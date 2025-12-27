ETV Bharat / bharat

क्या है कांग्रेस का 2026 प्लान? 'वोट चोरी' के मुद्दे पर क्या बोले उदय भानु चिब

उन्होंने आगे कहा कि, कांग्रेस यूथ विंग वोट चोरी के मुद्दे को और तेज करेगी. वे जमीनी स्तर पर सारा काम करेंगे और कॉर्नर मीटिंग और डोर टू डोर होगा. यह काम इंडियन यूथ कांग्रेस के कंधों पर है.

इस सवाल का जवाब देते हुए उदय भानु चिब ने कहा कि, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में हमारे सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन बात यह है कि हमें जमीन पर रहना होगा. उन्होंने कहा कि, हमें 'वोट चोरी' रोकनी होगी. हमें अपने कैडर को भाजपा की वोट चोरी के बारे में जागरूक करना होगा. हमें हर बूथ पर 'वोट रक्षक' के तौर पर काम करना होगा। हम इस तरह का काम करेंगे.

सवाल: अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. कांग्रेस यूथ विंग होने के नाते इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) की जमीनी स्तर पर क्या तैयारी है? क्या कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कोई निर्देश जारी किए गए हैं?

ईटीवी भारत के साथ एक इंटरव्यू में, कांग्रेस की यूथ विंग के चीफ उदय भानु चिब ने 2025 में देश भर में अपने कैडर को मजबूत करने, अरावली पहाड़ियों और रेंज से जुड़े मुद्दों और उत्तरी भारत में, खासकर सर्दियों के मौसम में राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के बारे में भी बात की.

अगले साल असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. खास बात यह है कि कांग्रेस बीजेपी पर हरियाणा और महाराष्ट्र समेत अलग-अलग राज्यों में विधानसभा चुनावों में निर्वाचन आयोग के साथ मिलीभगत करके "वोट चोरी" करने का आरोप लगा रही है. कांग्रेस ने पोल पैनल पर भाजपा के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया था. हालांकि, निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस पार्टी के आरोपों को गलत बताया है.

नई दिल्ली: कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है. अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसी को देखते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा है कि, कांग्रेस की यूथ विंग होने के नाते वह लोगों को वोट चोरी के बारे में जागरूक करेगी.

सवाल: 2025 के लिए IYC का बूथ और ब्लॉक लेवल पर अपने कैडर को मजबूत करने का रोडमैप क्या है...टारगेट क्या है?

इस सवाल का जवाब देते हुए उदय भानु चिब ने कहा कि, वे पूरे देश में अपने कैडर को मजबूत करने के लिए बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं. 2026 में यूथ कांग्रेस में बूथ कमेटियां बनाना उनका एजेंडा और लक्ष्य है. वे इस काम को करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं.

सवाल: अरावली मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है. कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है. आप क्या कहना चाहेंगे?

इस सवाल का जवाब देते हुए उदय भानु चिब ने कहा, "हमने पहले ही एक ऑनलाइन याचिका शुरू की है जो 'अरावली सत्याग्रह' है. भारत के एक लाख से अधिक युवाओं और लोगों ने इस याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं और वे हमारे साथ हैं. हम अरावली को बचाने के लिए 7 जनवरी से 'अरावली सत्याग्रह यात्रा' भी शुरू कर रहे हैं. यह गुजरात सीमा से शुरू होगी, फिर यह राजस्थान, हरियाणा को पार करेगी और दिल्ली में यात्रा का समापन करेगी."

उन्होंने आगे कहा, "अरावली खतरे में है, अब चुप रहने का समय नहीं है। सरकार सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रही है. अरावली को बचाने की यह लड़ाई जारी रहेगी."

कहा जा सकता है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेंद्र यादव ने अरावली पहाड़ियों और रेंज में खनन गतिविधियों के विस्तार के दावों को खारिज कर दिया. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मान लेना गलत है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले सभी भू-आकृतियों पर खनन की अनुमति है. यादव ने कहा कि 100 मीटर ऊंचाई का मानदंड पूरी अरावली पहाड़ियों पर लागू नहीं होता है, यह एक विशेष पहाड़ी के लिए विशिष्ट है जो खनन के अधीन है.

सवाल: हर साल हम देखते हैं कि उत्तरी भारत, खासकर दिल्ली प्रदूषण से प्रभावित होता है. कांग्रेस यूथ विंग समय-समय पर इस मुद्दे को उठाता रहा है. आपके अनुसार इस बार-बार होने वाली समस्या का समाधान क्या है?

इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा, "यह बहुत गंभीर मामला है. हम इस बारे में जागरूकता फैला रहे हैं. अगर हमें इस मामले को सुलझाना है, तो कम से कम आठ से 10 साल चाहिए, जब हम गंभीरता से सोचें कि इस प्रदूषण को कैसे खत्म किया जाए." अभी के हालात में, मुझे नहीं लगता कि भाजपा सरकार इस मामले पर बहुत गंभीर है. लेकिन, एक तरफ हमें भाजपा सरकार पर दबाव डालना होगा."

उन्होंने कहा, "दूसरी तरफ हमें जनता को भी अपनी तरफ से जागरूक करना होगा, ताकि वे प्रदूषण कम करने की अपनी कोशिशें कर सकें. इसलिए, मिलकर कोशिश करने की जरूरत है. लेकिन, भाजपा सरकार का मन साफ तौर पर इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि वे प्रदूषण कम करने के लिए कड़े कदम नहीं उठाना चाहते."

