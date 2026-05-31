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केरल और कर्नाटक के बाद दूसरे राज्यों में संगठनात्मक बदलाव की तैयारी कर रही कांग्रेस

नई दिल्ली : केरल और कर्नाटक में पार्टी के मुद्दों को सुलझाने के बाद, कांग्रेस हाई कमांड ने 2027 और 2028 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए एआईसीसी और विभिन्न राज्य टीमों में बदलाव करने का लक्ष्य रखा है. 2027 में पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि 2028 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में राज्य चुनाव होंगे.

एआईसीसी पदाधिकारी बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, “2027 और 2028 के राज्य चुनावों के बाद, पार्टी को 2029 के राष्ट्रीय चुनावों में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा. नेतृत्व देश भर में संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है और यह प्रक्रिया जारी रहेगी. नेतृत्व इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कोई भी बदलाव करेगा.”

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच केंद्रीय और राज्य स्तर पर संगठन में प्रस्तावित बदलावों पर चर्चा हुई है. परिवर्तन की प्रक्रिया गोवा से शुरू हो चुकी है, जहां 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए एक नई राज्य टीम का गठन किया गया है. इन चुनावों में कांग्रेस को सत्तारूढ़ भाजपा को हराने की उम्मीद है. पार्टी ने 29 मई को एआईसीसी तमिलनाडु के प्रभारी गिरीश चोडंकर को गोवा इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया और अब उच्च कमान को दक्षिणी राज्य के लिए एक नए एआईसीसी प्रमुख का नाम तय करना होगा. उच्च कमान ने गोवा टीम को पुनर्गठित करने के लिए तीन कार्यकारी अध्यक्षों - एमके शेख, अल्टोन डी'कोस्टा और कार्लोस अल्वारेस फेरेरा, कोषाध्यक्ष दत्ता डी नाइक, अभियान समिति के प्रमुख यूरी अलेमाओ, घोषणापत्र समिति के प्रमुख कैप्टन विरियाटो फर्नांडेस और समन्वय समिति के प्रमुख फ्रांसिस्को सार्डिन्हा को भी नामित किया है.

तमिलनाडु का प्रभार मिलने से पहले चोडंकर इसी पद पर थे. चोडंकर ने ईटीवी भारत को बताया, “हमारा लक्ष्य स्पष्ट है. हम राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे, गोवा की पहचान और हितों की रक्षा करेंगे और एक विश्वसनीय, जन-केंद्रित विकल्प पेश करेंगे. हम पार्टी को मजबूत करेंगे और 2027 में कांग्रेस सरकार सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करेंगे.”

गोवा से पहले, कांग्रेस शासित कर्नाटक में भी उच्च कमान ने नेतृत्व परिवर्तन को अंतिम रूप दे दिया है, जहां उपमुख्यमंत्री डीके शिव कुमार अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं. चूंकि शिव कुमार राज्य इकाई के प्रमुख भी थे, इसलिए पार्टी को जल्द ही वहां एक उपयुक्त उत्तराधिकारी की घोषणा करनी होगी.पंजाब में, कांग्रेस सत्तारूढ़ AAP को कड़ी टक्कर देने के लिए अमरिंदर राजा वारिंग के नेतृत्व वाली राज्य टीम में बदलाव कर सकती है.