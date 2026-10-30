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'आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध, रिश्ता टूटने के बाद 'रेप' नहीं कहा जा सकता': सुप्रीम कोर्ट

आपसी सहमति से संबंध और बलात्कार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला. ( IANS )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने असफल रिश्तों को आपराधिक मुकदमों में बदलने के बढ़ते चलन पर चिंता व्यक्त की है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एक रिश्ते के दौरान आपसी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध को बाद में सिर्फ इसलिए 'रेप' का नाम नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह रिश्ता खत्म हो गया है. न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की बेंच ने केरल के एक निवासी को बलात्कार और धोखाधड़ी के आरोपों से बरी करते हुए यह टिप्पणी की.

पीठ ने इस बात पर गौर किया कि अदालत ने बार-बार असफल रिश्तों को आपराधिक मामलों में बदलने की इस चिंताजनक प्रवृत्ति को देखा है. पीठ ने कहा कि बलात्कार का आरोप, जो कि एक जघन्य अपराध है, केवल उन्हीं स्थितियों के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए जहां वास्तविक यौन हिंसा, जबरदस्ती या सहमति के साथ हेरफेर की गई हो.