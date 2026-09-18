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सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना चुनाव चिह्न विवाद को लेकर विधानसभा में बहुमत परीक्षण पर सवाल उठाए

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को शिवसेना चुनाव चिह्न विवाद का फैसला करने के लिए विधायी बहुमत का परीक्षण के तौर पर इस्तेमाल पर सवाल उठाया. कोर्ट ने कहा कि वोट एक साथ शिवसेना को मिले थे और एक बार बंट जाने पर यह पता नहीं चलेगा कि उस व्यक्ति ने वोट दिया था, या बंटे हुए शिवसेना कैंडिडेट को वोट देता?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'क्या वोटर छोटी पार्टी को वोट देगा, यह अनुमान की बात है और यह अंदाजा चुनाव आयोग (ECI) लगाता है. साथ ही कहा कि वोटर असल में पार्टी को वोट देता है, प्रतिनिधि को नहीं.' इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना शामिल थे. एकनाथ शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल पेश हुए.

बेंच उन पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें शिंदे के ग्रुप को असली शिवसेना माना गया था और उसे पार्टी का तीर-धनुष चुनाव निशान दिया गया था. बेंच ने सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों गुटों को रिजर्व्ड धनुष-बाण सिंबल देने से मना करने और उन्हें अलग-अलग सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए कहने की संभावना पर विचार किया है. कौल ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाया गया लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी टेस्ट कानूनी तौर पर वैलिड था और विवाद के हालात के लिए सही था.

यह तर्क दिया गया कि प्रतीक आदेश के तहत चुनाव आयोग का निर्णय आवश्यक रूप से दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष के निर्णय के अनुरूप नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों अधिकारी अलग-अलग कार्य करते हैं और अलग-अलग विचार लागू करते हैं.

बेंच ने पूछा कि क्या चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को रिजर्व सिंबल देने से मना करने की संभावना पर विचार किया है. बेंच ने कहा कि न्यायिक समीक्षा कोर्ट को चुनाव आयोग के अधिकार की जगह अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता है. हालांकि, कोर्ट यह देख सकता है कि क्या जरूरी बातों और संभावित नतीजों पर ठीक से विचार किया गया है, बेंच ने आगे कहा.

बेंच ने कहा कि सही विचार का मतलब है कि क्या सभी ऑप्शन पर विचार किया गया है और चुनाव आयोग निश्चित रूप से कह सकता है कि सेंटिमेंट वगैरह की वजह से यह एक अंतरिम ऑप्शन है. बेंच ने कहा, 'चुनाव आयोग के ऑर्डर में हम जो देखते हैं, वह ज़्यादातर इस बात का मतलब है कि अगर कुछ नहीं तो और क्या. इस तरह का लॉजिक ईसीआई से निकलता है. चुनाव आयोग खराब काम से सबसे अच्छा करने की कोशिश कर रहा है. पार्टी कैडर टेस्ट में नहीं जा सकता - बहुत ज़्यादा. रेफरेंडम में नहीं जा सकता. यह एक ऐसा मामला है जहाँ डेमोक्रेटिक पोटेंशियल को ऑर्गनाइज़ेशन टेस्ट के बैरोमीटर के तौर पर खुद कैडर की एक एस्पिरेशन के तौर पर देखा गया है.'