ETV Bharat / bharat

तेलंगाना: नगर निगम चेयरमैन चुनाव में कांग्रेस की जीत, 81 नगर निगम उसके खाते में

तनाव और दूसरे कारणों से तेलंगाना की 11 नगर पालिकाओं में चुनाव कल तक के लिए टाल दिए गए हैं.

MUNICIPAL CHAIRMAN ELECTIONS
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 17, 2026 at 11:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: तेलंगाना में सोमवार को हुए नगर निगम चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस को जीत मिली. उसने सात में से पांच निगमों में जीत हासिल की. कांग्रेस की मंचेरियल, रामागुंडम, महबूबनगर, नलगोंडा और निजामाबाद कॉर्पोरेशन में जीत हासिल हुई है.

वहीं, मंचेरियल, रामागुंडम, महबूबनगर और नलगोंडा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इसे स्पष्ट बहुमत मिला. इसने एमआईएम के सपोर्ट से निजामाबाद सीट जीती. कोठागुडेम में बराबर सीटें मिलने के बावजूद, कांग्रेस पार्टी ने मेयर की सीट सीपीआई को दे दी. इसे डिप्टी मेयर की सीट से ही संतोष करना पड़ा. करीमनगर में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी ने यहां मेयर का पद जीता. बीआरएस कहीं भी सेंध नहीं लगा पाई.

म्युनिसिपल चेयरपर्सन चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 81 सीटें जीती. रूलिंग पार्टी जिसे 66 सीटों पर क्लियर मैजोरिटी मिली थी, ने त्रिशंकु नगर पालिकाएँ में 15 एक्स्ट्रा सीटें जीती. बीआरएस 18 म्युनिसिपैलिटीज से खुश थी. केसीआर पार्टी संगारेड्डी जिले में गड्डापोथारम, गुम्माडिडाला, इस्नापुर और जिन्नाराम म्युनिसिपैलिटीज में जीती.

इसने मेडचल मलकाजगिरी जिले में येल्लमपेटा और तीन चिंतलपल्ली म्युनिसिपैलिटीज जीती. इसने ऐजा, दुब्बाका, रायकल, आसिफाबाद, तिरुमलगिरी, गजवेल, चेरयाला, जम्मीकुंटा, सिरसिला और आलमपुर जीती. नारायणपेटा म्युनिसिपैलिटी में में बीजेपी जीती और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी ने वड्डेपल्ली में जीत हासिल की. भैंसा, महबूबाबाद, आदिलाबाद, जम्मीकुंटा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चेयरमैन के तौर पर जीते.

कल चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन के चुनाव के दौरान कई जगहों पर बहुत ज्यादा तनाव था. कांग्रेस और बीआरएस के नेताओं के बीच हाथापाई हुई. कुछ जगहों पर उन्होंने एक-दूसरे पर हमला भी किया. तनाव और दूसरे कारणों से तेलंगाना की 11 नगर पालिकाओं में चुनाव कल तक के लिए टाल दिए गए हैं. अधिकारियों ने थोरूर, इलांडू, सुल्तानाबाद, इब्राहिमपटनम, कागजनगर, क्यातनपल्ली, खानपुर, जहीराबाद, इंद्रेशम, दोर्नाकल, जंगाओं में चेयरपर्सन और वाइस-चेयरपर्सन के चुनाव टाल दिए हैं.

ये भी पढ़ें- तेलंगाना: नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस की बंपर जीत, खाते में 84 नगर पालिकाएं

TAGGED:

CONGRESS WINS CHAIRMAN ELECTIONS
TELANGANA CHAIRMAN ELECTIONS
तेलंगाना नगर निगम चेयरमैन चुनाव
कांग्रेस
MUNICIPAL CHAIRMAN ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.