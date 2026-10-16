देश में अराजकता पैदा कर सत्ता हासिल करना चाहती है कांग्रेस : राजनाथ सिंह
राजनाथ सिंह ने कांग्रेस शासनकाल के तीन अक्षम्य अपराधों की चर्चा करते हुए कहा कि रायबरेली में सपा के बगैर राहुल जीत नहीं सकते.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 12:19 PM IST
लखनऊ: केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कांग्रेस पर खुल कर हमला बोला. उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए, वह कई गंभीर सवाल कर खड़े करते हैं. ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उनके राजनीतिक सहयोगी प्रत्यक्ष रूप से और अपने समर्थक दलों और संगठनों के ज़रिए युवाओं की उर्जा को रचनात्मक कार्यों और राष्ट्र निर्माण की दिशा में लाने की जगह राजनीतिक टकराव और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि नौजवानों को अराजकता की राजनीति का मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है.
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस व उसके सहयोगी संगठन बांग्लादेश की तर्ज पर शासन बदलना चाहते हैं और एक प्रेस वार्ता में खुलकर कहते हैं कि उसने शासन बदलने की प्रेरणा बांग्लादेश से ली है, तो दूसरा डंके की चोट पर सरकार गिराने की बात करता है.
उन्होंने कहा कि यह साफ करता है कि इनका इकलौता एजेंडा लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त करना और देश में आग लगाना है. शासन बदलने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे पता चलता है कि उनकी लड़ाई चुनाव सुधार, एसआईआर, ज्ञानेश कुमार को लेकर नहीं है. उनकी लड़ाई देश में अराजकता पैदा करके सत्ता हासिल करने की उनकी साज़िश है.
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके सहयोगियों को यह समझना होगा लोकतंत्र में अराजकता देश के विकास में बाधा है. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी इसी दिशा में एक संकेत है.
हमें टकराव नहीं राष्ट्र निर्माण का मार्ग चुनना है
राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के संवैधानिक संस्थाओं की राजनीतिक बलि नहीं दी जा सकती है. अराजकता के सारे देश के विकास को बाधित नहीं किया जा सकता है. राहुल को आत्म मंथन करना चाहिए उन्होंने कहा कि हमें टकराव नहीं राष्ट्र निर्माण का मार्ग चुनना है.
कांग्रेस के गिनाए तीन अक्षम्य अपराध
इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के शासनकाल के तीन अक्षम्य अपराधों की चर्चा की. उन्होंने कहा कि 1975 में देश में इमरजेंसी लगाने का काम कांग्रेस ने किया. 1984 में कांग्रेस की संरक्षण में सिख नरसंहार हुआ, जबकि 1990 में राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को संरक्षण दिया. चौथा अपराध संविधान, संवैधानिक संस्थाओं को चोट पहुंचा कर किया जा रहा है.
राजनाथ सिंह ने कहा कि आज संविधान को जेब में रखकर अराजकता फैलाने का काम किया जा रहा है. इलेक्शन कमीशन और देश की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि 1993 में चुनाव आयोग में अचानक कांग्रेस ने बदलाव करते हुए दो इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर दिए.
इस बाबत तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर नवीन चावला को हटाने की मांग भी की थी, क्योंकि चावला ने आयोग की जानकारी कांग्रेस से साझा की थी. बाद में, कांग्रेस ने उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया. कांग्रेस के समय एमएस गिल दो बार कैबिनेट में रहे.
जबसे वोटर आईडी आया, तब से कांग्रेस के लिए बहुमत दूर की बात
राजनाथ सिंह ने कहा कि पांच दशक तक देश में बगैर वोटर आईडी के चुनाव होते रहे और जब से वोटर आईडी आया है, तब से कांग्रेस के लिए बहुमत दूर की बात रही है. कांग्रेस ने अपने दम पर कभी सरकार बनाई ही नहीं.
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1985 में आखिरी बार सरकार कांग्रेस की बनी, उसके बाद कांग्रेस को बहुमत मिला ही नहीं. अब यह वोट चोरी थी या कुछ और. उन्होंने कहा कि वोट चोरी को हाइड्रोजन बम बताकर राहुल गांधी ने देश में उत्पाद मचाया था, लेकिन उनका यह बम दिवाली का पटाखा भी साबित नहीं हुआ. हर बार झूठ साबित हुआ, जबकि उनकी अपनी ही पार्टी ने एक भी औपचारिक याचिका वोट चोरी को लेकर इलेक्शन कमीशन में नहीं दाखिल की. राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने कभी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल नहीं उठाया. जनता को कभी गुमराह नहीं किया, हमने हमेशा सम्मान दिया है.
एक की मौत पर पूरे देश का चुनाव स्थगित कर दिया था
राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले चुनाव के दौरान उम्मीदवार की मौत होने पर सामान्यत उस सीट का चुनाव निरस्त हो जाता था, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद पूरे देश का चुनाव स्थगित कर दिया गया था.
उन्होंने पूछा कि क्या यह उस समय नहीं हो सकता था कि एक सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया जाए. जबकि सच्चाई यह भी है कि अमेठी का चुनाव उस समय हो चुका था.
उन्होंने कहा कि भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में काफी आगे बढ़ रहा है. डिजिटल ट्रांजेक्शन में नंबर वन पर है. दो दर्जन से अधिक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. वहीं 35 देश के राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से प्रधानमंत्री को अपने यहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है. इस दौरान रक्षा क्षेत्र में आई उपलब्धियां को लेकर उन्होंने कहा कि भारत आज एक्सपोर्टर देश बन गया है. ज़ाहिर सी बात है कि यह उपलब्धि उन्हें रास नहीं आ रही है.
कांग्रेस ने गांधी नाम के प्रयोग करने का अधिकार खो दिया
रक्षा मंत्री ने कहा कि दशकों से चुनाव हार रहे राजनीतिक दल आज देश विरोधी शक्तियों के हाथ में खेलते नज़र आ रहे हैं. संसद नहीं सड़क से रास्ता तय कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है, देश को पटरी से उतरने का काम हो रहा है.
इस दौरान रक्षा मंत्री ने चौरीचौरा कांड का जिक्र करते हुए कहा कि घटना होने के बाद गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, लेकिन आज कांग्रेस जो कर रही है, उससे उसके नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है. कांग्रेस आज गांधी की नाम का प्रयोग करने का अधिकार खो चुकी है.
सपा के सहयोग के बगैर राहुल, रायबरेली से नहीं जीत सकते
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस यूपी में 37 साल से सत्ता से बाहर है, यह वोट चोरी की वज़ह से है या काम चोरी की वज़ह से. उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि सपा के बगैर रायबरेली सीट जीतने का माद्दा रखते हैं या नहीं.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को ही आज एक दूसरे पर भरोसा नहीं है. हाल में कांग्रेस दफ्तर में जो घटनाक्रम हुआ, फिजिकल स्तर पर लड़ाई हुई. क्या इसके लिए भाजपा ज़िम्मेदार है. कांग्रेस देश में अराजकता फैलाकर सिर्फ सत्ता हासिल करने का असफल प्रयास कर रही है.