल रही थी धमकी
हैदराबाद में 40,000 के लोन के लिए टॉर्चर से तंग आकर पुलिसकर्मी ने आत्महत्या की.
Published : November 10, 2026 at 2:25 PM IST
हैदराबाद: लोन ऐप ऑपरेटरों के उत्पीड़न का एक बड़ा मामला सामने आया है. ताजा मामले में लोन ऐप ऑपरेटरों के कथित उत्पीड़न के चलते एक पुलिस कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया. लगातार प्रताड़ना और फोटो वायरल करने के धमकी से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया.
हैदराबाद में एक पुलिस कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया. लोन ऐप चलाने वालों ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने तुरंत लोन नहीं चुकाया तो वे उसे नंगा कर देंगे. यह घटना सोमवार को हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन इलाके में हुई. पीड़ित पुलिस कांस्टेबल 31 साल का था और कोंडापुर बटालियन में तैनात था. उसकी शादी एक साल पहले ही हुई थी.
चार महीने पहले उसने एक मोबाइल ऐप से 40,000 रुपये उधार लिए थे. जब वह समय पर पैसे नहीं चुका पाया, तो ऐप चलाने वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया. दिवाली की छुट्टियों में जब वह घर पर था, तो वे उसे हर घंटे फोन करके धमकी देते थे. 'अगर तुमने तुरंत लोन नहीं चुकाया, तो हम तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की न्यूड तस्वीरें तुम्हारे परिवार वालों और हर्षगुड़ा गांव के लोगों को भेज देंगे.
हम तुम्हें खत्म कर देंगे.' इन धमकियों से परेशान होकर कांस्टेबल ने सोमवार सुबह अपने घर पर साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सब-इंस्पेक्टर विनोद ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है. ऐप लोन की ब्याज दरें काफी महंगी होती हैं. और ये लोन काफी कम समय के लिए होता है.
साथ ही हिडेन चार्जेज भी काफी अधिक वसूल किया जाता है. निर्धारित समय पर लोन पेयमेंट नहीं करने पर इसके ऑपरेटरों द्वारा ग्राहकों को प्रताड़ित करने के कई मामले सामने आए हैं. हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके खिलाफ सख्ती बरती है. लोन ऐप ऑपरेटरों के खिलाफ आरबीआई में शिकायत की व्यवस्था है.