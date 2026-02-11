ETV Bharat / bharat

सत्ता में हिस्सेदारी के मूड में नहीं हैं स्टालिन, DMK गठबंधन पर आखिरी फैसला लेंगे राहुल गांधी

अमित अग्निहोत्री

नई दिल्ली: तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी पारा हाई हो चला है. वहीं, खबर है कि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी डीएमके के साथ गठबंधन पर आखिरी फैसला लेंगे. खास बात यह है कि, कांग्रेस ज्यादा सीटों और सत्ता में हिस्सेदारी की अपनी मांग पर अड़ी रहेगी. बुधवार को कांग्रेस ने यह बात कही.

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तमिलनाडु प्रभारी सचिव सूरज हेगड़े ने ईटीवी भारत को बताया कि, गठबंधन पर आखिरी फैसला कांग्रेस हाईकमान लेगा. उन्होंने कहा कि, कांग्रेस अपनी दो मुख्य मांगों, ज्यादा सीटों और सभी स्तर पर सत्ता में हिस्सेदारी पर अड़ी रहेगी.

कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया डीएमके नेता और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के एक मीडिया कॉन्क्लेव में यह कहने के तुरंत बाद आया कि वह कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन पावर शेयरिंग के लिए तैयार नहीं है.

कांग्रेस कई सालों तक डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा रही, लेकिन उसे दक्षिणी राज्य में सत्ता में हिस्सेदारी का मौका कभी नहीं मिला. पिछले कुछ महीनों में, कांग्रेस ने अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की और 3 दिसंबर, 2025 को मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक में यह मांग उठाई. तब से, कांग्रेस के पदाधिकारी सीट-शेयरिंग बातचीत पर डीएमके के जवाब में देरी पर अपनी चिंता जता रहे हैं. सीट शेयरिंग पर बातचीत आखिरकार 22 फरवरी को शुरू होने वाली है.

हालांकि, जब मुख्यमंत्री स्टालिन ने यह साफ कर दिया कि, वह सत्ता में हिस्सेदारी के मूड में नहीं है, कांग्रेस में तनाव बढ़ गया है. कांग्रेस ने डीएमके नेता के इस बयान को राजनीतिक दिखावा करार दिया. हेगड़े ने कहा कि, गठबंधन में ऐसी बातें होती रहती हैं. मुख्यमंत्री ने जो कहा वह बातचीत से पहले का राजनीतिक दिखावा है. गठबंधन को लेकर बातचीत होने में अभी 11 दिन बाकी हैं. तब तक चीजें बदल सकती हैं.

2021 के विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस ने गठबंधन में रहते हुए 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 पर जीत हासिल की थी. इस बार कांग्रेस कुल 234 में से 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है. हेगड़े ने आगे कहा कि, यह कांग्रेस कार्यकर्ताओ की सही मांग है. कांग्रेस न सिर्फ राज्य सरकार में बल्कि पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भी सत्ता बंटवारा करना चाहती है.

तमिलनाडु कांग्रेस प्रभारी गिरीश चोडांकर के नेतृत्व में कांग्रेस डेलीगेशन और मुख्यमंत्री के बीच 3 दिसंबर को हुई बैठक के बाद से, कांग्रेस का एक हिस्सा बेसब्र हो गया था क्योंकि इलाके की बड़ी पार्टी डीएमके की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था. जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी चिंता बताई और सुझाव दिया कि कांग्रेस को नए एक्टर से नेता बने विजय की TVK पार्टी के साथ गठबंधन के बारे में सोचना चाहिए. इस पर डीएमके नेताओं के एक हिस्से ने जवाबी हमला किया.