'आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध, रिश्ता टूटने के बाद 'रेप' नहीं कहा जा सकता': सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने असफल रिश्तों को आपराधिक मुकदमों में बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताई है, पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
By Sumit Saxena
Published : October 30, 2026 at 4:59 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने असफल रिश्तों को आपराधिक मुकदमों में बदलने के बढ़ते चलन पर चिंता व्यक्त की है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एक रिश्ते के दौरान आपसी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध को बाद में सिर्फ इसलिए 'रेप' का नाम नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह रिश्ता खत्म हो गया है. न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की बेंच ने केरल के एक निवासी को बलात्कार और धोखाधड़ी के आरोपों से बरी करते हुए यह टिप्पणी की.
पीठ ने इस बात पर गौर किया कि अदालत ने बार-बार असफल रिश्तों को आपराधिक मामलों में बदलने की इस चिंताजनक प्रवृत्ति को देखा है. पीठ ने कहा कि बलात्कार का आरोप, जो कि एक जघन्य अपराध है, केवल उन्हीं स्थितियों के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए जहां वास्तविक यौन हिंसा, जबरदस्ती या सहमति के साथ हेरफेर की गई हो.
बेंच ने धोखे से ली गई सहमति (यानी शादी का झूठा वादा या झांसा) और रिश्ता टूटने के बाद आपसी सहमति वाले संबंध पर होने वाले पछतावे के बीच अंतर करने की आवश्यकता पर जोर दिया. पीठ ने फैसला सुनाया कि बाद में होने वाले पछतावे के आधार पर किसी आपसी सहमति वाले रिश्ते को अपराध नहीं माना जा सकता और न ही आरोपी की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की कीमत पर मुकदमा शुरू किया जा सकता है.
पीठ ने कहा, "ऐसा नजरिया पुरुष से उसके सारे अधिकार पूरी तरह छीन लेता है, क्योंकि एक समय पर आपसी सहमति वाले रिश्ते में रहने का सीधा सा मतलब यह हो जाएगा कि वह बाद में बलात्कार का आरोप लगने के डर से पूरी तरह उसी रिश्ते से बंध कर रह जाए."
पीठ ने आगे कहा, "ऐसी स्थिति में, क्या यह कहा जा सकता है कि पुरुष को रिश्ते से बाहर निकलने का कोई अधिकार नहीं है? क्या (रिश्ते से बाहर निकलने के) फैसले को धोखा या फरेब कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं." पीठ ने यह भी गौर किया कि जब हर आपसी सहमति वाले रिश्ते के बिगड़ने को बलात्कार के आरोप में बदल दिया जाता है, तो यह कथित अपराध की गंभीरता को कम करता है, या यूं कहें कि अपराध के मूल आरोप को ही बेअसर कर देता है.
याचिकाकर्ता ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख किया था, जिसमें हाई कोर्ट ने उसके बरी होने की याचिका और उसके खिलाफ चल रही अदालती कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था.
सरकारी वकील ने कहा कि पीड़िता का आरोप था कि याचिकाकर्ता ने अपनी पहली शादी की बात छिपाई, शिकायतकर्ता (पीड़िता) से शादी की और धोखे से शारीरिक संबंध बनाने की सहमति हासिल की. पीड़िता का अपनी पिछली शादी से तलाक हो चुका था. उसने आरोपी पर बलात्कार, धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप लगाया था. उसने आरोप लगाया कि मैसूर में शादी करने के बाद वे 1996 से 2003 तक लिव-इन में रहे थे.
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