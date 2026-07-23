राहुल के स्टूडेंट्स कैंपेन को देश के 100 से ज्यादा कॉलेजों, कोचिंग सेंटर्स और हॉस्टल्स तक ले जाएगी कांग्रेस
पार्टी ने कहा कि दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर पुलिस की बर्बरता से पूरे देश के पेरेंट्स भी नाराज हो गए हैं.
Published : July 23, 2026 at 8:15 AM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस ने राहुल गांधी के कैंपेन को देश भर में ले जाने का प्लान बनाया है. इसके लिए वह देश भर के 100 से ज़्यादा कॉलेजों, कोचिंग सेंटर्स और हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स से संपर्क करेगी. वहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता पार्लियामेंट के अंदर नीट/सीबीएसई की गड़बड़ियों के मुद्दों पर सरकार से भिड़ने में बिजी हैं.
कांग्रेस के अंदर के लोगों ने कहा कि नीट/सीबीएसई में गड़बड़ियों के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान के इस्तीफे की आम मांग के अलावा, जिसे कई राजनीतिक और गैर-राजनीतिक लोगों का समर्थन मिला है, राहुल का पूरे शिक्षा सिस्टम में सुधार पर ज़्यादा ध्यान उन घरों में ज़्यादा असरदार रहा है जो 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस की बर्बरता से नाराज थे.
राजस्थान के कोचिंग हब कोटा में 17 जून को और उत्तराखंड के देहरादून में 17 जुलाई को अपने खास कैंपेन ‘छात्रों की गूंज’ के तहत, राहुल एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए दबाव डाल रहे हैं. इसकी शुरुआत मंत्री के इस्तीफे से होनी चाहिए और इसमें नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और रिक्रूटमेंट एग्जाम भी शामिल होने चाहिए, जिनका असर देश भर के करोड़ों युवाओं पर पड़ता है.
अपनी ओर से कांग्रेस नेताओं ने 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने पर संसद के अंदर एनईईटी मुद्दे पर चर्चा की मांग की, लेकिन 21 जुलाई को पीएम मोदी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करके अपना आंदोलन तेज कर दिया. बाद में सपा के अखिलेश यादव और राकांपा-सपा की सुप्रिया सुले सहित अन्य विपक्षी नेता भी राहुल गांधी के धरने के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए राहुल के विरोध में शामिल हुए, जिसे सत्तारूढ़ भाजपा ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करार दिया.
चूंकि सहयोगियों ने राहुल का समर्थन किया, इसलिए कांग्रेस के रणनीतिकारों को छात्र समुदाय को एकजुट करने के लिए देश भर में उनका संदेश ले जाने का अवसर मिला. उस अभियान के हिस्से के रूप में वरिष्ठ नेता देश भर के 100 से अधिक कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों और हॉस्टलों में छात्रों तक पहुंचे और उन्हें राहुल के 'छत्रों की गूंज' अभियान के बारे में जानकारी दी.
नेताओं ने न सिर्फ स्टूडेंट्स से बातचीत की बल्कि उन्हें अपनी चिंताएं शेयर करने और इस मुद्दे पर सवाल पूछने का भी मौका दिया ताकि उन्हें एक प्लेटफ़ॉर्म मिल सके. पार्टी के अंदर के लोगों ने कहा कि दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर पुलिस की बर्बरता से न सिर्फ दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही प्रोटेस्ट हुए, बल्कि जंतर-मंतर की घटना से देश भर के पेरेंट्स भी नाराज हो गए.
भारत के छात्रों और प्रधानमंत्री को मेरा सीधा संदेश... pic.twitter.com/pgZZHLLz8h— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 21, 2026
एआईसीसी के पदाधिकारी बीएम संदीप ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का कैंपेन नॉन-पॉलिटिकल है और इसका मकसद सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना है. संदीप ने ईटीवी भारत को बताया,'हमारे नेता का कैंपेन पॉलिटिकल मकसद के लिए नहीं है. वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ने उनसे अपनी चिंताएं बताने को कहा था. वह उन स्टूडेंट्स से मिले जो हाल ही में हुए नीट पेपर लीक से प्रभावित हुए थे, जिसकी वजह से एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था. इसी तरह वह सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में मिसमैनेजमेंट से प्रभावित स्टूडेंट्स से भी मिले.
