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कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को रहेगा आम जनता के लिए बंद, CJP के ऐलान के बीच NDMC का आदेश

कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर रहेंगे बंद ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क को लेकर नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचना जारी की है. प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए एनडीएमसी ने घोषणा की है कि यह पार्क आगामी 16 और 17 अक्टूबर को आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा. इस संबंध में परिषद की ओर से औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं. कॉकरोच जनता पार्टी ने शुक्रवार को कनॉट प्लेस के इसी सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने का बड़ा ऐलान किया है. पार्टी के इस तीखे तेवर और कार्यक्रम के ऐलान के बाद से प्रशासनिक हलकों में सरगर्मी तेज हो गई है.

प्रशासनिक कारणों का दिया गया हवाला