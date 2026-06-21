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झारखंड राज्यसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की हार, कांग्रेस ने CM हेमंत सोरेन से कार्रवाई की अपील की

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 जून, 2026 को रांची में अपने आवास पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और अजय शर्मा से शिष्टाचार मुलाकात की. ( IANS )

By Amit Agnihotri 5 Min Read

नई दिल्ली: कांग्रेस ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के दूसरे उम्मीदवार प्रणव झा की हार के कारणों की जांच करने का आग्रह किया है. कांग्रेस सीएम सोरेन की गठबंधन सरकार में शामिल है. झारखंड के लिए कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने ईटीवी भारत को बताया, "मुख्यमंत्री झारखंड में INDIA ब्लॉक के हेड हैं. ब्लॉक ने दो उम्मीदवार खड़े किए थे और उनकी जीत पक्की करने के लिए उनके पास जरूरी नंबर थे. इसलिए, हमने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे ब्लॉक के दूसरे उम्मीदवार की हार के कारणों पर गौर करें और इस मुद्दे पर स्थिति साफ करें." झारखंड में सत्ताधारी INDIA ब्लॉक का हिस्सा कांग्रेस और JMM ने 18 जून को हुए राज्यसभा चुनाव के लिए दो उम्मीदवार खड़े किए थे - JMM के बैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा. RJD और सीपीआई (ML) इंडिया ब्लॉक के दो और सहयोगी हैं. बैद्यनाथ राम ने 30 वोटों के साथ आराम से अपनी सीट जीत ली, लेकिन झा, जिन्हें 20 वोट मिले, अहम चुनाव हार गए. इसके बाद कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू ने आरोप लगाया कि RJD के चार विधायकों और सीपीआई (ML) के 2 विधायकों ने क्रॉस-वोटिंग की, जिससे झा हार गए और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी जीत गए, जिन्हें 28 वोट मिले. उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार को अपने विधायकों के 16 वोट और जेएमएम विधायकों के 4 वोट मिले. RJD और CPI-ML दोनों ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस उन पर झूठे आरोप लगा रही है और किसी भी समस्या के लिए उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए. इस मुद्दे ने सत्ताधारी गठबंधन के अंदर टकराव पैदा कर दिया, जिससे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सहयोगी दलों से संपर्क करना पड़ा, जबकि BJP ने गठबंधन का मजाक उड़ाया. राजू ने कहा, "हमारे विधायकों पर लगे आरोप बेबुनियाद और दुर्भाग्यपूर्ण हैं. कांग्रेस के सभी 16 विधायकों ने झा को वोट दिया. पूरा कांग्रेस विधायक दल एकजुट है. INDIA ब्लॉक के पास 56 वोट थे और उन्हें दोनों सीटें जीतनी चाहिए थीं, लेकिन उन्हें 6 वोट कम मिले. इसी नंबर ने निर्दलीय उम्मीदवार नाथवानी को जीतने में मदद की." उन्होंने कहा, "मैंने खुद अपने विधायकों के बैलेट पेपर चेक किए थे क्योंकि मैं झा का पोलिंग एजेंट भी था. हार-जीत लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन बिना किसी सबूत के कांग्रेस विधायकों की ईमानदारी पर सवाल उठाना ठीक नहीं है."