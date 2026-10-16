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देश में अराजकता पैदा कर सत्ता हासिल करना चाहती है कांग्रेस : राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में अराजकता पैदा कर सत्ता हासिल करना चाहती है कांग्रेस. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कांग्रेस पर खुल कर हमला बोला. उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए, वह कई गंभीर सवाल कर खड़े करते हैं. ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उनके राजनीतिक सहयोगी प्रत्यक्ष रूप से और अपने समर्थक दलों और संगठनों के ज़रिए युवाओं की उर्जा को रचनात्मक कार्यों और राष्ट्र निर्माण की दिशा में लाने की जगह राजनीतिक टकराव और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि नौजवानों को अराजकता की राजनीति का मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है.

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस व उसके सहयोगी संगठन बांग्लादेश की तर्ज पर शासन बदलना चाहते हैं और एक प्रेस वार्ता में खुलकर कहते हैं कि उसने शासन बदलने की प्रेरणा बांग्लादेश से ली है, तो दूसरा डंके की चोट पर सरकार गिराने की बात करता है.

उन्होंने कहा कि यह साफ करता है कि इनका इकलौता एजेंडा लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त करना और देश में आग लगाना है. शासन बदलने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे पता चलता है कि उनकी लड़ाई चुनाव सुधार, एसआईआर, ज्ञानेश कुमार को लेकर नहीं है. उनकी लड़ाई देश में अराजकता पैदा करके सत्ता हासिल करने की उनकी साज़िश है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके सहयोगियों को यह समझना होगा लोकतंत्र में अराजकता देश के विकास में बाधा है. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी इसी दिशा में एक संकेत है. हमें टकराव नहीं राष्ट्र निर्माण का मार्ग चुनना है राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के संवैधानिक संस्थाओं की राजनीतिक बलि नहीं दी जा सकती है. अराजकता के सारे देश के विकास को बाधित नहीं किया जा सकता है. राहुल को आत्म मंथन करना चाहिए उन्होंने कहा कि हमें टकराव नहीं राष्ट्र निर्माण का मार्ग चुनना है. कांग्रेस के गिनाए तीन अक्षम्य अपराध इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के शासनकाल के तीन अक्षम्य अपराधों की चर्चा की. उन्होंने कहा कि 1975 में देश में इमरजेंसी लगाने का काम कांग्रेस ने किया. 1984 में कांग्रेस की संरक्षण में सिख नरसंहार हुआ, जबकि 1990 में राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को संरक्षण दिया. चौथा अपराध संविधान, संवैधानिक संस्थाओं को चोट पहुंचा कर किया जा रहा है. राजनाथ सिंह ने कहा कि आज संविधान को जेब में रखकर अराजकता फैलाने का काम किया जा रहा है. इलेक्शन कमीशन और देश की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि 1993 में चुनाव आयोग में अचानक कांग्रेस ने बदलाव करते हुए दो इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर दिए. इस बाबत तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर नवीन चावला को हटाने की मांग भी की थी, क्योंकि चावला ने आयोग की जानकारी कांग्रेस से साझा की थी. बाद में, कांग्रेस ने उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया. कांग्रेस के समय एमएस गिल दो बार कैबिनेट में रहे. जबसे वोटर आईडी आया, तब से कांग्रेस के लिए बहुमत दूर की बात राजनाथ सिंह ने कहा कि पांच दशक तक देश में बगैर वोटर आईडी के चुनाव होते रहे और जब से वोटर आईडी आया है, तब से कांग्रेस के लिए बहुमत दूर की बात रही है. कांग्रेस ने अपने दम पर कभी सरकार बनाई ही नहीं.