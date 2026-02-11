सत्ता में हिस्सेदारी के मूड में नहीं हैं स्टालिन, DMK गठबंधन पर आखिरी फैसला लेंगे राहुल गांधी
कांग्रेस ने कहा कि वह 22 फरवरी को गठबंधन बातचीत में ज्यादा सीटें और सत्ता में हिस्सेदारी की मांग करेगी.
Published : February 11, 2026 at 4:04 PM IST
अमित अग्निहोत्री
नई दिल्ली: तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी पारा हाई हो चला है. वहीं, खबर है कि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी डीएमके के साथ गठबंधन पर आखिरी फैसला लेंगे. खास बात यह है कि, कांग्रेस ज्यादा सीटों और सत्ता में हिस्सेदारी की अपनी मांग पर अड़ी रहेगी. बुधवार को कांग्रेस ने यह बात कही.
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तमिलनाडु प्रभारी सचिव सूरज हेगड़े ने ईटीवी भारत को बताया कि, गठबंधन पर आखिरी फैसला कांग्रेस हाईकमान लेगा. उन्होंने कहा कि, कांग्रेस अपनी दो मुख्य मांगों, ज्यादा सीटों और सभी स्तर पर सत्ता में हिस्सेदारी पर अड़ी रहेगी.
कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया डीएमके नेता और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के एक मीडिया कॉन्क्लेव में यह कहने के तुरंत बाद आया कि वह कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन पावर शेयरिंग के लिए तैयार नहीं है.
कांग्रेस कई सालों तक डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा रही, लेकिन उसे दक्षिणी राज्य में सत्ता में हिस्सेदारी का मौका कभी नहीं मिला. पिछले कुछ महीनों में, कांग्रेस ने अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की और 3 दिसंबर, 2025 को मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक में यह मांग उठाई. तब से, कांग्रेस के पदाधिकारी सीट-शेयरिंग बातचीत पर डीएमके के जवाब में देरी पर अपनी चिंता जता रहे हैं. सीट शेयरिंग पर बातचीत आखिरकार 22 फरवरी को शुरू होने वाली है.
हालांकि, जब मुख्यमंत्री स्टालिन ने यह साफ कर दिया कि, वह सत्ता में हिस्सेदारी के मूड में नहीं है, कांग्रेस में तनाव बढ़ गया है. कांग्रेस ने डीएमके नेता के इस बयान को राजनीतिक दिखावा करार दिया. हेगड़े ने कहा कि, गठबंधन में ऐसी बातें होती रहती हैं. मुख्यमंत्री ने जो कहा वह बातचीत से पहले का राजनीतिक दिखावा है. गठबंधन को लेकर बातचीत होने में अभी 11 दिन बाकी हैं. तब तक चीजें बदल सकती हैं.
2021 के विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस ने गठबंधन में रहते हुए 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 पर जीत हासिल की थी. इस बार कांग्रेस कुल 234 में से 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है. हेगड़े ने आगे कहा कि, यह कांग्रेस कार्यकर्ताओ की सही मांग है. कांग्रेस न सिर्फ राज्य सरकार में बल्कि पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भी सत्ता बंटवारा करना चाहती है.
तमिलनाडु कांग्रेस प्रभारी गिरीश चोडांकर के नेतृत्व में कांग्रेस डेलीगेशन और मुख्यमंत्री के बीच 3 दिसंबर को हुई बैठक के बाद से, कांग्रेस का एक हिस्सा बेसब्र हो गया था क्योंकि इलाके की बड़ी पार्टी डीएमके की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था. जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी चिंता बताई और सुझाव दिया कि कांग्रेस को नए एक्टर से नेता बने विजय की TVK पार्टी के साथ गठबंधन के बारे में सोचना चाहिए. इस पर डीएमके नेताओं के एक हिस्से ने जवाबी हमला किया.
इसके चलते 17 जनवरी को दिल्ली में तमिलनाडु गठबंधन की स्थिति का गंभीर समीक्षा हुआ और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राज्य के नेताओं से कहा कि राज्य गठबंधन पर आखिरी फैसला वह लेंगे.
28 जनवरी को डीएमके सांसद कनिमोझी के साथ राहुल की बैठक से पता चला कि दोनों पक्ष गठबंधन के मुद्दे को सुलझाने के लिए बात कर रहे थे. यह बैठक इसलिए भी अहम थी क्योंकि कनिमोझी न सिर्फ डीएमके की सीनियर लीडर हैं, बल्कि वह पार्टी के फाउंडर और पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की बेटी भी हैं.
दिलचस्प बात यह है कि डीएमके की यह घोषणा कि उन्होंने 22 फरवरी से सीट शेयरिंग बातचीत पर चर्चा के लिए एक पैनल बनाया है, गिरीश चोडांकर की नाराजगी के एक दिन बाद आई, जिन्होंने 10 फरवरी को सीट शेयरिंग बातचीत में देरी को अफसोस वाला बताया था.
गिरीश चोडांकर ने ईटीवी भारत से कहा कि, कांग्रेस नेता सीट-शेयरिंग बातचीत में देरी से दुखी थे क्योंकि चुनाव पास आ रहे हैं और समय कम है. हमें राज्य में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कई काम करने हैं. हमने बातचीत के लिए 70 दिनों तक इंतजार किया. उन्होंने कहा कि, देखते हैं कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं.
फिर भी, कांग्रेस के अंदर के लोगों ने कहा कि तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक मजबूत है और वह बीजेपी को टारगेट करती रहेगी. कांग्रेस 12 फरवरी को केंद्रीय बजट का विरोध करेगी और कहेगी कि इसमें दक्षिणी राज्य की चिंताओं का ध्यान नहीं रखा गया.
उन्होंने कहा कि, पिछले 7 सालों में, राज्य (तमिलनाडु) ने टैक्स के जरिए केंद्र को 7.38 लाख करोड़ रुपये दिए, लेकिन उसे सिर्फ 2.56 लाख करोड़ रुपये मिले. तमिलनाडु के लिए समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत जो 3,458 करोड़ रुपये दिए जाने चाहिए थे, वे नहीं दिए गए.
कांग्रेस नेता ने कहा कि, केंद्र सरकार ने 2014 से 2025 तक संस्कृत के लिए 2,532.59 करोड़ रुपये दिए, जो सिर्फ 85,000 लोग बोलते हैं. लेकिन तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी क्लासिकल भाषाओं के लिए सिर्फ 147.56 करोड़ रुपये दिए गए.
गिरीश ने कहा कि, जन-विरोधी केंद्रीय बजट, MGNREGA को खत्म करने और महात्मा गांधी का नाम हटाने और मजदूर-विरोधी कानूनों की निंदा करने के लिए 12 फरवरी को चेन्नई में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि, राज्य के सभी बड़े नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे.
