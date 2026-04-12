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'अधर्म के परिणाम भुगतने होंगे', दीघा जगन्नाथ मंदिर को लेकर भवानी दास महाराज की टिप्पणी

पुरी के दैतापति भवानी दास महाराज ने कहा कि दीघा में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पत्थर से बनाई है, जो धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ है.

consequences of unrighteousness must be faced, Daitapati of Puri remarks on Digha Jagannath Temple
पुरी के दैतापति भवानी दास महाराज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 12, 2026 at 6:09 PM IST

4 Min Read
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कोलकाता: पुरी के दैतापति भवानी दास महाराज ने पश्चिम बंगाल के दीघा में जगन्नाथ मंदिर को लेकर कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने दीघा प्रोजेक्ट पर अधर्म का सीधा आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जो लोग अधर्म करते हैं, उन्हें इसका नतीजा जरूर भुगतना पड़ता है. इसके अलावा, दैतापति ने कहा कि ओडिशा को पहले भी पुरी के भगवान जगन्नाथ के संबंध में अधर्म करने के नतीजे भुगतने पड़े हैं. दैतापति ने ये बातें पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच अपने दौरे के दौरान कहीं.

पुरी जगन्नाथ धाम की देखरेख में कोलकाता में तीन दिन का महायज्ञ आयोजित किया गया है. भवानी दास महाराज खास तौर पर इस महायज्ञ में हिस्सा लेने के लिए आए हैं. इस कार्यक्रम के सिलसिले में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दीघा के जगन्नाथ मंदिर को लेकर अधर्म के आरोप लगाए. दैतापति ने आगे कहा कि इस अधर्म को करने वालों को जरूर उनकी सजा मिलेगी.

दैतापति भवानी दास महाराज ने कहा, "पूरी दुनिया के लिए जगन्नाथ मंदिर बनाना किसी भी तरह से गलत काम नहीं है; असल में, यह एक पुण्य का काम है. लेकिन, जब बात दीघा के मंदिर की आती है, तो मुझे यह कहना होगा: अधर्म का कभी अच्छा नतीजा नहीं मिलता. कोई भी मंदिर बनाने के लिए स्वतंत्र है. फिर भी, सिर्फ चार धाम हैं और सिर्फ चार; पांचवां कोई नहीं है. दीघा का मंदिर सिर्फ एक सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर काम करता है. वहां, उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पत्थर से बनाई है. ऐसा करके, उन्होंने असल में 'महान भगवान' (महाप्रभु) को सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति बना दिया है. शास्त्रों में साफ तौर पर कहा गया है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी से ही बननी चाहिए. इसे पत्थर से बनाकर, उन्होंने असल में भगवान को उनके भक्तों से दूर कर दिया है. इसलिए, भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना कैसे सुनेंगे?"

उन्होंने आगे कहा, "इस काम के लिए जिम्मेदार लोगों ने अधर्म किया है; उन्होंने शास्त्रों के आदेशों का सीधा उल्लंघन किया है. भगवान जगन्नाथ की मूर्ति असल में भगवान नारायण से मिले दिव्य दर्शन के अनुसार लकड़ी से बनाई गई थी. मैं हमेशा यही कहूंगा कि आपने ऐसा काम किया है जो धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ है. इस अपवित्र काम के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को आने वाले दिनों में जरूर सजा मिलेगी. ऐसे गलत कामों के नतीजे तो भुगतने ही पड़ते हैं. मैं चुनावी संदर्भ पर खास तौर पर टिप्पणी नहीं कर सकता. हालांकि, मैं इतना जरूर कहूंगा: चारों धामों में, जगन्नाथ धाम सबसे ऊपर है. यह सोचा जा सकता है कि किसी ने सिर्फ मतदाताओं को लुभाने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया हो! फिर भी, जब भी भगवान जगन्नाथ के खिलाफ कोई अधर्म का काम होगा, मैं – दैतापति वंश का सदस्य होने के नाते – विरोध में आवाज उठाऊंगा."

इस मामले में ओडिशा का उदाहरण देते हुए, दैतापति ने कहा, "ओडिशा में भी इसी तरह का अधर्म हुआ था. पुरी के भगवान जगन्नाथ के साथ भी इसी तरह की गलती की गई थी. उसके नतीजे अब आपके सामने हैं. भगवान के बारे में कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए. भगवान सबसे ऊपर हैं. राजनीति बहुत नीचे की जगह पर है, जबकि महाप्रभु बहुत ऊपर रहते हैं. मंदिर बनाना कोई गलत काम नहीं है; असल में, मंदिर के जरिये ही भक्त भगवान से जुड़ता है. लेकिन, ऐसे कामों से बचना चाहिए जिनसे भगवान और भक्त के बीच दरार पैदा हो."

दैतापति भवानी दास महाराज ने घोषणा की, "दुनिया भर में शांति और मानवता की भलाई के लिए, कोलकाता में एक बड़ा महायज्ञ होने वाला है. बंगाल से लाखों भक्तों को एक ही जगह इकट्ठा हुए महाप्रभु के 32 अलग-अलग रूपों के दर्शन करने का मौका मिलेगा. यह तीन दिन का महायज्ञ 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक साल्ट लेक के एफडी ब्लॉक ग्राउंड में होगा. रोज शाम की आरती (धार्मिक पूजा) की जाएगी. महाप्रसाद—पवित्र भोजन—10 लाख से अधिक भक्तों को मुफ्त बांटा जाएगा. भगवान जगन्नाथ पर केंद्रित कई प्रवचन होंगे, साथ में भजन और कीर्तन (भक्ति गायन) भी होंगे. महायज्ञ सुबह शुरू होगा. दुनिया भर में मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए—एक ऐसी स्थिति जो हमारे देश, हमारे राज्य और यहां तक कि हमारे अपने घरों में भी दिखाई देती है—यह पवित्र अनुष्ठान खास तौर पर शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए किया जा रहा है."

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