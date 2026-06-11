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किसान...बेरोजगारी और महंगाई, कांग्रेस का भाजपा सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान शुरू करने का ऐलान

नई दिल्ली: कांग्रेस ने गुरुवार को किसानों समेत कई मुद्दों पर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करने का ऐलान किया. कांग्रेस ने कहा कि अभियान का कार्यक्रम 28 जून को घोषित किया जा सकता है और यह तीन महीने तक चलेगा.

यह फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता मौजूद रहे. इस बैठक में कांग्रेस महासचिव, इंचार्ज और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी शामिल हुए.

मीडिया से बात करते हुए, कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने पार्टी के सीनियर नेता जयराम रमेश के साथ कहा कि, गुरुवार को महासचिव, इंचार्ज और पीसीसी अध्यक्ष की तीन घंटे लंबी बैठक हुई. बैठक में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात, खासकर आर्थिक संकट पर चर्चा हुई.

जनता से जुड़े अलग-अलग मुद्दों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं. लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है. बेरोजगारी अपने चरम पर है. पूरा MSME सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है. युवा अपने भविष्य को लेकर बहुत परेशान हैं. कोई रोजगार नहीं है."

देश की शिक्षा प्रणाली का जिक्र करते हुए, केसी वेणुगोपाल ने कहा कि, "नीट और सीबीएसई परीक्षा के मुद्दों की वजह से छात्र बहुत ही खतरनाक स्थति में हैं. सरकार इनमें से किसी भी मुद्दे के लिए कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले रही है. हमें कब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना पड़ेगा."