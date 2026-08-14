राहुल गांधी के देशव्यापी छात्र अभियान से कांग्रेस का जोश हाई, 22 अगस्त को पुणे में अगला पड़ाव
राहुल गांधी ने 17 जून को कोटा से 'छात्रों की गूंज' नाम से अपना देश भर में छात्र अभियान शुरू किया था.
Published : August 14, 2026 at 5:31 PM IST
नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के शिक्षा सुधार की मांग को लेकर देश भर में चलाए गए अभियान से उत्साहित कांग्रेस 22 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे में अपना अगला छात्र सम्मेलन करेगी.
राहुल गांधी ने 17 जून को कोटा से 'छात्रों की गूंज' नाम से अपना देश भर में छात्र अभियान शुरू किया और बाद में 17 जुलाई को देहरादून और 8 अगस्त को प्रयागराज में ऐसे ही सम्मेलन को संबोधित किया.
यह अभियान नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीक और CBSE बोर्ड परीक्षा के आयोजन में कुप्रबंधन के बाद सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन जल्द ही इसे स्कूल एजुकेशन, रिक्रूटमेंट एग्जाम और देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के बड़े मुद्दे सहित शिक्षा सुधार के सभी दायरे को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया.
कांग्रेस मैनेजर ने कहा कि इस अभियान ने राहुल को एक लोकप्रिय नेता बना दिया है जो मध्यम वर्ग के माता-पिता के साथ-साथ छात्रों की चिंताओं को किसी दूसरे नेता की तरह उठा रहे हैं. कांग्रेस की इस अभियान का मकसद उन युवाओं को भी एकजुट करना है जिनके हालिया बगावत के कारण केंद्र सरकार को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ा.
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी रवींद्र दलवी ने ईटीवी भारत को बताया कि, उनके नेता राहुल गांधी लंबे समय से युवाओं की चिंता को उठाते रहे हैं. हालांकि, हालिया छात्र अभियान बहुत ज्यादा सफल रहा.
उन्होंने कहा कि, मध्यम वर्ग के छात्रों के साथ-साथ उनके माता-पिता भी राहुल गांधी के अभियान से आकर्षित हुए हैं. आज कोई दूसरा नेता शिक्षा सुधारों की जरूरत के बारे में बात नहीं कर रहा है. इसने उन्हें युवाओं के बीच एक लोकप्रिय नेता बना दिया है." पुणे कॉन्क्लेव की तैयारियों में शामिल दलवी ने कहा कि 22 अगस्त के कार्यक्रम के लिए अब तक के सबसे ज्यादा छात्रों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं. ऐसे में पार्टी को प्रयागराज के कार्यक्रम से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है.
दलवी ने कहा, "पुणे को शिक्षा का शहर (एजुकेशन सिटी) के तौर पर जाना जाता है. यह महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी भी है. हमारे नेता अपनी रैलियों के दौरान एक नेशनल मैसेज देते हैं, जिसका फ़ायदा राज्य को भी मिलेगा. 22 अगस्त के कार्यक्रम के लिए अब तक के सबसे ज्यादा पंजीकरण हुए हैं."
पंजाब के प्रभारी सचिव दलवी ने कहा कि पार्टी ने पूरे उत्तरी राज्य में राहुल के प्रयागराज स्टूडेंट कॉन्क्लेव के बड़े स्क्रीन ब्रॉडकास्ट का इंतजाम किया था, जिसे वहां के लोगों ने पसंद किया. उन्होंने कहा, "प्रयागराज में जमावड़ा अब तक का सबसे बड़ा था. हमने इस कार्यक्रम को पूरे पंजाब में ब्रॉडकास्ट किया. लोगों ने जोश के साथ जवाब दिया क्योंकि वे इस मुद्दे से जुड़ पाए."
कांग्रेस मैनेजरों ने कहा कि, दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के इसी तरह के छात्र आंदोलन और अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिशों से कांग्रेस पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है. दिल्ली में हाल के छात्र आंदोलन और संसद के मानसून सत्र में एकजुट विपक्ष के इस मुद्दे को उठाने से केंद्र सरकार घबरा गई थी और उसे पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ा था.
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी का छात्र अभियान कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से बहुत पहले शुरू हो गया था, जो एक ही मुद्दे पर फोकस था. दलवी ने कहा, "हमारे नेता और हमारी यूथ विंग ने कॉकरोच जनता पार्टी से बहुत पहले ही शिक्षा में सुधार की मांग उठानी शुरू कर दी थी, जिसका एक ही फोकस था. इसके उलट कांग्रेस पूरे शिक्षा क्षेत्र को बदलने की बात कर रही है. सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्टी ही ऐसे अभियान को जारी रख सकती है और नीति में बदलाव ला सकती है."
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र प्रभारी सचिव बीएम संदीप ने कहा कि कांग्रेस राजनीति के लिए छात्र अभियान में नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर युवाओं की अपील का जवाब दे रही है.
संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, "भारत में 400 मिलियन युवा हैं जो देश की ताकत हैं. जब वे अपने मुद्दों के समाधान के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से अपील करते हैं, तो पार्टी का जवाब देना स्वाभाविक है. इसमें कोई राजनीति शामिल नहीं है, लेकिन हां हम सभी सरकार की जवाबदेही तय करने के पक्ष में हैं, जिसे सबसे पहले युवाओं के मामलों को सुलझाना चाहिए था."
उन्होंने कहा, "जब सरकार उनकी मांगों को अनसुना करके बैठी रही और छोटे-मोटे कदम उठाए, तो छात्र गुस्सा हो गए." उन्होंने कहा, "युवा अपने परिवारों के लाखों रुपये पढ़ाई और परीक्षा पर खर्च करके पढ़ते हैं. उन्हें सर्टिफिकेट तो मिल जाता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती. साल दर साल, युवा सरकार से यही सुनते आ रहे हैं.
अब छात्र थक चुके हैं क्योंकि शिक्षा प्रणाली पर उनका भरोसा टूट गया है. लाखों छात्र नौकरी मांग रहे हैं. पुणे का कार्यक्रम बहुत बड़ा होने वाला है. पार्टी और उसके छात्र विंग आने वाले अभियान को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. यह कैंपेन युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर है और आने वाले हफ्तों में पूरे देश में घूमता रहेगा."
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