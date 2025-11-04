ETV Bharat / bharat

गजब! लालू यादव के CM बनने और इस लिट्टी-चोखा दुकानदार के जन्म के बीच है गहरा संबंध

बिहार के मोकामा में लिट्टी-चोखा की दुकान चलाने वाले शख्स का लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने से खास कनेक्शन जुड़ा है. पढ़ें रोचक कहानी..

Lalu Yadav
लिट्टी चोखा दुकानदार लालू यादव (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

November 4, 2025

पटना: यूं तो लिट्टी बिहार के स्वाद की पहचान बन चुकी है लेकिन इस लिट्टी के साथ कई कहानियां जुड़ी है. कभी लिट्टी संवाद तो कभी लिट्टी पर चर्चा तो कभी लिट्टी का जायका लेकिन लिट्टी का राजनीति से भी गहरा संबंध है. एक समय जब आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव देश के रेल मंत्री बने थे तो रेल में लिट्टी को अनिवार्य कर दिया था. वहीं अब ऐसी ही लिट्टी-चोखे की दुकान ईटीवी भारत की टीम को दिख गई, जिसके संचालक के जन्म की कहानी लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने से जुड़ी है.

मोकामा में लिट्टी और पेड़े की मशहूर दुकान: बिहार चुनाव 2025 के ग्राउंड रिपोर्टिंग में जब ईटीवी भारत की टीम मोकामा पहुंची तो वहां मुलाकात हुई लालू यादव से. चौकिये नहीं क्योंकि ये वो लालू यादव नही हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे है. ये लालू यादव लिट्टी बनाते है. लालू यादव के दुकान में बने लिट्टी और पेड़े काफी मशहूर हैं. दूर-दराज से लोग लिट्टी-चोखा खाने पहुंचते हैं.

लालू यादव के सीएम बनने के साथ इस दुकानदार के जन्म का कनेक्शन (ETV Bharat)

दूर-दूर तक स्वाद की चर्चा: यहां आने वाले लोग जब उनके दुकान की लिट्टी खा लेते हैं तो उनके हाथ से बने पेड़े भी स्वाद चखते भी नहीं भूलते हैं. दुकान में मौजूद ग्राहक बताते हैं कि कई सालों से वे लोग यहां लिट्टी-चोखा खाने आते हैं. सिर्फ मोकामा और आसपास के इलाके में ही नहीं, पड़ोस के जिले में भी यहां के लिट्टी और पेड़े के स्वाद की चर्चा होती है. आलम है कि लोग दूर-दराज के क्षेत्र से भी आते हैं.

Lalu Yadav
लालू यादव की लिट्टी चोखे की दुकान (ETV Bharat)

कैसे पड़ा लालू यादव नाम?: आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के नाम पर दुकान के संचालन का नाम रखे जाने के पीछे भी दिलचस्प कहानी है. दुकानदार लालू बताते हैं कि जिस साल लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उसी साल मेरा जन्म हुआ था. ऐसे में पिताजी ने मेरा नाम भी लालू यादव के नाम पर ही रख दिया.

Lalu Yadav
आरजेडी चीफ लालू यादव (ETV Bharat)

राजनीति में आएंगे?: इस सवाल पर हंसते हुए लिट्टी-चोखा दुकानदार लालू यादव कहते हैं कि राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं है. वह भोलेपन के साथ कहते हैं कि मैं तो पढ़ा-लिखा भी नहीं हूं. ऐसे में राजनीति में मेरे जैसे लोगों की क्या जरूरत है? वे कहते हैं कि अभी तो आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव खुद ही सियासत में सक्रिय हैं तो यह लालू यादव आकर क्या करेगा?

Lalu Yadav
लिट्टी और पेड़ा बनाते लालू यादव (ETV Bharat)

"मेरा नाम लालू यादव है. नाम इसलिए पड़ा कि जिस साल मेरा जन्म हुआ था, उसी साल लालू जी मुख्यमंत्री बने थे. हम तो पढ़े-लिखे नहीं है तो हम कैसे राजनीति कर सकते हैं. चुनाव में खड़ा होगा तो हमारा क्या वैल्यू होगा. अभी तो लालू जी राजनीति में हैं ही, हमारी क्या जरूरत है?"- लालू यादव, लिट्टी-चोखा दुकानदार, मोकामा, पटना

Lalu Yadav
लिट्टी के स्वाद की चर्चा दूर-दूर तक (ETV Bharat)

1990 में सीएम बने थे लालू: आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे. जुलाई 1997 तक वह इस पद पर रहे. बाद में उनकी पत्नी राबड़ी देवी सूबे की सीएम बनीं और 2005 तक सत्ता संभाली. 2005 के बाद आरजेडी की कभी सरकार नहीं बन पाई. हालांकि नवंबर 2015 से जुलाई 2017 और अगस्तर 2022 से जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार के साथ सरकार में साझेदार जरूर रहे, जिसमें तेजस्वी यादव बतौर उप-मुख्यमंत्री सरकार में नंबर-2 की हैसियत से काम किया.

Lalu Yadav
राबड़ी देवी और तेजस्वी के साथ लालू यादव (ETV Bharat)

मोकामा में बाहुबलियों की जंग: इस बार मोकामा विधानसभा सीट पर मुख्य रूप से दो बाहुबलियों के बीच भिड़ंत हो रही है. जेडीयू से अनंत सिंह मैदान में है तो उनके सामने सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है. हालांकि मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए जन सुराज पार्टी के प्रियदर्शी पीयूष भी खूब पसीना बहा रहे हैं. 2020 में आरजेडी के सिंबल पर अनंत सिंह विधायक बने थे, वहीं 2022 उपचुनाव में भी आरजेडी के टिकट पर उनकी पत्नी नीलम देवी जीती थीं.

प्रचार के दौरान हिंसा में मौत: 30 अक्टूबर को प्रचार के दौरान पूर्व आरजेडी नेता दुलारचंद यादव की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी. उनके परिजनों ने अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगाया था. जिसके बाद जेडीयू प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया. वह 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं. पोस्टमोर्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद की मौत सीने की पसली टूटने और फेफड़ा फटने की वजह से हुई थी. उनके पैर में भी गोली मारी गई थी. वह जन सुराज कैंडिडेट प्रियदर्शी पीयूष के लिए प्रचार कर रहे थे. मोकामा में 6 नवंबर को वोटिंग होगी.

BIHAR ELECTION 2025
मोकामा में लिट्टी चोखा दुकान
लालू यादव
LITTI CHOKHA
LALU YADAV

