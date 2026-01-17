ETV Bharat / bharat

असम में अगली सरकार कांग्रेस बनाएगी: डीके शिवकुमार

असम कांग्रेस लीडरशिप ने शुक्रवार को असेंबली इलेक्शन को लेकर सेंट्रल लीडरशिप के साथ मीटिंग में हिस्सा लिया.

Assam Legislative Assembly election
नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में असम के लिए एआईसीसी के वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक डीके शिवकुमार प्रेस कान्फ्रेंस में बोलते हुए (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 17, 2026 at 6:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: असम में कांग्रेस पार्टी के एकजुट होने की बात कहते हुए असम के लिए एआईसीसी के वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को दावा किया कि राज्य में अगली सरकार कांग्रेस ही बनाएगी.

शिवकुमार ने नई दिल्ली में 10, राजाजी मार्ग पर कांग्रेस मुख्यालय में राज्य नेतृत्व के साथ पहली रणनीति बैठक में भाग लेने के बाद कहा,'असम में बदलाव होगा और राज्य में कांग्रेस का शासन आएगा. पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है. सभी सदस्य एक-दूसरे का सहयोग कर रहे हैं. असल में बीजेपी के खिलाफ मजबूत लड़ाई का संदेश राज्य नेतृत्व को पहले ही दे दिया गया है.'

शिवकुमार ने कहा, 'कांग्रेस में एकता का संदेश साफ है. पूरे राज्य में बदलाव होगा.' असम राज्य के नेतृत्व और पर्यवेक्षकों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय में एक बैठक में भाग लिया. मीटिंग में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, असम इंचार्ज जितेंद्र सिंह अलवर, एआईसीसी सीनियर वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश भगेल और बंधु तिर्की मौजूद थे.

असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई और कांग्रेस विधायक दल के नेता लीडर देबब्रत सैकिया भी मीटिंग में शामिल हुए. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और असम के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने कहा कि असम चुनाव से संबंधित पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 20 जनवरी को गुवाहाटी में होगी.

बघेल ने कहा, '21 जनवरी से 28 जनवरी तक हम एक जोनल कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहाँ हम जमीनी स्तर के नेताओं के साथ पार्टी की रणनीति पर चर्चा करेंगे.' बघेल ने कहा कि असम के लोग आने वाले असम चुनाव में देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री को हटा देंगे.

ये भी पढ़ें- कांग्रेस ने चुनावी राज्यों में अनुभवी नेताओं को उतारा, जानिए पार्टी की रणनीति

TAGGED:

ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY ELECTION
CONGRESS FORM GOVERNMENT ASSAM
कांग्रेस असम सरकार
असम विधान सभा चुनाव
SHIVKUMAR FORM GOVERNMENT ASSAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.