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राहुल के स्टूडेंट्स कैंपेन को देश के 100 से ज्यादा कॉलेजों, कोचिंग सेंटर्स और हॉस्टल्स तक ले जाएगी कांग्रेस

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो) ( IANS )

By Amit Agnihotri 7 Min Read

नई दिल्ली: कांग्रेस ने राहुल गांधी के कैंपेन को देश भर में ले जाने का प्लान बनाया है. इसके लिए वह देश भर के 100 से ज़्यादा कॉलेजों, कोचिंग सेंटर्स और हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स से संपर्क करेगी. वहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता पार्लियामेंट के अंदर नीट/सीबीएसई की गड़बड़ियों के मुद्दों पर सरकार से भिड़ने में बिजी हैं. कांग्रेस के अंदर के लोगों ने कहा कि नीट/सीबीएसई में गड़बड़ियों के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान के इस्तीफे की आम मांग के अलावा, जिसे कई राजनीतिक और गैर-राजनीतिक लोगों का समर्थन मिला है, राहुल का पूरे शिक्षा सिस्टम में सुधार पर ज़्यादा ध्यान उन घरों में ज़्यादा असरदार रहा है जो 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस की बर्बरता से नाराज थे. राजस्थान के कोचिंग हब कोटा में 17 जून को और उत्तराखंड के देहरादून में 17 जुलाई को अपने खास कैंपेन ‘छात्रों की गूंज’ के तहत, राहुल एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए दबाव डाल रहे हैं. इसकी शुरुआत मंत्री के इस्तीफे से होनी चाहिए और इसमें नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और रिक्रूटमेंट एग्जाम भी शामिल होने चाहिए, जिनका असर देश भर के करोड़ों युवाओं पर पड़ता है. अपनी ओर से कांग्रेस नेताओं ने 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने पर संसद के अंदर एनईईटी मुद्दे पर चर्चा की मांग की, लेकिन 21 जुलाई को पीएम मोदी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करके अपना आंदोलन तेज कर दिया. बाद में सपा के अखिलेश यादव और राकांपा-सपा की सुप्रिया सुले सहित अन्य विपक्षी नेता भी राहुल गांधी के धरने के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए राहुल के विरोध में शामिल हुए, जिसे सत्तारूढ़ भाजपा ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करार दिया. चूंकि सहयोगियों ने राहुल का समर्थन किया, इसलिए कांग्रेस के रणनीतिकारों को छात्र समुदाय को एकजुट करने के लिए देश भर में उनका संदेश ले जाने का अवसर मिला. उस अभियान के हिस्से के रूप में वरिष्ठ नेता देश भर के 100 से अधिक कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों और हॉस्टलों में छात्रों तक पहुंचे और उन्हें राहुल के 'छत्रों की गूंज' अभियान के बारे में जानकारी दी. नेताओं ने न सिर्फ स्टूडेंट्स से बातचीत की बल्कि उन्हें अपनी चिंताएं शेयर करने और इस मुद्दे पर सवाल पूछने का भी मौका दिया ताकि उन्हें एक प्लेटफ़ॉर्म मिल सके. पार्टी के अंदर के लोगों ने कहा कि दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर पुलिस की बर्बरता से न सिर्फ दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही प्रोटेस्ट हुए, बल्कि जंतर-मंतर की घटना से देश भर के पेरेंट्स भी नाराज हो गए. एआईसीसी के पदाधिकारी बीएम संदीप ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का कैंपेन नॉन-पॉलिटिकल है और इसका मकसद सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना है. संदीप ने ईटीवी भारत को बताया,'हमारे नेता का कैंपेन पॉलिटिकल मकसद के लिए नहीं है. वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ने उनसे अपनी चिंताएं बताने को कहा था. वह उन स्टूडेंट्स से मिले जो हाल ही में हुए नीट पेपर लीक से प्रभावित हुए थे, जिसकी वजह से एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था. इसी तरह वह सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में मिसमैनेजमेंट से प्रभावित स्टूडेंट्स से भी मिले.