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'सर्वे पर मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों पर विचार करें', भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट

भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से कहा कि वह, सर्वे पर मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों पर विचार करें.

consider muslim sides objections to survey sc to mp hc in bhojshala kamal maula mosque case
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : April 1, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट विवादित भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी और रंगीन तस्वीरों सहित चल रहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों पर विचार करेगा.

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. बेंच ने मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से पेश सीनियर वकील सलमान खुर्शीद और हिंदू पक्षों की ओर से वकील बरुण सिन्हा और विष्णु शंकर जैन की दलीलें सुनीं.

इससे पहले, हाई कोर्ट ने कहा था कि वह ASI द्वारा सुरक्षित ढांचे से जुड़े कई विवादों के कारण 2 अप्रैल से पहले धार में भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर का निरीक्षण करेगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की कार्यवाही में दखल देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने इस बात पर जोर दिया कि वैज्ञानिक सर्वे के बारे में सभी आपत्तियों पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई होनी चाहिए.

सुनवाई के दौरान, खुर्शीद ने कहा कि उनके मुवक्किल को वीडियोग्राफी और रंगीन तस्वीरों की जरूरत है ताकि वे उसी हिसाब से अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकें, और उन आपत्तियों को जमा करने के लिए एक हफ़्ते का समय लगेगा. खुर्शीद ने कहा कि अगर उन्होंने वीडियोग्राफी की जांच नहीं की है, तो मुख्य मामले की सुनवाई के समय उनकी आपत्तियां मौजूद नहीं होंगी.

खुर्शीद ने कहा कि, अगर एक हफ्ते के अंदर हमें ये सभी दस्तावेज दे दिए जाएं और कोर्ट फिर एक हफ्ते या 10 दिन बाद इस पर सुनवाई करे तो कोई बात नहीं... इसमें कुछ भी गलत नहीं है और इसमें किसी भी तरह की देरी करने का कोई इरादा नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने इन आपत्तियों के लिए प्रोसीजरल टाइमलाइन पर पहले ही बात कर ली है. खुर्शीद ने जोर देकर कहा, "वीडियोग्राफी का मुद्दा बहुत जरूरी है..." बेंच ने देखा कि सर्वे रिपोर्ट में कुछ आपत्तियां लिस्ट की गई थीं, लेकिन कुछ पर बात नहीं हुई. बेंच ने कहा कि वीडियोग्राफी कोर्ट में दिखाई जाएगी, ताकि सभी पक्ष सर्वे रिपोर्ट की स्वीकार्यता और वीडियोग्राफी के संबंध में सही होने के बारे में सही टिप्पणी कर सकें.

बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देशों का जिक्र किया और कहा कि हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था और कहा कि वह आखिरी सुनवाई के चरण पर आपत्तियों पर सुनवाई करेगा. बेंच ने कहा, “हाई कोर्ट ने हमारे पहले के निर्देशों का पालन करते हुए आदेश दिया है. हमें कोई शक नहीं है कि हाई कोर्ट, वीडियोग्राफी देखने के बाद, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार आपत्तियों पर सुनवाई करेगा.”

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि उसने केस के मेरिट पर कोई राय नहीं दी है और पार्टियां किसी भी शिकायत के लिए हाई कोर्ट जाने के लिए आजाद हैं. 16 मार्च को, जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की हाई कोर्ट बेंच ने विवादित कॉम्प्लेक्स से जुड़ी याचिकाओं की रेगुलर सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख तय की और कहा कि वह साइट का निरीक्षण करेगी.

28 मार्च को, हाई कोर्ट के दो जजों ने धार में कॉम्प्लेक्स का इंस्पेक्शन किया. हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के जस्टिस शुक्ला और अवस्थी दोपहर करीब 1 बजकर 50 मिनट पर साइट पर पहुंचे थे और 2:45 बजे चले गए थे.

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