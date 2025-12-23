ETV Bharat / bharat

स्थानीय निकाय चुनावों में जीत से कांग्रेस उत्साहित, लेकिन राज्यों को वापस जीतना बड़ी चुनौती

नई दिल्ली: कांग्रेस विपक्ष में होने के बावजूद केरल, पंजाब, महाराष्ट्र और गोवा में हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में अपने अच्छे प्रदर्शन से खुश है, लेकिन अगले विधानसभा चुनावों में वापसी का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि इन राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से पता चलता है कि पार्टी को वोटर का सपोर्ट था और उसके वर्कर्स जमीन पर थे, लेकिन आने वाले दिनों में और अधिक एग्रेसिव कैंपेन की आवश्यकता होगी. कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूडीएफ ने केरल में 4 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और 500 से ज्यादा पंचायतें, पंजाब में 25 जिला परिषद सीटों में से 8 और 235 ब्लॉक समिति सीटों में से 73, महाराष्ट्र में 41 मेयर पोस्ट और लगभग 1000 नगर सेवक सीटें और गोवा में 9 ज़िला परिषद सीटें जीतीं. केरल में 2026 में, पंजाब और गोवा में 2027 में और महाराष्ट्र में 2029 में विधानसभा चुनाव होंगे. एआईसीसी सेक्रेटरी और केरल इंचार्ज पीवी मोहन ने ईटीवी भारत को बताया कि, स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी जीत के बाद कांग्रेस बेफिक्र नहीं होगी. यह सिर्फ एक माइलस्टोन है, मंजिल नहीं. हर नेता और कैडर की इसी एकता और लगन के साथ, कांग्रेस पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में अपना लक्ष्य पाने के लिए और भी अधिक मेहनत करेंगे. स्थानीय निकाय चुनाव में हार के बाद सत्तारूढ़ एलडीएफ बहुत आक्रामक हो गई है और उनके वर्कर्स को टारगेट कर रही है. उन्होंने कहा कि, वे उनका हौसला बढ़ाने के लिए अलग-अलग जिलों में यूडीएफ के ऑफिस वालों के शपथ ग्रहण में जा रहे हैं. पीवी मोहन ने कहा कि, इडुक्की जैसी कई जगहों पर उनकी पार्टी 5 साल बाद जीती है. उन्होंने कहा कि, कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार से मुकाबला करने के लिए किसानों, युवाओं और ओवरसीज़ वर्कर्स के मुद्दे भी उठा रहे हैं. उन्होंने कहा, "एसआईआर के लिए हमारे वर्कर्स की ट्रेनिंग ने हमें ऑर्गनाइज़ेशन को मोबिलाइज करने में मदद की. अगले बड़े मुकाबले में UDF को साफ़ बढ़त है लेकिन हम कोई चांस नहीं ले रहे हैं." कांग्रेस 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से हार गई, जिसका मुख्य कारण अंदरूनी लड़ाई थी. हालांकि, उसने राज्य इकाई से एकजुट होने और मिशन 2027 पर काम शुरू करने को कहा है. एआईसीसी के पंजाब इंचार्ज सेक्रेटरी रवींद्र दलवी ने ईटीवी भारत को बताया कि, पार्टी में 2027 के विधानसभा चुनावों के एक्शन प्लान पर चर्चा हुई है. नए डिस्ट्रिक्ट यूनिट हेड्स को ब्लॉक लेवल पर टीमें बनाने के लिए कहा गया है ताकि आने वाले दिनों में किसानों, छोटे व्यापारियों और स्टूडेंट्स से जुड़े मुद्दों को उठाकर संगठन को मजबूत किया जा सके और लोगों की आवाज बन सकें. पार्टी ने अगले विधानसभा चुनावों में 70 नए चेहरे और 47 पुराने चेहरे उतारने का फैसला किया है.