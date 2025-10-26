ETV Bharat / bharat

बिहार चुनावः कांग्रेस के शीर्ष नेता कब से संभालेंगे प्रचार की कमान? तय हो गई तारीख

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा. नमांकन करने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है. प्रचार अभियान जारी है. बीजेपी की ओर से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली की. कांग्रेस की ओर से बड़े नेताओं ने प्रचार अभियान की शुरुआत नहीं की है. कांग्रेस से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के शीर्ष तीन नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अक्टूबर के अंत से पार्टी के प्रचार अभियान में शामिल होंगे.

बिहार के प्रभारी एआईसीसी सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत को बताया कि शीर्ष नेतृत्व के अलावा, कई राष्ट्रीय नेता भी राज्य में प्रचार करेंगे. सुशील पासी ने कहा, "कांग्रेस राज्य की गरिमा को बहाल करेगी. हम चुनावों को विकास के इर्द-गिर्द केंद्रित रखेंगे, यह अच्छी तरह जानते हुए कि भाजपा अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए विभाजनकारी मुद्दे लाने की कोशिश करेगी."

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, शीर्ष नेताओं का प्रचार अभियान अब तक शुरू हो गया होता, लेकिन छठ पूजा के कारण इसमें देरी हुई. यह राज्य का प्रमुख त्योहार है. 28 अक्टूबर को समाप्त होगा. इसके बाद प्रचार अभियान में शामिल होंगे. शीर्ष तीन नेताओं को 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए लगभग एक सप्ताह का समय मिलेगा. क्योंकि 4 नवंबर को प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा.

प्रियंका गांधी तीनों शीर्ष नेताओं में से पहली होंगी जो 29 या 30 अक्टूबर को सीमावर्ती क्षेत्रों से हाई-प्रोफाइल अभियान शुरू करेंगी. इसके बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी और खड़गे अभियान में शामिल होंगे. पासी ने कहा, "पहले चरण के मतदान से पहले की छोटी सी अवधि कोई मुद्दा नहीं बनने जा रही है, क्योंकि हमारे नेता मुख्य रूप से कांग्रेस की सीटों पर ध्यान केंद्रित करेंगे."

शीर्ष नेतृत्व के दौरे से पहले, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह और इमरान प्रतापगढ़ी तथा पार्टी समर्थित निर्दलीय लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव ने रविवार को कुछ सीटों पर रैलियों को संबोधित किया.