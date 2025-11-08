कांग्रेस महीने के अंत तक दिल्ली में SIR विरोधी रैली आयोजित करेगी
कांग्रेस पार्टी इसको लेकर शक्ति प्रदर्शन में बदलने की योजना बना रही है, क्योंकि एसआईआर ने कई राज्यों में भी हलचल मचा दी है.
Published : November 8, 2025 at 7:17 PM IST
नई दिल्ली : कांग्रेस इस महीने के अंत तक दिल्ली में राष्ट्रव्यापी एसआईआर के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रही है क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर चिंतित है.
पूर्वी राज्य में चल रहे विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने बिहार एसआईआर का आयोजन किया, जिसमें अंततः 47 लाख नाम हटा दिए गए. चुनाव आयोग ने बिहार की प्रक्रिया को संतोषजनक बताया है और केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित लगभग आठ राज्यों में मतदाता सूची के संक्षिप्त गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं.
कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक एसआईआर को एक 'बड़े पैमाने पर बहिष्कार' अभियान मानता है जो कथित तौर पर भाजपा के इशारे पर चलाया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग ने इसे मतदाता सूची का 'शुद्धिकरण' बताया है.
एसआईआर के अलावा, कांग्रेस लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उन आरोपों को खारिज करने के लिए भी चुनाव आयोग से नाराज है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मतदाता सूची में हेरफेर के कारण भाजपा और उसके सहयोगियों को न केवल महाराष्ट्र और हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनावों में जीत मिली, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भी जीत मिली.
2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर राहुल के हालिया खुलासे, जिसमें कांग्रेस मात्र 22,000 वोटों से हारी थी, को डीएमके, टीएमसी, एसएसयूबीटी, एनसीपी-एसपी, आरजेडी और वामपंथी दलों जैसे भारतीय ब्लॉक दलों से तुरंत समर्थन मिला.
वहीं तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में ब्लॉक के सदस्यों द्वारा एसआईआर के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है. कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि अगर बिहार में वोटों की चोरी नहीं हुई, तो राज्य में अगली सरकार इंडिया ब्लॉक की बनेगी.
अगस्त में, राहुल ने वोट चोरी के मुद्दे को उठाने के लिए पूरे बिहार का दौरा किया था. उन्होंने वोट चोरी के आरोपों को दबाने के लिए बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट और कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र से जुड़े खुलासे भी किए थे. हालांकि, हर बार चुनाव आयोग ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया और इसके बजाय नेता प्रतिपक्ष से कहा कि यदि वह चाहते हैं कि चुनाव आयोग इस मुद्दे की जांच करे तो उन्हें हलफनामा प्रस्तुत करना होगा.
इस पृष्ठभूमि में, कांग्रेस की राज्य इकाइयों ने एक महीने के अभियान के माध्यम से 5 करोड़ से ज़्यादा हस्ताक्षर एकत्र किए हैं और आने वाले दिनों में इन्हें अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू को सौंपकर मतदाता सूचियों और एसआईआर में कथित हेराफेरी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने का लक्ष्य रखा है. इस मुद्दे को उजागर करने के लिए महीने के अंत तक दिल्ली के प्रतिष्ठित रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली भी आयोजित की जाएगी.
तमिलनाडु के एआईसीसी प्रभारी गिरीश चोडानकर ने ईटीवी भारत से कहा, "लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूचियों में हेराफेरी को उजागर करने के लिए चुनाव आयोग के आंकड़ों का इस्तेमाल किया है. फिर भी चुनाव आयोग ने आरोपों की जांच करने की ज़हमत नहीं उठाई है. मतदाता सूचियों को साफ़-सुथरा रखना राजनीतिक दलों का काम नहीं है."
उन्होंने कहा, "यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है. अगर विपक्षी दलों द्वारा किसी भी तरह की हेराफेरी का हवाला दिया जाता है, तो कम से कम चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. इसके बजाय, वे विपक्षी नेताओं पर सवाल उठाने और उन्हें निशाना बनाने लगते हैं. यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है."
तमिलनाडु कांग्रेस ने पिछले महीने मतदान के विरोध में लगभग 1.9 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र किए हैं, जबकि कर्नाटक इकाई ने 1.10 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र किए हैं. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि अन्य राज्य इकाइयों ने भी अपना योगदान दिया है, जिससे कुल हस्ताक्षर 5 करोड़ से अधिक हो गए हैं.
चोडानकर के अनुसार, कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे को जनता तक ले जाने का निर्णय लिया है और पिछले कुछ महीनों से इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रही है. उन्होंने कहा, "दिल्ली की रैली इस अलोकतांत्रिक प्रथा के खिलाफ विपक्ष के संकल्प को और मज़बूत करेगी. अब जनता फ़ैसला करेगी."
महाराष्ट्र प्रभारी एआईसीसी सचिव बीएम संदीप के अनुसार, राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों ने चुनाव आयोग की पोल खोल दी है. राहुल गांधी के खुलासे के बाद, एसएसयूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भी महाराष्ट्र में वोट चोरी के आरोप लगाए. लेकिन चुनाव आयोग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई. हम विपक्ष के तौर पर इस मुद्दे को उठाते रहेंगे.
संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, "विभिन्न क्षेत्रीय दल पहले से ही एसआईआर का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे इसे वोट चोरी का कोड वर्ड मानते हैं. अगर गहराई से जांच की जाए तो ईवीएम की भूमिका भी उजागर हो जाएगी."
फिलहाल, एसआईआर के खिलाफ दिल्ली रैली की योजना कांग्रेस के एक शो की तरह बनाई जा रही है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों को भी शामिल करने पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है.
