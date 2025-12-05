ETV Bharat / bharat

महारैली की तैयारी में कांग्रेस, दिग्गज कांग्रेसी बताएंगे कि कैसे नुकसान पहुंचा रहा 'SIR'

14 दिसंबर को दिल्ली में SIR के खिलाफ मेगा रैली में पार्टी वर्कर्स और सपोर्टर्स की बड़ी भीड़ लाने की कांग्रेस जोरदार तैयारी कर रही.

कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली में SIR के खिलाफ मेगा रैली कर रही. (ETV Bharat)
By Amit Agnihotri

Published : December 5, 2025 at 10:21 AM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस की राज्य यूनिट्स 14 दिसंबर को दिल्ली में SIR के खिलाफ होने वाली मेगा रैली में पार्टी वर्कर्स और सपोर्टर्स की बड़ी भीड़ लाने के लिए एक-दूसरे से मुकाबला कर रही हैं. ये रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी.

चूंकि वोट चोरी, जिसका मतलब मोटे तौर पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी के पीछे बीजेपी और EC के बीच कथित सांठगांठ है, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है. इसलिए पार्टी के सबसे पुराने मैनेजर रैली की सफलता पक्का करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जो कांग्रेस की ताकत दिखाने का एक मौका होगा.

पार्टी के अंदर के लोगों ने आगे कहा कि राहुल और दूसरे बड़े नेता इस बात पर अपनी चिंता जाहिर करेंगे कि वोट चोरी देश की डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा रही है. वहीं राज्य के नेताओं को वोटर लिस्ट में हेरफेर से भगवा पार्टी को कैसे फायदा हो रहा है. इस पर अपने इनपुट शेयर करने का मौका दिया जाएगा. इसके बाद रैली में राज्य यूनिट्स के लिए एक्शन प्लान भी अनाउंस किया जाएगा.

पार्टी के अंदर के लोगों के मुताबिक, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली में कांग्रेस यूनिट्स ने पिछले कुछ दिनों में लोकल नेताओं के साथ स्ट्रेटेजी सेशन किए हैं. साथ ही उन्हें 14 दिसंबर की रैली के लिए काफी वर्कर्स जुटाने का निर्देश दिया है.

शुरुआती अंदाज़ों के मुताबिक, राजस्थान यूनिट दिल्ली रैली के लिए लगभग 25,000 वर्कर्स लाने का प्लान बना रही है, जबकि कर्नाटक से लगभग 10,000 लोग आएंगे.

AICC के राजस्थान इंचार्ज एसएस रंधावा ने ETV भारत को बताया, "14 दिसंबर को दिल्ली में वोट चोरी के ख़िलाफ़ होने वाली मेगा रैली के लिए राज्य के सभी ज़िला और ब्लॉक लेवल पर होने वाली मीटिंग्स और कोऑर्डिनेशन के लिए जिला इंचार्ज अपॉइंट कर दिए गए हैं."

AICC के पदाधिकारी ने 29 नवंबर को जयपुर में राज्य के नेताओं के साथ रैली की तैयारियों का रिव्यू किया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और CWC सदस्य सचिन पायलट भी मौजूद थे.

हरियाणा और उत्तर प्रदेश की यूनिट्स, जिनका बॉर्डर दिल्ली से लगता है, को भी अच्छी संख्या में पार्टी वर्कर्स लाने के लिए कहा गया है.

AICC के उत्तर प्रदेश इंचार्ज अविनाश पांडे ने ETV भारत को बताया, “हमने हाल ही में राज्य के नेताओं के साथ मीटिंग की थी कि 14 दिसंबर की रैली को कैसे सफल बनाया जाए और इस पर चर्चा की कि हमारी टीम कैसे योगदान दे सकती है. मोदी सरकार और चुनाव आयोग SIR के ज़रिए वोटर्स के अधिकारों पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं. यह लोकतंत्र की मूल भावना पर सीधा हमला है. दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और वंचित तबकों के चुनावी अधिकारों पर असर पड़ने की आशंका चिंताजनक है. EC अब तक उठाए गए सवालों का जवाब देने में नाकाम रहा है, और सरकार का खुला बचाव स्थिति को और भी संदिग्ध बनाता है. यह एक ऐसी प्रवृत्ति है, जो संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करती है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता.”

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि बिहार से भी बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है, जहां हाल के विधानसभा चुनावों में विपक्ष की हार के पीछे SIR की कथित तौर पर भूमिका थी.

हालांकि INDIA ब्लॉक के सदस्य कई क्षेत्रीय दल भी SIR के खिलाफ हैं और जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह हो रहा है, वहां इस कवायद का विरोध कर रहे हैं, लेकिन 14 दिसंबर की रैली सिर्फ कांग्रेस का शो होगी.

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस ने सहयोगियों के साथ मिलकर संसद के अंदर SIR पर बहस की जोरदार मांग की थी, जिसे अब 9 दिसंबर को लोकसभा में उठाया जाएगा.

वरिष्ठ सपा नेता राजाराम पाल ने ETV भारत को बताया, “SIR के साथ बड़े मुद्दे हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा कि चुनाव आयोग इस कवायद में जल्दबाजी क्यों कर रहा है. अगर कांग्रेस दिल्ली में SIR पर एक बड़ी रैली कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष को मिलकर इस कदम का विरोध करना चाहिए. INDIA ब्लॉक रैली के लिए गठबंधन के अंदर काफी तालमेल की जरूरत होती. शायद कांग्रेस के रैली की घोषणा के बाद उसके लिए बहुत कम समय बचा था.”

उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश के मेरठ में BLO मोहित चौधरी ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की. मोहित ने बताया कि SIR सुपरवाइजर बार-बार फोन करके उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा था. यह पहला मामला नहीं है. अब तक देश में 35, BLO SIR के काम के दबाव की वजह से अपनी जान दे चुके हैं. अब यह हथियार बेगुनाहों की जान ले रहा है.”

