तेलंगाना पंचायत चुनाव 2025 में कांग्रेस का दिखा दम, बीआरएस दूसरे और BJP थर्ड नंबर पर रही

तेलंगाना पंचायत चुनाव 2025 के तीनों चरणों में कांग्रेस नंबर वन पार्टी बनकर उभरी. लगभग 56% सीटें जीतीं.

TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025
तेलंगाना पंचायत चुनाव 2025 में कांग्रेस का जलवा.
Published : December 18, 2025 at 1:08 PM IST

हैदराबाद: तेलंगाना पंचायत चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो गए हैं. पूरे राज्य में हुए ग्राम पंचायत चुनावों में कांग्रेस पार्टी विजयी हुई है. पहले और दूसरे चरण में लगभग 56% सीटें जीतने के बाद, पार्टी ने तीसरे चरण में भी वही दबदबा बनाए रखा.

2,286 सीटों पर जीत: बुधवार को कुल 4,159 सीटों के लिए हुए चुनावों में, जिसमें बिना किसी मुकाबले के जीती गई सीटें (सुबह 12:30 AM तक) भी शामिल हैं. कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स ने 2,286 सीटें जीतीं.

उधर BRS ने 1,142 सीटें, BJP ने 242 और दूसरों ने 479 सीटें जीतीं. इनमें से CPI के सपोर्टर्स ने 24 जगहों पर और CPM ने 7 जगहों पर जीत हासिल की. ​​

कांग्रेस पार्टी ने सिद्दीपेट को छोड़कर सभी 30 जिलों में बहुमत हासिल किया. 31 जिलों में 12,733 पंचायत सरपंच पदों के लिए तीन फेज में चुनाव हुए. रूलिंग पार्टी ने 7,010 सीटों पर जीत हासिल की.

​​BRS ने 3,502 सीटों पर जीत हासिल की. ​​BJP ने 688 सीटें हासिल कीं, जबकि दूसरों ने 1,505 सीटों पर जीत हासिल की.

गौर करें तो तेलंगाना पंचायत चुनाव 2025 में मंत्रियों ने इसे अपनी इज़्जत का मामला माना और बड़ी संख्या में सीटों पर पार्टी के सपोर्ट वाले उम्मीदवारों की जीत पक्की करने के लिए कड़ी मेहनत की.

कोडंगल में, जहां से CM रेवंत रेड्डी हैं, कांग्रेस के सपोर्टर 180 में से 142 पंचायतों में जीते, जबकि BRS को 26 में जीत मिली. मधिरा में, जहां से डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क को रिप्रेजेंट किया जाता है, कांग्रेस को 131 में से 90 सीटें मिलीं. वहीं BRS के सपोर्टर 21 जगहों पर जीते.

मिनिस्टर पोंगुलेटी के चुनाव क्षेत्र पलेयर में, कांग्रेस को 134 में से 91 सीटें मिलीं, और BRS को 32 सीटें मिलीं.

खम्मम में, जहां से मिनिस्टर थुम्माला रिप्रेजेंट करते हैं, कांग्रेस को 37 में से 25 सरपंच पोस्ट मिलीं, जबकि BRS को 11 मिलीं. हुजूरनगर में, जहां से मिनिस्टर उत्तम MLA हैं, कांग्रेस को 146 में से 94 सरपंच पोस्ट मिलीं. यहां BRS को 26 जगहों पर जीत मिली. नलगोंडा में, जहां से MLA कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी हैं, कांग्रेस ने 114 में से 81 सीटें जीतीं. यहां BRS को 28 सीटें मिलीं.

हुस्नाबाद में, जहां से पोन्नम प्रभाकर हैं, कांग्रेस ने 171 में से 88 सीटें जीतीं. BRS के सपोर्टर 52 जगहों पर जीते.

महिला वोटरों की संख्या ज़्यादा: कांग्रेस को खम्मम, नलगोंडा, हनमकोंडा, भद्राद्री, जगतियाल, महबूबाबाद, जयशंकर भूपलपल्ली, महबूबनगर, नागरकुरनूल, मंचेरियल, निजामाबाद, पेड्डापल्ली, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी, सूर्यपेट और यादाद्री जिलों में काफी बढ़त मिली. वोटरों ने सुबह से ही अपने वोट का इस्तेमाल किया था.

तीसरे फेज में 85.77% वोटिंग हुई. यह दूसरे फेज से 0.9% कम है. तीनों फेज में कुल 85.30% वोट पड़े. तीसरे फेज में, यदाद्रि भुवनगिरी जिले में सबसे ज़्यादा 92.56% वोटिंग हुई. यहां, पुरुषों (92.79%) ने महिलाओं (92.33%) से ज़्यादा वोट डाले.

निजामाबाद में सबसे कम 76.45% वोटिंग हुई. तीसरे फेज में कुल 50,56,334 वोटर्स में से 43,37,024 वोट (85.77%) पड़े. इनमें महिला वोटर्स ज़्यादातर थीं.

कुल 25,77,683 महिला वोटर्स में से 85.96%, यानी 22,15,683 महिलाओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया. 24,78,519 पुरुष वोटर्स में से 21,21,269 (85.59%) वोट पड़े. 142 'अन्य' वोटर्स में से 72 (50.70%) ने वोट डाला.

चुनाव प्रक्रिया खत्म हुई: तेलंगाना में कुछ जगहों पर कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर, सभी इलाकों में वोटिंग शांति से हुई. निर्मल जिले के मुधोल में 10,232 वोटर हैं. दोपहर 1 बजे तक, अलग-अलग वार्डों में करीब 500 वोटर लाइनों में थे. यहां दोपहर 2:30 बजे वोटिंग खत्म हो गई.

राज्य के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, DGP शिवधर रेड्डी और राज्य चुनाव कमिश्नर रानी कुमुदिनी ने वेबकास्टिंग के जरिए तीसरे फेज की वोटिंग पर नजर रखी.

चीफ सेक्रेटरी ने चुनाव आसानी से कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों, अधिकारियों और पोलिंग स्टॉफ को बधाई दी. शिवधर रेड्डी ने कहा कि पुलिस ने सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए थे. 25 नवंबर को शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया बुधवार को खत्म हो गई.

संपादक की पसंद

