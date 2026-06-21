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झारखंड राज्यसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की हार, कांग्रेस ने CM हेमंत सोरेन से कार्रवाई की अपील की

झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक ने दो उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा चुनाव हार गए.

Congress urges Jharkhand CM Hemant Soren to Probe INDIA Bloc Defeat in Rajya Sabha Election
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 जून, 2026 को रांची में अपने आवास पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और अजय शर्मा से शिष्टाचार मुलाकात की. (IANS)
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By Amit Agnihotri

Published : June 21, 2026 at 7:18 PM IST

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नई दिल्ली: कांग्रेस ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के दूसरे उम्मीदवार प्रणव झा की हार के कारणों की जांच करने का आग्रह किया है. कांग्रेस सीएम सोरेन की गठबंधन सरकार में शामिल है.

झारखंड के लिए कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने ईटीवी भारत को बताया, "मुख्यमंत्री झारखंड में INDIA ब्लॉक के हेड हैं. ब्लॉक ने दो उम्मीदवार खड़े किए थे और उनकी जीत पक्की करने के लिए उनके पास जरूरी नंबर थे. इसलिए, हमने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे ब्लॉक के दूसरे उम्मीदवार की हार के कारणों पर गौर करें और इस मुद्दे पर स्थिति साफ करें."

झारखंड में सत्ताधारी INDIA ब्लॉक का हिस्सा कांग्रेस और JMM ने 18 जून को हुए राज्यसभा चुनाव के लिए दो उम्मीदवार खड़े किए थे - JMM के बैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा. RJD और सीपीआई (ML) इंडिया ब्लॉक के दो और सहयोगी हैं. बैद्यनाथ राम ने 30 वोटों के साथ आराम से अपनी सीट जीत ली, लेकिन झा, जिन्हें 20 वोट मिले, अहम चुनाव हार गए.

इसके बाद कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू ने आरोप लगाया कि RJD के चार विधायकों और सीपीआई (ML) के 2 विधायकों ने क्रॉस-वोटिंग की, जिससे झा हार गए और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी जीत गए, जिन्हें 28 वोट मिले. उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार को अपने विधायकों के 16 वोट और जेएमएम विधायकों के 4 वोट मिले.

RJD और CPI-ML दोनों ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस उन पर झूठे आरोप लगा रही है और किसी भी समस्या के लिए उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए. इस मुद्दे ने सत्ताधारी गठबंधन के अंदर टकराव पैदा कर दिया, जिससे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सहयोगी दलों से संपर्क करना पड़ा, जबकि BJP ने गठबंधन का मजाक उड़ाया.

राजू ने कहा, "हमारे विधायकों पर लगे आरोप बेबुनियाद और दुर्भाग्यपूर्ण हैं. कांग्रेस के सभी 16 विधायकों ने झा को वोट दिया. पूरा कांग्रेस विधायक दल एकजुट है. INDIA ब्लॉक के पास 56 वोट थे और उन्हें दोनों सीटें जीतनी चाहिए थीं, लेकिन उन्हें 6 वोट कम मिले. इसी नंबर ने निर्दलीय उम्मीदवार नाथवानी को जीतने में मदद की."

उन्होंने कहा, "मैंने खुद अपने विधायकों के बैलेट पेपर चेक किए थे क्योंकि मैं झा का पोलिंग एजेंट भी था. हार-जीत लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन बिना किसी सबूत के कांग्रेस विधायकों की ईमानदारी पर सवाल उठाना ठीक नहीं है."

कांग्रेस उम्मीदवार की हार इंडिया ब्लॉक के लिए एक झटका थी जिसने राज्य में दोनों राज्यसभा सीटें जीतने के लिए एक मिली-जुली रणनीति बनाई थी. राजू की मुख्यमंत्री सोरेन के साथ लंबी बैठक के बाद, राज्यसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों की जीत पक्की करने के लिए हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी.

कांग्रेस उम्मीदवार झा ने भी समर्थन हासिल करने के लिए गठबंधन के सभी सहयोगियों से अलग-अलग मुलाकात की थी. उन्होंने झारखंड के चार विधायकों का समर्थन पाने के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से विशेष अनुरोध किया था.

राजू ने कहा, "कांग्रेस उम्मीदवार की हार न सिर्फ गठबंधन के साथ बल्कि मुख्यमंत्री के साथ भी धोखा है. BJP और उसके साथियों के पास सिर्फ 24 वोट थे, लेकिन उन्हें और 6 वोट कहां से मिले. मुख्यमंत्री INDIA ब्लॉक के हेड हैं और उन्हें दोनों उम्मीदवारों की जीत का भरोसा था. हमें उम्मीद है कि वह चुनाव में धोखाधड़ी की जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे."

कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि जब INDIA ब्लॉक के शीर्ष नेता इस मामले पर चर्चा और विश्लेषण कर रहे थे, तो सहयोगी दलों को राज्यसभा चुनाव में धोखाधड़ी के लिए एक-दूसरे पर आरोप लगाने से बचना चाहिए.

झारखंड के लिए प्रभारी कांग्रेस सचिव सिरिवेल्ला प्रसाद ने ईटीवी भारत को बताया, "हर नेता, हर चुनाव करने वाला और हर चुनाव देखने वाला जानता है कि झारखंड राज्यसभा चुनाव में जमीन पर क्या हुआ है. BJP की बदनाम 'सूटकेस' पॉलिटिक्स राज्य की राजनीति में फिर से उभर आई है. उन्होंने पहले भी अपने पहले कार्यकाल में गठबंधन सरकार को गिराने की कोशिश की थी, जब मुख्यमंत्री सोरेन पर झूठे आरोप लगे थे और उन्हें जेल में डाल दिया गया था. लेकिन हम मिलकर उनका मुकाबला करने में कामयाब रहे. राज्य में कांग्रेस-JMM गठबंधन मजबूत है. समय की जरूरत है कि तथ्यों के आधार पर खुद को समझा जाए और लोगों के अधिकारों की राजनीति पर ध्यान दिया जाए."

उन्होंने कहा, "बीजेपी को जवाब देना होगा कि वह राज्यसभा चुनाव के लिए किसी स्थानीय नेता को क्यों नहीं उतार सकी और उसे एक बाहरी व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ा, जिसने निर्दलीय चुनाव लड़ा. यह साफ है कि उनकी जीत में पैसे की ताकत का हाथ था और इस घटना से स्थानीय गर्व की भावना को ठेस पहुंची है."

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