तेलंगाना: नगर निगम चेयरमैन चुनाव में कांग्रेस की जीत, 81 नगर निगम उसके खाते में

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना में सोमवार को हुए नगर निगम चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस को जीत मिली. उसने सात में से पांच निगमों में जीत हासिल की. कांग्रेस की मंचेरियल, रामागुंडम, महबूबनगर, नलगोंडा और निजामाबाद कॉर्पोरेशन में जीत हासिल हुई है. वहीं, मंचेरियल, रामागुंडम, महबूबनगर और नलगोंडा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इसे स्पष्ट बहुमत मिला. इसने एमआईएम के सपोर्ट से निजामाबाद सीट जीती. कोठागुडेम में बराबर सीटें मिलने के बावजूद, कांग्रेस पार्टी ने मेयर की सीट सीपीआई को दे दी. इसे डिप्टी मेयर की सीट से ही संतोष करना पड़ा. करीमनगर में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी ने यहां मेयर का पद जीता. बीआरएस कहीं भी सेंध नहीं लगा पाई. म्युनिसिपल चेयरपर्सन चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 81 सीटें जीती. रूलिंग पार्टी जिसे 66 सीटों पर क्लियर मैजोरिटी मिली थी, ने त्रिशंकु नगर पालिकाएँ में 15 एक्स्ट्रा सीटें जीती. बीआरएस 18 म्युनिसिपैलिटीज से खुश थी. केसीआर पार्टी संगारेड्डी जिले में गड्डापोथारम, गुम्माडिडाला, इस्नापुर और जिन्नाराम म्युनिसिपैलिटीज में जीती.