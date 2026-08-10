हत्या मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को बरी किए जाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा
सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को एक पत्रकार की हत्या के मामले में बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा.
By Sumit Saxena
Published : August 10, 2026 at 8:00 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट सोमवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 2002 में एक पत्रकार की हत्या के मामले में बरी कर दिया गया था.
यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया. छोटी दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने कहा कि इस मामले पर विचार करने की ज़रूरत है.
मामले में थोड़ी सुनवाई के बाद पीठ अपील की जांच करने के लिए सहमत हो गई. सुप्रीम कोर्ट ने मारे गए पत्रकार के बेटे अरिदमन की अर्जी पर आखिरी सुनवाई 16 नवंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में तय की है.
राम रहीम की ओर से पेश वकील ने पीठ के सामने दलील दी कि राज्य ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए कोई अपील नहीं की है. पीठ ने कहा कि यह हाई कोर्ट द्वारा सजा को पलटने का मामला था.
मामले में छोटी दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने कहा, "हमें इस बात का भी पूरा एहसास है कि राज्य शायद अपील में न आए…" 58 साल के डेरा प्रमुख अभी रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं, जहां वह 2017 में अपनी दो शिष्याओं के रेप के लिए 20 साल की जेल की सजा काट रहे हैं.
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