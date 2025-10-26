ETV Bharat / bharat

बिहार चुनावः कांग्रेस के शीर्ष नेता कब से संभालेंगे प्रचार की कमान? तय हो गई तारीख

कांग्रेस चुनावों को विकास के इर्द-गिर्द केंद्रित रखेगी, क्योंकि उसे पता है भाजपा विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए विभाजनकारी मुद्दे लाने की कोशिश करेगी.

Bihar Assembly Elections 2025
राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे व अन्य. (फाइल फोटो) (ANI)
By Amit Agnihotri

Published : October 26, 2025 at 8:33 PM IST

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा. नमांकन करने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है. प्रचार अभियान जारी है. बीजेपी की ओर से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली की. कांग्रेस की ओर से बड़े नेताओं ने प्रचार अभियान की शुरुआत नहीं की है. कांग्रेस से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के शीर्ष तीन नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अक्टूबर के अंत से पार्टी के प्रचार अभियान में शामिल होंगे.

बिहार के प्रभारी एआईसीसी सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत को बताया कि शीर्ष नेतृत्व के अलावा, कई राष्ट्रीय नेता भी राज्य में प्रचार करेंगे. सुशील पासी ने कहा, "कांग्रेस राज्य की गरिमा को बहाल करेगी. हम चुनावों को विकास के इर्द-गिर्द केंद्रित रखेंगे, यह अच्छी तरह जानते हुए कि भाजपा अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए विभाजनकारी मुद्दे लाने की कोशिश करेगी."

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, शीर्ष नेताओं का प्रचार अभियान अब तक शुरू हो गया होता, लेकिन छठ पूजा के कारण इसमें देरी हुई. यह राज्य का प्रमुख त्योहार है. 28 अक्टूबर को समाप्त होगा. इसके बाद प्रचार अभियान में शामिल होंगे. शीर्ष तीन नेताओं को 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए लगभग एक सप्ताह का समय मिलेगा. क्योंकि 4 नवंबर को प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा.

प्रियंका गांधी तीनों शीर्ष नेताओं में से पहली होंगी जो 29 या 30 अक्टूबर को सीमावर्ती क्षेत्रों से हाई-प्रोफाइल अभियान शुरू करेंगी. इसके बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी और खड़गे अभियान में शामिल होंगे. पासी ने कहा, "पहले चरण के मतदान से पहले की छोटी सी अवधि कोई मुद्दा नहीं बनने जा रही है, क्योंकि हमारे नेता मुख्य रूप से कांग्रेस की सीटों पर ध्यान केंद्रित करेंगे."

शीर्ष नेतृत्व के दौरे से पहले, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह और इमरान प्रतापगढ़ी तथा पार्टी समर्थित निर्दलीय लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव ने रविवार को कुछ सीटों पर रैलियों को संबोधित किया.

चुनाव आयोग को सौंपी गई बिहार के लिए कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों की सूची में पप्पू यादव का भी नाम शामिल है. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 30 अक्टूबर को प्रचार करेंगे. राज्य इकाई के अध्यक्ष राजेश कुमार और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान सहित कई कांग्रेस उम्मीदवार भी अपनी-अपनी सीटों पर प्रचार कर रहे हैं.

खान ने ईटीवी भारत से कहा, "कांग्रेस बिहार की स्थिति में बदलाव लाना चाहती है, जिसके निवासियों को एनडीए ने लंबे समय से धोखा दिया है. हमने 25 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज, महिलाओं के लिए भत्ता, छात्रों के लिए लैपटॉप, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, गरीबों को आवास के लिए 3 से 5 डिसमिल जमीन जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है. ये सभी पार्टी आलाकमान की गारंटी हैं. हमारा काम लोगों को इनके बारे में समझाना है."

उन्होंने कहा, "पिछले कुछ महीनों में, कांग्रेस द्वारा मतदाता अधिकार यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंच बनाने से मतदाताओं में जागरूकता आई है और अब उन्हें एहसास हो गया है कि राजनीतिक आकाओं ने उन्हें कैसे ठगा है. जनता ने अब बदलाव का मन बना लिया है."

कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि राहुल ने वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को निर्देश दिया है कि वे कांग्रेस के 'परिवर्तन' नारे के इर्द-गिर्द एक आक्रामक अभियान तैयार करें. राहुल ने गहलोत से यह भी कहा है कि वे कांग्रेस का अभियान अपने सामाजिक न्याय के एजेंडे पर ही केंद्रित रखें ताकि भाजपा विभाजनकारी मुद्दे न ला सके. गहलोत ने ही कुछ दिन पहले इंडिया ब्लॉक के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर हुए अहम विवाद को सफलतापूर्वक सुलझा लिया था.