इससे पहले वह उन स्टूडेंट्स से बातचीत करते रहे हैं जिन्हें रिक्रूटमेंट एग्जाम में पेपर लीक की वजह से परेशानी हुई थी. वह जिन स्टूडेंट कॉन्क्लेव को एड्रेस कर रहे हैं, उनका मकसद यह दिखाना है कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है. सरकार की देखरेख में भारत का एजुकेशन सिस्टम एक्सप्लॉइटेटिव और एक्सटॉर्शनिस्ट बन गया है.
यह हमारी कलेक्टिव ड्यूटी है कि हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हों और सिस्टम को ठीक करने और इसे अकाउंटेबल बनाने के लिए एक्शन लेने के लिए सरकार पर पब्लिक प्रेशर बनाएं. एजुकेशन सिस्टम की इंटीग्रिटी सीधे देश के फ्यूचर से जुड़ी है. मिनिस्टर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं लेकिन सिस्टम में जो सड़न है, उसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी ही होगी.'
उन्होंने कहा, 'लेटेस्ट रीच आउट का मकसद इस पूरी कोशिश में स्टूडेंट्स की हिस्सेदारी पक्का करना है. हमारे कैंपेन ने सरकार पर कुछ प्रेशर बनाया है, लेकिन हम एक एक्शन प्लान की उम्मीद करते हैं. जंतर-मंतर पर पुलिस एक्शन से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स नाराज हैं. वे इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और जवाब चाहते हैं.'
कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक तंवर, जो पार्टी के स्टूडेंट्स विंग एनएसयूआई और आईसीवाई के हेड रहे हैं, ने गुड़गांव में स्टूडेंट्स को एड्रेस किया. उन्होंने कहा कि इस रीच आउट के पीछे कोई पॉलिटिक्स शामिल नहीं है क्योंकि कांग्रेस सिर्फ नेशनल अपोजिशन पार्टी के तौर पर अपना रोल निभा रही है.
तंवर ने ईटीवी भारत को बताया, 'हमारे लीडर राहुल गांधी के कैंपेन में कोई पॉलिटिक्स नहीं है. वह पूरे एजुकेशन सेक्टर में सुधार की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में करोड़ों भारतीय अलग-अलग पेपर लीक और मिसमैनेजमेंट से प्रभावित हुए हैं.
एजुकेशन एक ऐसा मुद्दा है जिससे बहुत सारे लोग जुड़े हैं और यह देश का भविष्य तय करता है, लेकिन सिस्टम में कई दिक्कतें आ गई है. हालांकि पार्लियामेंट को ऐसे मुद्दों पर बहस करनी चाहिए, लेकिन आज हमें एजुकेशन सेक्टर में अलग-अलग कमियों को दूर करने के लिए एक पॉइंट-बाय-पॉइंट प्लान की जरूरत है. हमारे लीडर के कैंपेन को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन इस ड्राइव को बढ़ाने और नतीजे मिलने तक इसे जारी रखने की जरूरत है.'
उन्होंने आगे कहा, 'स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि ऐसे आंदोलन कब तक चलेंगे और सिस्टम कब ट्रांसपेरेंट होगा. मैंने उनसे कहा, जब तक सरकार एक्शन नहीं लेती, तब तक कैंपेन जारी रखना होगा. मैंने उनसे कहा कि अब जब इस मुद्दे ने देश का ध्यान खींच लिया है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी और सिविल सोसाइटी को विरोध जारी रखने के लिए एक साथ आना चाहिए ताकि सरकार सुधार लाने के लिए मजबूर हो. इसमें कई मुद्दे शामिल हैं और टुकड़ों में काम करने से कोई मदद नहीं मिलेगी.'
एआईसीसी के पदाधिकारी रोहित चौधरी, जिन्होंने बिहार के बेगूसराय में एससी- एसटी हॉस्टल में स्टूडेंट्स से बातचीत की, ने कहा कि स्टूडेंट्स जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की बर्बरता से नाराज थे. स्टूडेंट्स जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के साथ हुए बर्ताव को लेकर चिंतित थे, जब वे एग्जाम सिस्टम में सुधार की मांग कर रहे थे. स्टूडेंट्स एक एग्जाम कैलेंडर चाहते थे, उनका कहना था कि पेपर लीक और कैंसलेशन ने उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित किया है. वे जानना चाहते थे कि यह सब कब तक चलेगा. यह एक अच्छी बातचीत थी.'