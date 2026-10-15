कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को रहेगा आम जनता के लिए बंद, CJP के ऐलान के बीच NDMC का आदेश
परिषद की ओर से औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं. पार्क को बंद रखने के पीछे पूरी तरह से प्रशासनिक कारण बताए गए हैं.
Published : October 15, 2026 at 8:56 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क को लेकर नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचना जारी की है. प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए एनडीएमसी ने घोषणा की है कि यह पार्क आगामी 16 और 17 अक्टूबर को आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा. इस संबंध में परिषद की ओर से औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं. कॉकरोच जनता पार्टी ने शुक्रवार को कनॉट प्लेस के इसी सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने का बड़ा ऐलान किया है. पार्टी के इस तीखे तेवर और कार्यक्रम के ऐलान के बाद से प्रशासनिक हलकों में सरगर्मी तेज हो गई है.
प्रशासनिक कारणों का दिया गया हवाला
एनडीएमसी की तरफ से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, पार्क को बंद रखने के पीछे पूरी तरह से प्रशासनिक कारण बताए गए हैं. हालांकि, आदेश में सुरक्षा या किसी विशेष कार्यक्रम का खुलकर जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इन दो तारीखों पर पार्क के भीतर आम नागरिकों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी. इस पाबंदी के चलते कनॉट प्लेस आने वाले सैलानियों और स्थानीय विजिटर्स को निराशा हाथ लग सकती है, जो अमूनन यहां शाम के वक्त टहलने या सुकून के पल बिताने पहुंचते हैं.
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राजनीतिक गरमागरमी के आसार
एक तरफ जहां एनडीएमसी ने प्रशासनिक आधार पर पार्क को बंद रखने का निर्णय लिया है, वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के तिरंगा लहराने के कार्यक्रम ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्क बंद रहने के बावजूद अगर पार्टी अपने ऐलान पर अड़ी रहती है, तो कनॉट प्लेस इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों को कड़ी चौकसी बरतनी पड़ सकती है. स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रहे. एनडीएमसी के इस आदेश के बाद कनॉट प्लेस आने वाले लोगों को सलाह गई है कि वे 16 और 17 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क जाने का प्लान रद्द रखें, क्योंकि पाबंदी के दौरान पार्क के अंदर प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा.
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