तेलंगाना: नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस की बंपर जीत, खाते में 84 नगर पालिकाएं

हैदराबाद: तेलंगाना की 105 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया है. जिन 105 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उनमें से कांग्रेस ने 84, बीआरएस ने 17 और भाजपा ने एक में जीत हासिल की. 3 नगर पालिकाओं में निर्दलीय उम्मीदवार चेयरमैन चुने गए.

राज्य की अन्य 11 नगर पालिकाओं में अध्यक्षों का चुनाव कई कारणों से स्थगित कर दिया गया है. कांग्रेस ने मंचेरियल, रामागुंडम, महबूबनगर, नलगोंडा और निजामाबाद निगमों में जीत हासिल की है. जबकि मंचेरियल, रामागुंडम, महबूबनगर और नलगोंडा नगर निगमों में उसके पास स्पष्ट बहुमत था. उसने एमआईएम के समर्थन से निजामाबाद सीट पर जीत हासिल की.

कोठागुडेम में बराबर सीटें मिलने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने मेयर की सीट सीपीआई को दे दी. यह डिप्टी मेयर की सीट के लिए तय हुआ. वहीं, करीमनगर में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी ने यहां मेयर पद पर जीत हासिल की. वहीं, बीआरएस कहीं भी सेंध नहीं लगा सका.

नगर निगम अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 84 सीटें जीतीं. सत्तारूढ़ दल, जिसके पास 66 सीटों पर स्पष्ट बहुमत था, ने त्रिशंकु नगर पालिका में 19 अतिरिक्त सीटें जीतीं. वहीं बीआरएस को 17 नगर पालिकाओं से संतोष करना पड़ा.

केसीआर पार्टी ने जीत का परचम संगारेड्डी जिले के गद्दापोथारम, गुम्मडिडाला, इस्नापुर और जिन्नाराम नगर पालिकाओं में फहराया. बीआरएस मेडचल मल्काजगिरी जिले में येलमपेटा और तीन चिंतालपल्ली नगर पालिकाओं में जीत हासिल की. इसने आइजा, दुब्बाका, रायकल, आसिफाबाद, तिरुमलगिरि, गजवेल, चेरयाला, जम्मीकुंटा, सिरसिला और आलमपुर में जीत दर्ज की. 3 जगहों पर बीजेपी, फॉरवर्ड ब्लॉक और एक निर्दलीय उम्मीदवार को चेयरमैन चुना गया.