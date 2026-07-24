छात्रों के समर्थन में कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन, 25 जुलाई को सभी जिलों में मार्च का आयोजन
प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस नेता करेंगे. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है.
Published : July 24, 2026 at 6:35 PM IST
नई दिल्ली : शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर चल रहे छात्र विरोध प्रदर्शनों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए कांग्रेस 25 जुलाई को देशभर के सभी जिलों में कैंडल मार्च और सत्याग्रह का आयोजन करेगी.
दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले कुछ हफ्तों से छात्र प्रदर्शन जारी थे, लेकिन 20 जुलाई को नीट और सीबीएसई परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता ने देशभर में गुस्सा पैदा कर दिया. इस आंदोलन के प्रति जनता की सहानुभूति जगाई.जहां कांग्रेस की युवा शाखा एनएसयूआई पिछले कुछ हफ्तों से नीट और सीबीएसई परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने संसद के भीतर इस मुद्दे को उठाया और यहां तक कि 20 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरना भी दिया.
बुधवार को, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने नीट मुद्दे को लेकर देशभर के 114 शहरों में छात्रों से संपर्क किया. गुरुवार को, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के सांसदों का नेतृत्व करते हुए गांधी स्मृति का दौरा किया और प्रार्थना की तथा प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रति एकजुटता व्यक्त की.
25 जुलाई को कांग्रेस नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर सभी जिलों में कैंडल मार्च और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित करके अपना अभियान तेज करेगी. इसका उद्देश्य केंद्र सरकार से जवाबदेही की मांग कर मुखर हो चुके छात्रों के लिए समर्थन जुटाना है.
सत्याग्रह के दौरान, पार्टी कार्यकर्ता छात्रों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता का मुद्दा उठाएंगे और शिक्षा सुधारों पर जनमत जुटाएंगे. वे शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांग भी करेंगे, जिसे राहुल गांधी ने संसद में इस मुद्दे पर बहस से पहले एक शर्त बना दिया है.
22 जुलाई को मध्य प्रदेश के मोरेना शहर स्थित किडिस होम स्कूल में छात्रों को संबोधित करते हुए एआईसीसी पदाधिकारी अभिषेक दत्त ने कहा कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम किसी भी बात पर संतुष्ट नहीं होगा.
अभिषेक दत्त ने ईटीवी भारत को बताया, "हमने आजादी से पहले गांधीवादी तरीकों से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया. आज हम वैसी ही स्थिति देख रहे हैं. सरकार को न तो शिक्षा व्यवस्था की परवाह है और न ही छात्रों की. प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री को बचाने पर तुले हुए हैं, जिसके कारण सिर्फ उन्हें ही पता हैं, जबकि पूरा विपक्ष एक ही मांग पर एकजुट है. ठीक इसी तरह हम 25 जुलाई को सभी जिलों में छात्रों की चिंताओं को उजागर करने के लिए गांधीवादी सत्याग्रह करेंगे. हमारा विरोध प्रदर्शन आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा."
उन्होंने कहा, "खबरों के मुताबिक, 20 जुलाई को विरोध प्रदर्शन करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे युवाओं पर आंसू गैस के इस्तेमाल और पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के कारण 60 से अधिक छात्र घायल हो गए."
एआईसीसी पदाधिकारी बीएम संदीप ने कहा कि पुलिस की बर्बरता के बाद अब छात्रों पर सलाह के रूप में दबाव डाला जा रहा है कि वे ऐसे विरोध प्रदर्शनों से दूर रहें. उन्होंने कहा, "जंतर-मंतर पर शांतिपूर्वक अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कानूनी कार्रवाई और करियर पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की धमकियाँ देना बेहद चिंताजनक है. छात्रों को धमकाने और उनकी असहमति के अधिकार पर रोक लगाने के बजाय, विश्वविद्यालय प्रशासन को उनकी रक्षा करनी चाहिए. उन्हें लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने के लिए सलाहों का दुरुपयोग करना बंद करना चाहिए."
उन्होंने आगे कहा, "छात्रों, युवाओं और जनता की चिंताओं का संवाद के माध्यम से समाधान करने के बजाय, सरकार ने डराने-धमकाने का रास्ता चुना. यह एक असुरक्षित शासन की निशानी है जो मानता है कि बल का प्रयोग जवाबदेही की जगह ले सकता है. संविधान प्रत्येक भारतीय को शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है. जनता के साथ खड़े होने के लिए विपक्ष के नेता की गिरफ्तारी लोकतंत्र के लिए कलंक है. इतिहास उन सरकारों के प्रति कभी दयालु नहीं रहा है जो सत्ता को अधिकार और दमन को शासन समझती हैं. न्याय, संवैधानिक मूल्यों और प्रत्येक भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ाई और भी दृढ़ संकल्प के साथ जारी रहेगी."
जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के अलावा, राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर 17 जून को कोटा और 17 जुलाई को देहरादून में अपना अलग राष्ट्रव्यापी अभियान 'छात्रों की गूंज' चलाया.
इस मुद्दे को पूरे देश में ध्यान मिलने के बाद, कांग्रेस नौ अगस्त को दिल्ली में राहुल गांधी की अगली बड़ी रैली की योजना बना रही है ताकि 13 अगस्त को समाप्त होने वाले मौजूदा संसद सत्र के दौरान एनडीए सरकार पर दबाव बनाया जा सके.दत्त ने कहा, "हमारे नेता राहुल गांधी जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले भी यही मांगें कर रहे थे. उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक संसद में गतिरोध जारी रहेगा. दरअसल, अगर सरकार छात्रों और विपक्ष की मांग मान लेती है तो संसद का गतिरोध एक मिनट में खत्म हो सकता है."
ये भी पढ़ें : राहुल गांधी की पीएम मोदी को दो टूक- युवाओं के भविष्य को आपने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया