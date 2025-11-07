ETV Bharat / bharat

बिहार में पहले चरण के मतदान से उत्साहित है कांग्रेस, अब दूसरे फेज पर पूरा फोकस

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, पहले चरण की सीटों पर एनडीए के खिलाफ मजबूत सत्ता विरोधी लहर थी.

Congress upbeat over high phase 1 polling
राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी, दूसरी तस्वीर में बिहार प्रथम चरण का मतदान (ETV Bharat)
By Amit Agnihotri

Published : November 7, 2025 at 6:49 PM IST

Updated : November 7, 2025 at 6:56 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: बिहार में 6 नवंबर को हुए पहले चरण के चुनाव में रिकॉर्ड 64 प्रतिशत मतदान से कांग्रेस उत्साहित है और इसे इंडिया ब्लॉक (महागठबंधन) के पक्ष में मतदान बताया. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, पहले चरण की 121 सीटों में से 70 से ज्यादा सीटों पर महागठबंधन को एनडीए पर बढ़त हासिल थी. उन्होंने आगे बताया कि पिछले 2020 के विधानसभा चुनावों में भी पहले चरण की इन्हीं सीटों पर विपक्ष ने अच्छा प्रदर्शन किया था.

हालांकि, कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने माना कि दूसरे चरण की सीटें, जहां 11 नवंबर को मतदान होगा, विपक्षी दलों के लिए असली चुनौती होंगी. अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि, विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ एनडीए का मुकाबला करने के लिए एक आक्रामक अभियान रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है. एनडीए से मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित अपने टॉप नेतृत्व को तैनात करेगा.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के माने तो, पहले चरण की सीटों पर एनडीए के खिलाफ मजबूत सत्ता विरोधी लहर थी. इसके अलावा विपक्ष के सामाजिक कल्याण के वादों ने मतदाताओं का ध्यान आकर्षित किया और विवादास्पद एसआईआर या कथित वोट चोरी ने उन्हें दूर कर दिया.

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि इस इंडिया ब्लॉक की तरफ से राजद के तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना और इसी तरह से जदयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन करने में भाजपा की टाल-मटोल भी महागठबंधन के पक्ष में गई.

बिहार के प्रभारी एआईसीसी सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत को बताया कि, पहले चरण का मतदान विपक्ष के लिए काफी उत्साहजनक रहा, क्योंकि उसे 70 से अधिक सीटों पर बढ़त हासिल होगी. युवा एसआईआर से नाराज थे, जिसने लाखों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर दिया था. वहीं, कांग्रेस की नौकरियों, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस रहना मतदाताओं को आकर्षित किया.

उन्होंने कहा कि, एनडीए ने 10 हजार रुपये देकर महिला मतदाताओं को जीतने की कोशिश की, लेकिन सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिला. आखिर में, मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा ने विपक्ष की मदद की. वह इसलिए क्योंकि भाजपा इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे करने से हिचकिचा रही थी. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि वे सकारात्मक प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं होंगे और अब उनका पूरा ध्यान दूसरे चरण की उन सीटों पर रहेगा जो सीमांचल, मधुबनी, दरभंगा, मिथिलांचल और चंपारण क्षेत्रों में आती हैं.

कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने ईटीवी भारत को बताया कि, उनके टॉप लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दूसरे चरण की सीटों पर रैलियां कर रहे हैं. राजद के तेजस्वी यादव विपक्षी सीटों पर एक दिन में 15 से ज्यादा सभाएं कर रहे हैं. अलग-अलग पर्यवेक्षक प्रचार अभियान पर नजर रख रहे हैं और उम्मीदवारों के लिए जरूरी प्रचार सामग्री की व्यवस्था कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि, गठबंधन में सभी को यह एहसास हो गया है कि पहले चरण में बढ़त हासिल करने के बाद चुनाव जीतने के लिए उन्हें अपने सभी संसाधन लगाने होंगे. कदवा सीट से चुनाव लड़ रहे शकील अहमद खान ने कहा कि उनका अधिकांश दिन अपने विधानसभा क्षेत्र के दूरदराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए मोटरसाइकिल पर सवार होकर बीतता है. उन्होंने कहा कि कुटुम्बा सीट से चुनाव लड़ रहे राज्य इकाई के प्रमुख राजेश कुमार भी लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए घर-घर जा रहे हैं.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, भाजपा आमतौर पर उच्च मतदान को मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट बताती है, लेकिन वह झूठे दावे करके मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है. खगड़िया सीट से चुनाव लड़ चुके एआईसीसी पदाधिकारी चंदन यादव ने ईटीवी भारत को बताया कि, भाजपा लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और उसने चुनाव को सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकृत करने की पूरी कोशिश की. हालांकि, इसमें वे सफल नहीं हुए.

चंदन यादव ने कहा कि, भाजपा पहले ही घुसपैठियों का जिक्र किया है और जल्द ही वे राज्य चुनाव में पाकिस्तान का मुद्दा उठा सकते हैं. उन्होंने कहा कि, गठबंधन चुनाव को विकास के मुद्दों पर केंद्रित करने के लिए अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उन्हें एनडीए के खिलाफ सतर्क रहने की जरूरत है, जो चुनाव जीतने के लिए बेताब हैं.

Last Updated : November 7, 2025 at 6:56 PM IST

