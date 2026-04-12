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'अधर्म के परिणाम भुगतने होंगे', दीघा जगन्नाथ मंदिर को लेकर भवानी दास महाराज की टिप्पणी

कोलकाता: पुरी के दैतापति भवानी दास महाराज ने पश्चिम बंगाल के दीघा में जगन्नाथ मंदिर को लेकर कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने दीघा प्रोजेक्ट पर अधर्म का सीधा आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जो लोग अधर्म करते हैं, उन्हें इसका नतीजा जरूर भुगतना पड़ता है. इसके अलावा, दैतापति ने कहा कि ओडिशा को पहले भी पुरी के भगवान जगन्नाथ के संबंध में अधर्म करने के नतीजे भुगतने पड़े हैं. दैतापति ने ये बातें पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच अपने दौरे के दौरान कहीं.

पुरी जगन्नाथ धाम की देखरेख में कोलकाता में तीन दिन का महायज्ञ आयोजित किया गया है. भवानी दास महाराज खास तौर पर इस महायज्ञ में हिस्सा लेने के लिए आए हैं. इस कार्यक्रम के सिलसिले में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दीघा के जगन्नाथ मंदिर को लेकर अधर्म के आरोप लगाए. दैतापति ने आगे कहा कि इस अधर्म को करने वालों को जरूर उनकी सजा मिलेगी.

दैतापति भवानी दास महाराज ने कहा, "पूरी दुनिया के लिए जगन्नाथ मंदिर बनाना किसी भी तरह से गलत काम नहीं है; असल में, यह एक पुण्य का काम है. लेकिन, जब बात दीघा के मंदिर की आती है, तो मुझे यह कहना होगा: अधर्म का कभी अच्छा नतीजा नहीं मिलता. कोई भी मंदिर बनाने के लिए स्वतंत्र है. फिर भी, सिर्फ चार धाम हैं और सिर्फ चार; पांचवां कोई नहीं है. दीघा का मंदिर सिर्फ एक सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर काम करता है. वहां, उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पत्थर से बनाई है. ऐसा करके, उन्होंने असल में 'महान भगवान' (महाप्रभु) को सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति बना दिया है. शास्त्रों में साफ तौर पर कहा गया है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी से ही बननी चाहिए. इसे पत्थर से बनाकर, उन्होंने असल में भगवान को उनके भक्तों से दूर कर दिया है. इसलिए, भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना कैसे सुनेंगे?"

उन्होंने आगे कहा, "इस काम के लिए जिम्मेदार लोगों ने अधर्म किया है; उन्होंने शास्त्रों के आदेशों का सीधा उल्लंघन किया है. भगवान जगन्नाथ की मूर्ति असल में भगवान नारायण से मिले दिव्य दर्शन के अनुसार लकड़ी से बनाई गई थी. मैं हमेशा यही कहूंगा कि आपने ऐसा काम किया है जो धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ है. इस अपवित्र काम के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को आने वाले दिनों में जरूर सजा मिलेगी. ऐसे गलत कामों के नतीजे तो भुगतने ही पड़ते हैं. मैं चुनावी संदर्भ पर खास तौर पर टिप्पणी नहीं कर सकता. हालांकि, मैं इतना जरूर कहूंगा: चारों धामों में, जगन्नाथ धाम सबसे ऊपर है. यह सोचा जा सकता है कि किसी ने सिर्फ मतदाताओं को लुभाने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया हो! फिर भी, जब भी भगवान जगन्नाथ के खिलाफ कोई अधर्म का काम होगा, मैं – दैतापति वंश का सदस्य होने के नाते – विरोध में आवाज उठाऊंगा."