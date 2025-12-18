ETV Bharat / bharat

तेलंगाना पंचायत चुनाव 2025 में कांग्रेस का दिखा दम, बीआरएस दूसरे और BJP थर्ड नंबर पर रही

तेलंगाना पंचायत चुनाव 2025 में कांग्रेस का जलवा. ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना पंचायत चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो गए हैं. पूरे राज्य में हुए ग्राम पंचायत चुनावों में कांग्रेस पार्टी विजयी हुई है. पहले और दूसरे चरण में लगभग 56% सीटें जीतने के बाद, पार्टी ने तीसरे चरण में भी वही दबदबा बनाए रखा.

2,286 सीटों पर जीत: बुधवार को कुल 4,159 सीटों के लिए हुए चुनावों में, जिसमें बिना किसी मुकाबले के जीती गई सीटें (सुबह 12:30 AM तक) भी शामिल हैं. कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स ने 2,286 सीटें जीतीं.

उधर BRS ने 1,142 सीटें, BJP ने 242 और दूसरों ने 479 सीटें जीतीं. इनमें से CPI के सपोर्टर्स ने 24 जगहों पर और CPM ने 7 जगहों पर जीत हासिल की. ​​

कांग्रेस पार्टी ने सिद्दीपेट को छोड़कर सभी 30 जिलों में बहुमत हासिल किया. 31 जिलों में 12,733 पंचायत सरपंच पदों के लिए तीन फेज में चुनाव हुए. रूलिंग पार्टी ने 7,010 सीटों पर जीत हासिल की.

​​BRS ने 3,502 सीटों पर जीत हासिल की. ​​BJP ने 688 सीटें हासिल कीं, जबकि दूसरों ने 1,505 सीटों पर जीत हासिल की.

गौर करें तो तेलंगाना पंचायत चुनाव 2025 में मंत्रियों ने इसे अपनी इज़्जत का मामला माना और बड़ी संख्या में सीटों पर पार्टी के सपोर्ट वाले उम्मीदवारों की जीत पक्की करने के लिए कड़ी मेहनत की.

कोडंगल में, जहां से CM रेवंत रेड्डी हैं, कांग्रेस के सपोर्टर 180 में से 142 पंचायतों में जीते, जबकि BRS को 26 में जीत मिली. मधिरा में, जहां से डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क को रिप्रेजेंट किया जाता है, कांग्रेस को 131 में से 90 सीटें मिलीं. वहीं BRS के सपोर्टर 21 जगहों पर जीते.

मिनिस्टर पोंगुलेटी के चुनाव क्षेत्र पलेयर में, कांग्रेस को 134 में से 91 सीटें मिलीं, और BRS को 32 सीटें मिलीं.

खम्मम में, जहां से मिनिस्टर थुम्माला रिप्रेजेंट करते हैं, कांग्रेस को 37 में से 25 सरपंच पोस्ट मिलीं, जबकि BRS को 11 मिलीं. हुजूरनगर में, जहां से मिनिस्टर उत्तम MLA हैं, कांग्रेस को 146 में से 94 सरपंच पोस्ट मिलीं. यहां BRS को 26 जगहों पर जीत मिली. नलगोंडा में, जहां से MLA कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी हैं, कांग्रेस ने 114 में से 81 सीटें जीतीं. यहां BRS को 28 सीटें मिलीं.