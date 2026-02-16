ETV Bharat / bharat

तेलंगाना: नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस की बंपर जीत, खाते में 84 नगर पालिकाएं

तनाव और दूसरे कारणों से तेलंगाना की 11 नगर पालिकाओं में चुनाव कल के लिए टाल दिए गए.

Congress wins in municipal chairman Elections, 85 municipalities in its account
तेलंगाना: नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस की जीत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 16, 2026 at 7:49 PM IST

हैदराबाद: तेलंगाना की 105 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया है. जिन 105 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उनमें से कांग्रेस ने 84, बीआरएस ने 17 और भाजपा ने एक में जीत हासिल की. 3 नगर पालिकाओं में निर्दलीय उम्मीदवार चेयरमैन चुने गए.

राज्य की अन्य 11 नगर पालिकाओं में अध्यक्षों का चुनाव कई कारणों से स्थगित कर दिया गया है. कांग्रेस ने मंचेरियल, रामागुंडम, महबूबनगर, नलगोंडा और निजामाबाद निगमों में जीत हासिल की है. जबकि मंचेरियल, रामागुंडम, महबूबनगर और नलगोंडा नगर निगमों में उसके पास स्पष्ट बहुमत था. उसने एमआईएम के समर्थन से निजामाबाद सीट पर जीत हासिल की.

कोठागुडेम में बराबर सीटें मिलने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने मेयर की सीट सीपीआई को दे दी. यह डिप्टी मेयर की सीट के लिए तय हुआ. वहीं, करीमनगर में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी ने यहां मेयर पद पर जीत हासिल की. वहीं, बीआरएस कहीं भी सेंध नहीं लगा सका.

नगर निगम अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 84 सीटें जीतीं. सत्तारूढ़ दल, जिसके पास 66 सीटों पर स्पष्ट बहुमत था, ने त्रिशंकु नगर पालिका में 19 अतिरिक्त सीटें जीतीं. वहीं बीआरएस को 17 नगर पालिकाओं से संतोष करना पड़ा.

केसीआर पार्टी ने जीत का परचम संगारेड्डी जिले के गद्दापोथारम, गुम्मडिडाला, इस्नापुर और जिन्नाराम नगर पालिकाओं में फहराया. बीआरएस मेडचल मल्काजगिरी जिले में येलमपेटा और तीन चिंतालपल्ली नगर पालिकाओं में जीत हासिल की. इसने आइजा, दुब्बाका, रायकल, आसिफाबाद, तिरुमलगिरि, गजवेल, चेरयाला, जम्मीकुंटा, सिरसिला और आलमपुर में जीत दर्ज की. 3 जगहों पर बीजेपी, फॉरवर्ड ब्लॉक और एक निर्दलीय उम्मीदवार को चेयरमैन चुना गया.

चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन के चुनाव के दौरान कई जगहों पर बहुत ज्यादा तनाव रहा. खबर के मुताबिक, इस दौरान कांग्रेस और बीआरएस के नेताओं के बीच हाथापाई हुई. कुछ जगहों पर उन्होंने एक-दूसरे पर हमले भी किए. तनाव और दूसरे कारणों से तेलंगाना की 11 नगर पालिकाओं में चुनाव कल के लिए टाल दिए गए हैं.

अधिकारियों ने थोरूर, इलांडु, सुल्तानाबाद, इब्राहिमपटनम, कागजनगर, क्यातनपल्ली, खानापुर, जहीराबाद, इंद्रेशम, दोर्नाकल, जनगांव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव स्थगित कर दिए हैं.

खबर के मुताबिक, पदेन वोटों (Ex-officio) के पंजीकरण को लेकर थोरूर में विवाद छिड़ गया. इसको लेकर बीआरएस और कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया. अन्य स्थानों पर कोरम पूरा न होने के कारण अधिकारियों ने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव कल कराने की घोषणा की.

