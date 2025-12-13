ETV Bharat / bharat

केरल में कांग्रेस को 'संजीवनी': विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय निकाय चुनाव में UDF की धमाकेदार जीत

केरल में हुए लोकल बॉडी चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ को शानदार जीत मिली है.

Kerala civic polls
केरल निकाय चुनाव: UDF ने कोच्चि कॉर्पोरेशन जीता. (PTI)
By Amit Agnihotri

Published : December 13, 2025 at 8:34 PM IST

5 Min Read
नई दिल्लीः केरल स्थानीय निकाय चुनावों में यूडीएफ (UDF) की जीत से कांग्रेस काफी उत्साहित थी. इन चुनावों को दक्षिणी राज्य में 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले एक सेमी-फाइनल माना जा रहा था. कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर है. अब, उसे उम्मीद है कि वह 2026 में सीपीआई-एम (cpi-M) के नेतृत्व वाले एलडीएफ (LDF) को हरा देगी.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, यूडीएफ ने स्थानीय निकाय चुनावों में मुख्य रूप से अपने उम्मीदवारों के सही चयन और मतदाताओं द्वारा एलडीएफ की नीतियों को नकारने के कारण अच्छा प्रदर्शन किया. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने यह भी कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में मिली जीत अगले साल के विधानसभा चुनावों में विपक्ष के लिए एक फायदा दिखाती है, लेकिन यूडीएफ को अति-आत्मविश्वास से भी सावधान रहने की ज़रूरत है.

Kerala civic polls
केरल निकाय चुनाव: UDF नेताओं ने त्रिवेंद्रम में जश्न मनाया. (PTI)

केरल के प्रभारी एआईसीसी सचिव पीवी मोहन ने ईटीवी भारत को बताया, "हम स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों से बहुत खुश हैं. हमने अपने उम्मीदवारों के चयन में बहुत ध्यान रखा था. इसके अलावा, मतदाताओं ने राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जनादेश दिया है. नतीजे बताते हैं कि अगले साल के विधानसभा चुनावों में यूडीएफ को एलडीएफ पर फायदा होगा, लेकिन हमें अति-आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए. हमें अब जो momentum मिली है, उसे बनाए रखना होगा."

उन्होंने आगे कहा, "चार नगर निगमों और 500 से अधिक पंचायतों में जीत जनता का एक शक्तिशाली समर्थन है. हम इस जनादेश को विनम्रता और गहरी जिम्मेदारी की भावना के साथ स्वीकार करते हैं. यह जीत हमें लोगों के करीब रहने और और भी अधिक मेहनत करने के हमारे संकल्प को मजबूत करती है."

अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए जुलाई से ही तैयारी शुरू कर दी थी. ये चुनाव दक्षिणी राज्य (केरल) में पार्टी लाइन पर लड़े जाते हैं. पार्टी ने विभिन्न समुदायों का समर्थन जुटाने के लिए अगस्त से नशीली दवाओं के खतरे, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे.

पार्टी प्रबंधकों ने स्थानीय निकाय चुनावों में यूडीएफ की जीत का श्रेय लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (जो वायनाड संसदीय क्षेत्र से पूर्व सांसद हैं) और सदन में वायनाड का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले मार्गदर्शन को दिया.

मोहन ने कहा, "राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हमारे नेता हैं और उनके सुझाव हमें राज्य की राजनीति में हमेशा मदद करते हैं. उन्होंने निलंबूर उपचुनाव में प्रचार किया था, जिसे हमने जीता था. हमारे दोनों नेता स्थानीय निकाय चुनावों में यूडीएफ की जीत का जश्न मनाने के लिए महीने के अंत तक राज्य का दौरा करेंगे."

केरल से कांग्रेस के लोकसभा सांसद बेनी बेहनान ने कहा कि यूडीएफ राष्ट्रीय चुनावों में तो अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनावों में नहीं. उन्होंने कहा कि 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों ने दिखाया कि यूडीएफ ने मतदाताओं का विश्वास फिर से हासिल कर लिया है. बेनी बेहनान ने ईटीवी भारत को बताया, "यूडीएफ के लिए यह एक शानदार जीत है. यह निश्चित रूप से राज्य में 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए रुझान दिखाता है. राज्य के लोग शिक्षित हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं."

Kerala civic polls
केरल निकाय चुनाव में जीत के बाद जश्न मनाता कांग्रेस कार्यकर्ता. (PTI)
उन्होंने कहा, "हम स्थानीय निकाय चुनावों में पूरे दिल से समर्थन देने के लिए केरल के लोगों का धन्यवाद करते हैं. अब हमें पूरा भरोसा है और हम आगामी विधानसभा चुनावों के लिए आम लोगों का और अधिक समर्थन हासिल करने के लिए काम करेंगे, ताकि राज्य में भ्रष्ट और अक्षम एलडीएफ सरकार को हराया जा सके."

बता दें कि 2024 में यूडीएफ (UDF) ने केरल की 20 लोकसभा सीटों में से 18 सीटें जीती थीं. बीजेपी ने त्रिशूर सीट और एलडीएफ ने आलथुर सीट जीती थी. 2019 में, यूडीएफ ने 19 सीटें जीती थीं और एलडीएफ को एक सीट मिली थी.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम स्थानीय निकाय चुनावों में एनडीए की जीत को कमतर बताते हुए कहा कि उस क्षेत्र में यूडीएफ का संगठन कमज़ोर था, इसलिए वह मतदाताओं को मतदान केंद्र तक नहीं ला पाया, जबकि एनडीए के कार्यकर्ता यह कर पाए. मोहन ने कहा, "एनडीए ने तिरुवनंतपुरम में इसलिए जीत हासिल की क्योंकि यूडीएफ का संगठन उतना मजबूत नहीं था. अन्य क्षेत्रों में, यूडीएफ ने एलडीएफ से आगे निकलकर बढ़त बना ली है. लोकसभा चुनावों की तुलना में एनडीए का वोट शेयर वास्तव में गिरा है."

कांग्रेस ने मई में केरल टीम को फिर से संगठित किया था. सनी जोसेफ को तीन कार्यकारी अध्यक्षों- पीसी विष्णुनाध, एपी अनिलकुमार और शफी परम्बिल के साथ नया प्रदेश इकाई प्रमुख बनाया गया था. इस कदम का उद्देश्य प्रदेश इकाई में आपसी कलह को खत्म करना था. बाद में, हाई कमान ने अक्टूबर में वरिष्ठ राज्य नेताओं से मुलाकात की और उनसे स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया था.

बता दें कि यूडीएफ ने ग्राम पंचायतों में 504 और नगर पालिकाओं में 54 पर जीत हासिल करके ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अपनी मजबूत वापसी दर्ज की है. वहीं, एनडीए ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम जीतकर 45 साल पुराने एलडीएफ के गढ़ को तोड़ दिया है.

