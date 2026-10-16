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अभिजीत दीपके का ऐलान: तिरंगा फहराएंगे, जेल जाना पड़ा तो भी तैयार, सेंट्रल पार्क बंद होने पर सरकार पर बोला हमला

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 16 अक्टूबर को तिरंगा फहराने के आह्वान के बीच पार्क को बंद किए जाने व दिल्ली पुलिस की ओर से लगाई गई पाबंदियों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सरकार और पुलिस पर तीखा हमला बोला है. बृहस्पतिवार देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिजीत दीपक ने साफ शब्दों में कहा कि अगर देश में तिरंगा फहराने के लिए जेल भी जाना पड़े तो वह इसके लिए तैयार हैं.

उन्होंने कहा कि वह और उनके साथी 16 अक्टूबर को शांतिपूर्ण तरीके से नागरिक के तौर पर तिरंगा फहराने जाएंगे. अभिजीत दीपके ने कहा की "इस देश में तिरंगा लहराने के लिए जेल जाना पड़ेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं. क्या मजाक लगा रखा है आपने देश में?” उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब भारत में तिरंगा फहराना भी अपराध हो गया है. उन्होंने कहा कि यदि तिरंगा फहराने पर जेल भेजा जाता है तो भी वह पीछे नहीं हटेंगे.