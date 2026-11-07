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Ghaziabad Blast : वसुंधरा चौकी में ब्लास्ट साजिश या हादसा? पुलिस कमिश्नर बोले- सभी पहलुओं पर जांच जारी

गाजियाबाद चौकी में विस्फोट ( ETV Bharat )

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की वसुंधरा पुलिस चौकी की दीवार में हुए धमाके के बाद पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. धमाके के पीछे किसी साजिश का हाथ है या यह महज एक हादसा था, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है.

पुलिस कमिश्नर जे. रवींद्र गौड़ ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच की जानकारी ली. उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट आने से पहले धमाके की वजह को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी.