कांग्रेस महीने के अंत तक दिल्ली में SIR विरोधी रैली आयोजित करेगी

नई दिल्ली : कांग्रेस इस महीने के अंत तक दिल्ली में राष्ट्रव्यापी एसआईआर के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रही है क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर चिंतित है.

पूर्वी राज्य में चल रहे विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने बिहार एसआईआर का आयोजन किया, जिसमें अंततः 47 लाख नाम हटा दिए गए. चुनाव आयोग ने बिहार की प्रक्रिया को संतोषजनक बताया है और केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित लगभग आठ राज्यों में मतदाता सूची के संक्षिप्त गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं.

कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक एसआईआर को एक 'बड़े पैमाने पर बहिष्कार' अभियान मानता है जो कथित तौर पर भाजपा के इशारे पर चलाया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग ने इसे मतदाता सूची का 'शुद्धिकरण' बताया है.

एसआईआर के अलावा, कांग्रेस लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उन आरोपों को खारिज करने के लिए भी चुनाव आयोग से नाराज है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मतदाता सूची में हेरफेर के कारण भाजपा और उसके सहयोगियों को न केवल महाराष्ट्र और हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनावों में जीत मिली, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भी जीत मिली.

2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर राहुल के हालिया खुलासे, जिसमें कांग्रेस मात्र 22,000 वोटों से हारी थी, को डीएमके, टीएमसी, एसएसयूबीटी, एनसीपी-एसपी, आरजेडी और वामपंथी दलों जैसे भारतीय ब्लॉक दलों से तुरंत समर्थन मिला.

वहीं तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में ब्लॉक के सदस्यों द्वारा एसआईआर के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है. कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि अगर बिहार में वोटों की चोरी नहीं हुई, तो राज्य में अगली सरकार इंडिया ब्लॉक की बनेगी.

अगस्त में, राहुल ने वोट चोरी के मुद्दे को उठाने के लिए पूरे बिहार का दौरा किया था. उन्होंने वोट चोरी के आरोपों को दबाने के लिए बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट और कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र से जुड़े खुलासे भी किए थे. हालांकि, हर बार चुनाव आयोग ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया और इसके बजाय नेता प्रतिपक्ष से कहा कि यदि वह चाहते हैं कि चुनाव आयोग इस मुद्दे की जांच करे तो उन्हें हलफनामा प्रस्तुत करना होगा.

इस पृष्ठभूमि में, कांग्रेस की राज्य इकाइयों ने एक महीने के अभियान के माध्यम से 5 करोड़ से ज़्यादा हस्ताक्षर एकत्र किए हैं और आने वाले दिनों में इन्हें अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू को सौंपकर मतदाता सूचियों और एसआईआर में कथित हेराफेरी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने का लक्ष्य रखा है. इस मुद्दे को उजागर करने के लिए महीने के अंत तक दिल्ली के प्रतिष्ठित रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली भी आयोजित की जाएगी.