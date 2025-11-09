तेलंगाना में 2034 तक सत्ता में रहेगी कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का दावा
हैदराबाद में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा और बीआरएस और भाजपा के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया.
Published : November 9, 2025 at 4:22 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) की योजनाओं को जारी रखते हुए कई नई योजनाएं शुरू की हैं. उन्होंने कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर साहसिक कदम उठाया है जो किसी ने नहीं उठाया.
हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल में आयोजित "प्रेस से मिलिए" कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने याद दिलाया कि उन्होंने तेलंगाना को अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनाया. उनकी सरकार ने राज्य में जाति जनगणना भी करवाई जो देश में किसी राज्य ने नहीं की.
विपक्षी दलों को ललकारते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी जून 2034 तक राज्य में सत्ता में रहेगी, और इसे लिख लेना चाहिए. उन्होंने कहा, "भारत राष्ट्र समिति और भाजपा का फेविकोल जैसा रिश्ता है. हमने कालेश्वरम परियोजना की जांच सीबीआई को सौंप दी है. अभी तक जांच क्यों शुरू नहीं हुई? हमने फॉर्मूला वन मामले में केटीआर की गिरफ्तारी के लिए राज्यपाल से अपील की है. 3 महीने बाद भी राज्यपाल ने गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी है. हम अगले 8 साल तक सत्ता में रहेंगे. दिसंबर 2028 में विधानसभा चुनाव नहीं होंगे. जून 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे. मैं जो कहता हूं उसे लिख लीजिए.. कांग्रेस जून 2034 तक सत्ता में रहेगी."
मुख्यमंत्री रेवंत का केटीआर पर हमला
सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि जुबली हिल्स उपचुनाव में भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (KTR) का चुनाव प्रचार फिल्म पुष्पा 2 के श्रीलीला आइटम सॉन्ग की याद दिलाता है. उन्होंने सवाल किया कि क्या कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP) के जरिये एक एकड़ जमीन को भी पानी पहुंचा है? उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में कालेश्वरम परियोजना के बिना सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किया गया. उन्होंने कहा कि दो सीजन में तेलंगाना में 2.85 लाख टन धान का उत्पादन हुआ. उन्होंने सवाल किया कि केसीआर ने 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपये का क्या किया.
सरकार की नीतियों पर चर्चा होनी चाहिए...
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने चुनौती दी कि लोक प्रशासन (कांग्रेस शासन) की शुरुआत के दो साल पूर होने वाले हैं और हमें सरकार की नीतियों और भविष्य के कार्यक्रमों पर चर्चा करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि तेलंगाना के गठन के लिए कांग्रेस पार्टी ने बलिदान दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राज्य का गठन किया और इसे 4 करोड़ लोगों को दिया. उन्होंने याद दिलाया कि 2004 में, संयुक्त आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी (YSR) के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने किसान कर्जमाफी और मुफ्त बिजली स्कीम को लागू किया था. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना वादा निभाने के लिए कई बलिदान दिए हैं.
पूर्व सरकारों द्वारा लिए गए फैसले जारी
सीएम रेवंत ने कहा कि हैदराबाद के विकास के लिए पूर्व में चंद्रबाबू नायडू और वाईएस राजशेखर रेड्डी की सरकारों द्वारा लिए गए फैसले जारी हैं. उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए मिसाल बन चुका फार्मा सेक्टर हैदराबाद में ही स्थित है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने चार तरह से 6.71 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया है. उन्होंने बताया कि 1.29 लाख करोड़ रुपये के कर्ज के कोई दस्तावेज नहीं हैं और जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था, तब तक उन्होंने 8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिखाया था.
हम वाईएसआर और चंद्रबाबू नायडू की विकास नीतियों को जारी रख रहे हैं. पिछली सरकारों ने हैदराबाद में आईटी और फार्मा क्षेत्रों को काफी प्रोत्साहित किया. हैदराबाद जीसीसी (Global Capability Center) और डेटा सेंटरों का केंद्र बन गया है. देश में आने वाले 70 प्रतिशत जीसीसी और डेटा सेंटर हैदराबाद में ही आए. आईटी क्षेत्र, जिसकी नींव एन. जनार्दन रेड्डी ने रखी थी, हैदराबाद के विकास के लिए महत्वपूर्ण बन गया है." - रेवंत रेड्डी, मुख्यमंत्री
