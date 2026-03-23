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कांग्रेस के टॉप तीन नेता केरल और असम विधानसभा चुनावों के लिए आक्रामक अभियान का नेतृत्व करेंगे

प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे (फाइल फोटो) ( IANS )

By Amit Agnihotri 5 Min Read

नई दिल्ली: कांग्रेस, केरल और असम में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में एक जोरदार अभियान चलाने की योजना बना रही है. केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों और असम की 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होगा. नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे. कांग्रेस केरल में यूडीएफ के हिस्से के तौर पर लगभग 95 सीटों पर और असम में विपक्षी गठबंधन के हिस्से के तौर पर 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस का चुनावी अभियान 26 मार्च नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद पूरी रफ़्तार से शुरू होने वाला है. इस दौरान विपक्ष के नेता (LoP) से दोनों राज्यों में कई जनसभाओं को संबोधित करने की उम्मीद है. वे मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टी के सामाजिक कल्याण और विकास के एजेंडे को प्रमुखता से उठाएंगे और साथ ही केरल में सत्ताधारी एलडीएफ तथा असम में एनडीए को भी निशाना बनाएंगे. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने आगे बताया कि प्रियंका उन महिला वोटरों को लुभाने पर ध्यान देंगी जो कुल वोटरों का आधा हिस्सा हैं. इसके अलावा वह चुनाव वाले दोनों राज्यों में सत्ताधारी गठबंधनों पर भी निशाना साधेंगी. कांग्रेस 2016 से ही असम और केरल, दोनों राज्यों में विपक्ष में रही है और उसे उम्मीद है कि 2026 में वह फिर से सत्ता में लौटेगी. हालांकि, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि जहां एक तरफ कांग्रेस के रणनीतिकार केरल में जीत को लेकर आश्वस्त हैं, वहीं असम में भी जीत का अच्छा मौका है, लेकिन वहां जीत हासिल करना अभी भी एक मुश्किल काम है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि केरल में जीत की बेहतर संभावनाओं को देखते हुए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही चुनाव प्रचार के इस छोटे से समय में केरल में करीब 10-12 जनसभाओं को संबोधित करेंगे. इन जनसभाओं में रैलियां, नुक्कड़ सभाएं और रोड शो शामिल होंगे. उन्होंने यह भी बताया कि उनकी योजना इस दक्षिणी राज्य के सभी 14 जिलों को कवर करने की है. केरल के प्रभारी एआईसीसी सचिव पीवी मोहन ने ईटीवी भारत को बताया,'विपक्ष के नेता 25 मार्च को कोझिकोड में एक जनसभा के लिए राज्य का दौरा करेंगे. प्रियंका गांधी भी जल्द ही राज्य का दौरा करेंगी. हमारा चुनाव प्रचार बहुत जोरदार होने वाला है. हम एलडीएफ सरकार की नाकामियों को निशाना बनाएंगे. साथ ही, हम मतदाताओं के सामने राज्य के विकास का अपना विजन भी पेश करेंगे. हम राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश करेंगे.'