हैदराबाद : एलबी नगर पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल की मौत, गुस्साए लोगों ने फर्नीचर, कंप्यूटर और प्रिंटर तोड़ा
अधिकारियों ने बताया कि कांस्टेबल को उसके सहकर्मियों ने एलबी नगर पुलिस स्टेशन के टॉयलेट में मृत पाया.
Published : August 12, 2026 at 4:42 PM IST
हैदराबाद: मलकाजगिरी कमिश्नरेट के एलबी नगर पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल की मौत की घटना से हंगामा मच गया. गुस्साए लोगों ने फर्नीचर, कंप्यूटर और प्रिंटर तोड़ दिए.
2024 बैच के कांस्टेबल साईकुमार रात की ड्यूटी पर थे और सुबह-सुबह उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाथरूम में जान दे दी. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कांस्टेबल की आत्महत्या के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल भेज दिया गया है.
साथी स्टाफ का कहना है कि यह घटना देर रात 2.30 बजे हुई. जैसे ही उन्हें पता चला कि उसने आत्महत्या कर ली है, साथी पुलिसवालों ने सबसे पहले उसे कामिनेनी अस्पताल में भर्ती कराया. उसकी जांच करने वाले डॉक्टरों ने कन्फर्म किया कि साईकुमार की पहले ही मौत हो चुकी थी.
परिवारवालों का पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन
साईकुमार के परिवार वालों ने पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया और पूछा कि उन्हें दिखाए बिना शव को पोस्टमॉर्टम के लिए क्यों शिफ्ट किया गया. उन्होंने एलबी नगर पुलिस के बर्ताव पर गुस्सा जताया.
साईकुमार, जो 2024 में कांस्टेबल की नौकरी के लिए चुने गए थे, अभी ई-कॉप्स ड्यूटी के लिए एलबी नगर एसीपी ऑफिस से जुड़े हुए थे. वह एलबी नगर के पास करमनघाट में दोस्तों के साथ रह रहे थे.
कांस्टेबल साईकुमार की मौत की खबर सुनकर रिश्तेदार और अलग-अलग एसोसिएशन के नेता हंगामा करने लगे. गुस्से में उन्होंने पुलिस स्टेशन का फर्नीचर, कंप्यूटर और प्रिंटर तोड़ दिए.
रिश्तेदारों ने इस बात पर गुस्सा जताया कि उन्हें दिखाए बिना शव को पोस्टमॉर्टम के लिए क्यों ले जाया गया. हालांकि रिश्तेदारों ने कहा कि साईकुमार ने आत्महत्या नहीं की, इसको लेकर उनकी पुलिस के साथ बहस हो गई.
रिश्तेदारों का कहना था कि अगर उसने आत्महत्या की है तो खून के धब्बे क्यों हैं. इससे एलबी नगर एसीपी ऑफिस में तनाव पैदा हो गया. वहीं घटना को लेकर डीसीपी अनुराधा ने एलबी नगर पुलिस स्टेशन का निरीक्षण किया. साथ ही थाने में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई थी.
मृतक साई कुमार रंगारेड्डी जिले के मनचला मंडल के बंदालेमुर गांव का रहने वाला था. मृतक की मां विजया और पिता बोडिया ने दुख जताते हुए कहा कि कड़ी मेहनत से पढ़ाई करके नौकरी मिलने की खुशी कुछ ही दिनों में चली गई.
दूसरी तरफ मृतक की मां विजया ने आरोप लगाया कि सर्किल इंस्पेक्टर ने उसके बेटे को मार डाला. उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को टॉर्चर किया गया. उसने रात में मुझसे फोन पर बात की. मेरे बेटे को क्यों मारा गया? उसे क्यों मारकर लटकाया गया. सीआई ने मेरे बेटे को मार डाला. उस कमरे में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं था? उसका फोन क्यों बंद था? हमारे आने तक मेरे बेटे को हमें क्यों नहीं दिखाया गया. हमें न्याय मिलना चाहिए.”
विधायक भी पहुंचे पुलिस स्टेशन
क्योंकि कांस्टेबल साई का होमटाउन मंचला मंडल में बंदालेमुर है, इसलिए इब्राहिमपटनम के विधायक मालरेड्डी रंगारेड्डी, जो वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं, भी एलबी नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे. उन्होंने मृतक के परिवार से बात की. स्थानीय नेताओं और रिश्तेदारों ने उन्हें पुलिस स्टेशन के सामने बैठा दिया. उन्होंने सीपी के आने की मांग करते हुए नारेबाजी की.
"मैं मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ा रहा था. मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बुरी बात हो जाएगी. उसने रात में मुझे फोन करके बात भी की थी. इसी बीच यह हो गया." - बोडिया, मृतक के पिता
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