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Ghaziabad Blast : वसुंधरा चौकी में ब्लास्ट साजिश या हादसा? पुलिस कमिश्नर बोले- सभी पहलुओं पर जांच जारी

गाजियाबाद स्थित इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की वसुंधरा पुलिस चौकी की दीवार में हुए धमाके के बाद पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं.

Conspiracy or Accident Behind Ghaziabad Police Outpost Blast? Probe Underway
गाजियाबाद चौकी में विस्फोट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 7, 2026 at 1:23 PM IST

2 Min Read
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गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की वसुंधरा पुलिस चौकी की दीवार में हुए धमाके के बाद पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. धमाके के पीछे किसी साजिश का हाथ है या यह महज एक हादसा था, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है.

पुलिस कमिश्नर जे. रवींद्र गौड़ ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच की जानकारी ली. उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट आने से पहले धमाके की वजह को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी.

जे. रवींद्र गौड़, पुलिस कमिश्नर (ETV Bharat)

पुलिस कमिश्नर जे. रवींद्र गौड़ के मुताबिक, वसुंधरा चौकी की दीवार में ब्लास्ट होने की सूचना मिली थी. घटना के समय चौकी में एक सब इंस्पेक्टर और एक डिलीवरी बॉय मौजूद थे. दोनों ने अचानक दीवार में धमाके की आवाज सुनी. इस घटना में डिलीवरी बॉय को मामूली चोटें आई हैं.

उन्होंने बताया कि घटना के बाद फील्ड यूनिट, बम स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया. सभी टीमों ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य एकत्रित किए हैं. फिलहाल जांच में धमाके की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.

आतंकी संगठन के दावे पर बोले पुलिस कमिश्नर

वहीं, जब पुलिस कमिश्नर से सवाल किया गया कि एक आतंकी संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल जांच जारी है. पुलिस का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि धमाका कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कारण रहे. उन्होंने कहा कि जांच में हर पहलू को शामिल किया जाएगा.

सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं और जांच से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने पर उसे साझा किया जाएगा.

फिलहाल पुलिस की जांच रिपोर्ट का इंतजार है. रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि वसुंधरा चौकी की दीवार में हुआ धमाका किसी साजिश का हिस्सा था या फिर हादसा.

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