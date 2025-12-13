ETV Bharat / bharat

केरल में कांग्रेस को 'संजीवनी': विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय निकाय चुनाव में UDF की धमाकेदार जीत

केरल निकाय चुनाव: UDF ने कोच्चि कॉर्पोरेशन जीता. ( PTI )

By Amit Agnihotri 5 Min Read