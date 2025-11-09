ETV Bharat / bharat

तेलंगाना में 2034 तक सत्ता में रहेगी कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का दावा

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) की योजनाओं को जारी रखते हुए कई नई योजनाएं शुरू की हैं. उन्होंने कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर साहसिक कदम उठाया है जो किसी ने नहीं उठाया.

हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल में आयोजित "प्रेस से मिलिए" कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने याद दिलाया कि उन्होंने तेलंगाना को अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनाया. उनकी सरकार ने राज्य में जाति जनगणना भी करवाई जो देश में किसी राज्य ने नहीं की.

विपक्षी दलों को ललकारते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी जून 2034 तक राज्य में सत्ता में रहेगी, और इसे लिख लेना चाहिए. उन्होंने कहा, "भारत राष्ट्र समिति और भाजपा का फेविकोल जैसा रिश्ता है. हमने कालेश्वरम परियोजना की जांच सीबीआई को सौंप दी है. अभी तक जांच क्यों शुरू नहीं हुई? हमने फॉर्मूला वन मामले में केटीआर की गिरफ्तारी के लिए राज्यपाल से अपील की है. 3 महीने बाद भी राज्यपाल ने गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी है. हम अगले 8 साल तक सत्ता में रहेंगे. दिसंबर 2028 में विधानसभा चुनाव नहीं होंगे. जून 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे. मैं जो कहता हूं उसे लिख लीजिए.. कांग्रेस जून 2034 तक सत्ता में रहेगी."

मुख्यमंत्री रेवंत का केटीआर पर हमला

सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि जुबली हिल्स उपचुनाव में भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (KTR) का चुनाव प्रचार फिल्म पुष्पा 2 के श्रीलीला आइटम सॉन्ग की याद दिलाता है. उन्होंने सवाल किया कि क्या कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP) के जरिये एक एकड़ जमीन को भी पानी पहुंचा है? उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में कालेश्वरम परियोजना के बिना सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किया गया. उन्होंने कहा कि दो सीजन में तेलंगाना में 2.85 लाख टन धान का उत्पादन हुआ. उन्होंने सवाल किया कि केसीआर ने 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपये का क्या किया.