कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज, 'जी राम जी' कानून समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा

कांग्रेस वर्किग कमेटी की इस बैठक में अगले साल होने वाले चुनावों पर भी चर्चा की जाएगी.

CONGRESS WORKING COMMITTEE MEETING Today
नई दिल्ली में आज होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक ((Source x))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 27, 2025 at 7:24 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज शनिवार को होने जा रही है. इस बैठक में पार्टी के सभी सीनियर लीडर समेत तमाम कार्यकर्ता शामिल होंगे. जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में मौजूदा राजनीतिक हालात और सरकार के खिलाफ पार्टी के एक्शन प्लान पर चर्चा होगी. इसके साथ-साथ मनरेगा की जगह लाए गए नए कानून वीबी 'जी राम जी' के खिलाफ भी रणनीति बनाई जाएगी. कांग्रेस इस नए कानून के खिलाफ पूरे देश में विरोध-प्रदर्शन करेगी.

कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटियों (PCCs) के अध्यक्ष भी शामिल होंगे. बता दें, बिहार चुनाव में हार के बाद यह CWC की पहली मीटिंग भी होगी. यह मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल 2026 में असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हो रही है, जिसमें इसकी रणनीति पर चर्चा होने की भी उम्मीद है.

ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि विपक्षी पार्टी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, 2005 (मनरेगा) को रद्द करने को लेकर सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन के प्लान को फाइनल करेगी. यूपीए शासनकाल के समय के मनरेगा (MGNREGA) की जगह लेने के लिए 'विकासशील भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड अजीविका मिशन (ग्रामीण)' बिल हाल ही में खत्म हुए संसद के मानसून सक्ष 2025 में पास हो गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसे अपनी मंजूरी दे दी है.

कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने मनरेगा (MGNREGA) की जगह लाए गए नए कानून पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि यह महात्मा गांधी का अपमान है क्योंकि उनका नाम हटा दिया गया है. नए कानून के मुताबिक एक वित्तीय वर्ष में हर उस ग्रामीण परिवार को, जिसके बड़े सदस्य अपनी मर्जी से बिना हुनर ​​वाला काम करने के लिए तैयार हों, 125 दिन की मजदूरी वाली नौकरी की कानूनी गारंटी देता है. हालांकि, सेंट्रल स्कीम के बजाय, नए कानून में यह प्रावधान है कि सेंटर और राज्यों को स्कीम की फंडिंग 60 बनाम 40 फीसदी के अनुपात में शेयर करनी होगी.

वीबी-जी रैम जी एक्ट के लागू होने की तारीख से छह महीने के अंदर राज्यों को नए कानून के नियमों के हिसाब से एक स्कीम बनानी होगी.

संपादक की पसंद

