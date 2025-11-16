9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR को लेकर रणनीति की समीक्षा करेगी कांग्रेस
सूत्रों के अनुसार कांग्रेस संबंधित राज्यों में अपने बूथ-स्तरीय एजेंटों को एसआईआर पर नजर रखने के लिए ट्रेनिंग की योजना बना रही है.
Published : November 16, 2025 at 5:29 PM IST
नई दिल्ली: बिहार चुनाव में हार के बाद सतर्क कांग्रेस 18 नवंबर को 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रीविजन (SIR) की तैयारियों की समीक्षा करेगी. इस विवादास्पद प्रक्रिया की निगरानी के लिए रणनीति बनाने के लिए एआईसीसी प्रभारी, स्टेट यूनिट प्रमुखों और विधायक दल के प्रमुखों के साथ बैठक होगी.
बिहार के लगभग 8 करोड़ मतदाताओं के बाद एसआईआर के दूसरे चरण में 9 राज्यों - छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल - और 3 केंद्र शासित प्रदेशों - अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी - के लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे, जिनके 321 जिले और 1,843 विधानसभा क्षेत्र हैं.
SIR पर नजर रखने के लिए ट्रेनिंग
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस संबंधित राज्यों में अपने बूथ-स्तरीय एजेंटों को एसआईआर पर नजर रखने के लिए ट्रेनिंग की योजना बना रही है. यह प्रक्रिया बिहार में हुए विवादास्पद मतदान की पृष्ठभूमि में हो रही है, जहां विपक्षी इंडिया ब्लॉक को हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा था. जिस धड़े ने पहले बिहार में एसआईआर का विरोध किया था, उसने विपक्ष की हार के पीछे 47 लाख वोटों के कट जाने के कारण हुई इस प्रक्रिया को मुख्य कारण बताया है.
अपने बूथ-स्तरीय एजेंटों को ट्रेन करने के अलावा कांग्रेस एसआईआर राज्यों में क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर वोटर लिस्ट संशोधन पर भी नजर रखेगी, जिसके बारे में विपक्ष का आरोप है कि यह चुनाव आयोग द्वारा भाजपा के इशारे पर किया जा रहा है.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिन्होंने एसआईआर के खिलाफ जन जागरूकता पैदा करने के लिए बिहार में एक यात्रा का नेतृत्व किया था, वह भी चाहते हैं कि विपक्ष इस विवादास्पद प्रक्रिया का आक्रामक तरीके से विरोध करे. इस मुद्दे पर विपक्षी धड़े द्वारा एकता दिखाने के लिए महीने के अंत तक दिल्ली में एक बड़ी रैली की भी योजना बनाई जा रही है.
इंडिया ब्लॉक को चिंता
बिहार में एसआईआर द्वारा कथित तौर पर विपक्ष को नुकसान पहुंचाने के बाद इंडिया ब्लॉक को चिंता है कि पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी ऐसा ही हो सकता है, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे . इसके बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात में जहां 2027 में चुनाव होंगे.
तमिलनाडु के एआईसीसी प्रभारी गिरीश चोडनकर ने ईटीवी भारत को कहा, "बिहार के नतीजे चौंकाने वाले हैं. हमारे पास लगभग 65 प्रतिशत बूथों पर बीएलए हैं. हमने उनके साथ बैठकें की हैं और उन्हें एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी के लिए आगे प्रशिक्षित करेंगे. हमारी सहयोगी डीएमके भी इस उद्देश्य के लिए अपने कार्यकर्ताओं के लिए इसी तरह का प्रशिक्षण आयोजित कर रही है. 18 नवंबर को दिल्ली में एक समीक्षा बैठक होगी."
कांग्रेस, तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके की सहयोगी है, लेकिन राज्य सरकार का हिस्सा नहीं है. डीएमके पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका दायर कर चुकी है और बूथ-स्तरीय मतदाता सूचियों की निगरानी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है. दक्षिणी राज्य में नई एंट्री करने वाली अभिनेता विजय की पार्टी भी एसआईआर का बड़े पैमाने पर विरोध कर रही है.
'बिहार के नतीजे चौंकाने वाले'
AICC के केरल प्रभारी सचिव केवी मोहन ने ईटीवी भारत को बताया, "हम 21 नवंबर को राज्य में अपने बीएलए को एसआईआर के दौरान मतदाता सूचियों की निगरानी करने का प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हैं. स्टेट यूनिट 17 नवंबर को इस मुद्दे पर चर्चा करेगी. बिहार के नतीजे देखने के बाद हम इस मुद्दे पर बहुत चिंतित हैं, जहां इस प्रक्रिया के बाद 47 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए."
2026 के राज्य चुनावों से पहले केरल की पार्टियों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने होंगे, जो संभवतः दिसंबर में होंगे. कांग्रेस कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय हो गए हैं और एसआईआर के खिलाफ मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए ग्रामीण इलाकों में घर-घर जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश के एआईसीसी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले यूपी में 2026 में स्थानीय निकाय चुनाव होंगे, जो कि पुनर्गठित राज्य इकाई की पहली परीक्षा होगी.
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी निगरानी कर रही है और उसने मतदाता सूची से एक भी नाम गलत तरीके से हटाए जाने पर विरोध करने की कसम खाई है. कांग्रेस की राज्य इकाई भी पिछले कुछ दिनों से इस मुद्दे को उठा रही है.
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ईटीवी भारत को बताया, "हमने एसआईआर को लेकर एक राज्य समन्वय समिति बनाई है. हमने चुनाव आयोग द्वारा प्रक्रिया में पैदा की गई कमियों और अन्य तकनीकी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की है. पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक रणनीति तैयार की गई है जो पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी और गंभीरता से निगरानी करेंगे. हम अपने राज्य में किसी भी वोट की चोरी नहीं होने देंगे."
