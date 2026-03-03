ETV Bharat / bharat

पत्नी को थार से कुचलवाया ताकि न देना पड़े गुजारा भत्ता, बस में लगे कैमरे ने खोला खूनी राज

आरोपी उदय हट्टारागी, नागप्पा पाडेकल, अभिषेक वरगन्नावर और नागराज उप्पिन. ( ETV Bharat )

धारवाड़ (कर्नाटक): कर्नाटक के धारवाड़ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने पत्नी को गुज़ारा भत्ता (2 एकड़ जमीन) ना देने पड़े इसलिए सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी. हत्या की साजिश ऐसे रची कि घटना एक्सीडेंट लगे. पुलिस ने मंगलवार को हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोपी पति उदय हट्टारागी और उसके तीन दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला

धारवाड़ की पुलिस अधीक्षक गुंजन आर्य ने बताया कि उदय ने साल 2000 में सोमपुरा गांव की ललिता से शादी की थी. पिछले दस सालों से उनके रिश्तों में खटास आ गई थी, जिसके बाद ललिता ने गुज़ारे भत्ते के तौर पर दो एकड़ जमीन की मांग करते हुए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था. केस की सुनवाई अंतिम चरण में थी. चूंकि उदय ज़मीन देने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने पत्नी को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

कब की है घटना

धारवाड़ ग्रामीण पुलिस के अनुसार, नरेंद्र गांव के रहने वाले उदय हत्तरगी ने अपनी पत्नी ललिता (43) की हत्या के लिए अपने तीन दोस्तों- नागप्पा पडेकल, अभिषेक वरगन्नवर और नागराज उप्पिन को सुपारी दी थी. इन तीनों ने 26 फरवरी को सवदत्ती रोड पर दुर्गादेवी मंदिर के पास ललिता पर थार चढ़ा दी, ताकि यह एक दुर्घटना लगे.