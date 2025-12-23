स्थानीय निकाय चुनावों में जीत से कांग्रेस उत्साहित, लेकिन राज्यों को वापस जीतना बड़ी चुनौती
केरल में 2026 में, पंजाब और गोवा में 2027 में और महाराष्ट्र में 2029 में विधानसभा चुनाव होंगे.
Published : December 23, 2025 at 8:38 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस विपक्ष में होने के बावजूद केरल, पंजाब, महाराष्ट्र और गोवा में हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में अपने अच्छे प्रदर्शन से खुश है, लेकिन अगले विधानसभा चुनावों में वापसी का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है.
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि इन राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से पता चलता है कि पार्टी को वोटर का सपोर्ट था और उसके वर्कर्स जमीन पर थे, लेकिन आने वाले दिनों में और अधिक एग्रेसिव कैंपेन की आवश्यकता होगी.
कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूडीएफ ने केरल में 4 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और 500 से ज्यादा पंचायतें, पंजाब में 25 जिला परिषद सीटों में से 8 और 235 ब्लॉक समिति सीटों में से 73, महाराष्ट्र में 41 मेयर पोस्ट और लगभग 1000 नगर सेवक सीटें और गोवा में 9 ज़िला परिषद सीटें जीतीं.
केरल में 2026 में, पंजाब और गोवा में 2027 में और महाराष्ट्र में 2029 में विधानसभा चुनाव होंगे. एआईसीसी सेक्रेटरी और केरल इंचार्ज पीवी मोहन ने ईटीवी भारत को बताया कि, स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी जीत के बाद कांग्रेस बेफिक्र नहीं होगी. यह सिर्फ एक माइलस्टोन है, मंजिल नहीं. हर नेता और कैडर की इसी एकता और लगन के साथ, कांग्रेस पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में अपना लक्ष्य पाने के लिए और भी अधिक मेहनत करेंगे. स्थानीय निकाय चुनाव में हार के बाद सत्तारूढ़ एलडीएफ बहुत आक्रामक हो गई है और उनके वर्कर्स को टारगेट कर रही है.
उन्होंने कहा कि, वे उनका हौसला बढ़ाने के लिए अलग-अलग जिलों में यूडीएफ के ऑफिस वालों के शपथ ग्रहण में जा रहे हैं. पीवी मोहन ने कहा कि, इडुक्की जैसी कई जगहों पर उनकी पार्टी 5 साल बाद जीती है. उन्होंने कहा कि, कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार से मुकाबला करने के लिए किसानों, युवाओं और ओवरसीज़ वर्कर्स के मुद्दे भी उठा रहे हैं. उन्होंने कहा, "एसआईआर के लिए हमारे वर्कर्स की ट्रेनिंग ने हमें ऑर्गनाइज़ेशन को मोबिलाइज करने में मदद की. अगले बड़े मुकाबले में UDF को साफ़ बढ़त है लेकिन हम कोई चांस नहीं ले रहे हैं."
कांग्रेस 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से हार गई, जिसका मुख्य कारण अंदरूनी लड़ाई थी. हालांकि, उसने राज्य इकाई से एकजुट होने और मिशन 2027 पर काम शुरू करने को कहा है. एआईसीसी के पंजाब इंचार्ज सेक्रेटरी रवींद्र दलवी ने ईटीवी भारत को बताया कि, पार्टी में 2027 के विधानसभा चुनावों के एक्शन प्लान पर चर्चा हुई है.
नए डिस्ट्रिक्ट यूनिट हेड्स को ब्लॉक लेवल पर टीमें बनाने के लिए कहा गया है ताकि आने वाले दिनों में किसानों, छोटे व्यापारियों और स्टूडेंट्स से जुड़े मुद्दों को उठाकर संगठन को मजबूत किया जा सके और लोगों की आवाज बन सकें. पार्टी ने अगले विधानसभा चुनावों में 70 नए चेहरे और 47 पुराने चेहरे उतारने का फैसला किया है.
उन्होंने कहा कि, विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने लोकल बॉडी इलेक्शन में काफी अच्छा किया और राज्य में रूलिंग AAP के ऑप्शन के तौर पर उभरी है. कांग्रेस के अंदर के लोगों ने दावा किया कि पंजाब में लगभग 70 प्रतिशत ब्लॉक समिति सीटें AAP ने 10 वोट से कम के मार्जिन से और कुछ मामलों में सिर्फ एक वोट से जीतीं.
दलवी ने कहा, "यह कोई पॉपुलर मैंडेट नहीं है. यह एक टूटा हुआ फैसला और जमीन पर बढ़ती बेचैनी को दिखाता है. पंजाब साफ तौर पर एक भरोसेमंद ऑप्शन की तलाश में है और कांग्रेस 2027 के लिए उस चॉइस के तौर पर तेज़ी से उभर रही है." गोवा में कांग्रेस मैनेजरों ने भी AAP पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले इस पुरानी पार्टी पर आरोप लगाए थे, लेकिन आखिर में वोट काटने वाली पार्टी बन गई.
एआईसीसी के गोवा इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने ईटीवी भारत को बताया कि, जिला पंचायत चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी नेताओं ने उनकी पार्टी को भाजपा की बी-टीम कहा था और उन पर रूलिंग पार्टी की मदद करने का आरोप लगाया था. लेकिन कांग्रेस ने पिछले चुनावों में मिली 4 सीटों से अपनी गिनती बढ़ाकर 9 सीटें कर लीं, जबकि AAP 40 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बावजूद सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई.
आम आदमी पार्टी के बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने से बनी कई कोनों वाली लड़ाइयों ने कई सीटों पर साफ तौर पर भाजपा विरोधी वोटों को बांट दिया, जिससे बीजेपी की भारी जीत का रास्ता बना. गोवा के लोगों ने समझदारी से आम आदमी पार्टी की बांटने वाली पॉलिटिक्स को नकार दिया है और कांग्रेस को असली विपक्ष के तौर पर मजबूत किया है. इससे साबित होता है कि भाजपा की असली B-टीम कौन है. गोवा ने खेल को समझ लिया है और 2027 में होने वाले असली बदलाव के लिए वोट दिया है.
गोवा स्थानीय निकाय के नतीजे पड़ोसी महाराष्ट्र के नतीजों के काफी करीब आए, जहां कांग्रेस ने भाजपा पर 2024 के विधानसभा चुनावों में वोट चोरी करने का आरोप लगाया था. AICC के महाराष्ट्र इंचार्ज सेक्रेटरी बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, "लोकल बॉडी चुनाव हमारे लिए हौसला बढ़ाने वाले रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले हमें कम आंका जा रहा था. हम वोट चोरी की वजह से असेंबली चुनाव हार गए और हमारे कई नेता भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन हमारा सपोर्ट सिस्टम पूरे राज्य में है. संगठन को और मजबूत करने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की कोशिशें जारी हैं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगले असेंबली चुनाव कुछ साल दूर हैं और हम बहुत सुधार कर सकते हैं."
ये भी पढ़ें: 'राहुल गांधी के पास न तो जनमत है... न ही जनपथ का समर्थन', कांग्रेस में अंदरूनी उथल-पुथल पर BJP