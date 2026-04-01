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'सर्वे पर मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों पर विचार करें', भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट विवादित भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी और रंगीन तस्वीरों सहित चल रहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों पर विचार करेगा. यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. बेंच ने मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से पेश सीनियर वकील सलमान खुर्शीद और हिंदू पक्षों की ओर से वकील बरुण सिन्हा और विष्णु शंकर जैन की दलीलें सुनीं. इससे पहले, हाई कोर्ट ने कहा था कि वह ASI द्वारा सुरक्षित ढांचे से जुड़े कई विवादों के कारण 2 अप्रैल से पहले धार में भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर का निरीक्षण करेगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की कार्यवाही में दखल देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने इस बात पर जोर दिया कि वैज्ञानिक सर्वे के बारे में सभी आपत्तियों पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई होनी चाहिए. सुनवाई के दौरान, खुर्शीद ने कहा कि उनके मुवक्किल को वीडियोग्राफी और रंगीन तस्वीरों की जरूरत है ताकि वे उसी हिसाब से अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकें, और उन आपत्तियों को जमा करने के लिए एक हफ़्ते का समय लगेगा. खुर्शीद ने कहा कि अगर उन्होंने वीडियोग्राफी की जांच नहीं की है, तो मुख्य मामले की सुनवाई के समय उनकी आपत्तियां मौजूद नहीं होंगी. खुर्शीद ने कहा कि, अगर एक हफ्ते के अंदर हमें ये सभी दस्तावेज दे दिए जाएं और कोर्ट फिर एक हफ्ते या 10 दिन बाद इस पर सुनवाई करे तो कोई बात नहीं... इसमें कुछ भी गलत नहीं है और इसमें किसी भी तरह की देरी करने का कोई इरादा नहीं है.