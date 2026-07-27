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कांग्रेस पश्चिमी यूपी में सत्यपाल मलिक की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करेगी, जड़ें जमाने की कोशिश

उत्तर प्रदेश के एआईसीसी इंचार्ज राजेंद्र पाल गौतम ने ईटीवी भारत को बताया, 'हमने 5 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में पूर्व गवर्नर की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें सम्मानित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है. सभी वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे.'

मलिक जिन्होंने बीजेपी में काफी समय बिताया अपने आखिरी सालों में भगवा पार्टी के कड़े आलोचक बन गए थे. पूर्व गवर्नर ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले और दिल्ली में 2020-21 के किसान विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार की आलोचना की थी. इसके कारण मोदी सरकार को तीन विवादित कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था.

अपने लंबे पॉलिटिकल करियर में मलिक ने कई अहम पद संभाले, जिनमें उत्तर प्रदेश में MLA (1974–77), राज्यसभा सांसद (1980–84, 1986–89), लोकसभा सांसद (1989–91), और 1990 में संसदीय मामलों और टूरिज्म के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शामिल रहे. उन्होंने राज्यसभा में चेयरमैन के पैनल और लोकसभा में स्पीकर के पैनल में भी काम किया.

मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू- कश्मीर राज्य के आखिरी गवर्नर थे. उनके कार्यकाल के दौरान आर्टिकल 370 हटाया गया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में फिर से बनाया गया. इससे पहले उन्हें 2017 में बिहार का गवर्नर बनाया गया था.

उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर 2027 में चुनाव होंगे. कांग्रेस पूरे राज्य में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पश्चिमी इलाकों में उसे मुश्किल होती थी, जहां आरएलडी, बीएसपी और बीजेपी उसके कड़े मुकाबले में थे. मलिक जिनका 5 अगस्त, 2025 को निधन हो गया, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से थे और किसानों के जाने-माने हमदर्द थे, जिनका इस इलाके में काफी असर है.

नई दिल्ली: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस 5 अगस्त को टारगेटेड इलाकों में जम्मू-कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक की पहली पुण्यतिथि मनाकर उनकी विरासत को याद करने का प्लान बना रही है.

उत्तर प्रदेश के एआईसीसी सेक्रेटरी इंचार्ज प्रदीप नरवाल ने ईटीवी भारत को बताया, 'हम बागपत जिले में उनके पैतृक गांव में पूर्व गवर्नर को श्रद्धांजलि देंगे. दूसरे कार्यक्रम भी होंगे. हम यह संदेश दे रहे हैं कि पार्टी देश के लिए लड़ने वाले सभी लोगों के साथ खड़ी है.'

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक मलिक जिस जाट किसान कम्युनिटी से आते हैं, उसके दबदबे वाला इलाका होने के अलावा, प्रदेश के पश्चिमी हिस्से इस पुरानी पार्टी की 2027 की स्ट्रैटेजी के लिए भी बहुत जरूरी हैं. पिछले कुछ सालों में कांग्रेस दलित कम्युनिटी को लुभाने की कोशिश कर रही है. इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश की असेंबली सीटों पर काफी असर है, क्योंकि उसे लग रहा है कि चार बार की मुख्यमंत्री मायावती की बीएसपी कमजोर हो गई है.

नरवाल ने कहा, 'हम पश्चिमी हिस्सों में ऑर्गनाइज़ेशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. अब हम गांव पंचायत लेवल पर ऑर्गनाइज़ेशन बना रहे हैं. आने वाले दिनों में इलाके में ऑर्गनाइज़ेशनल इवेंट्स के साथ-साथ किसान इवेंट्स भी होंगे. न सिर्फ दलित बल्कि सभी कम्युनिटी राज्य में कांग्रेस की तरफ देख रही हैं.'

हालांकि कांग्रेस पारंपरिक रूप से पश्चिमी इलाकों में कमजोर रही है, लेकिन दलित और मुस्लिम वोटरों के मेल ने 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में उसे बढ़त दिलाई, जब उसने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 6/80 लोकसभा सीटें जीती. सहारनपुर की एक लोकसभा सीट जिसे इमरान मसूद रिप्रेजेंट करते हैं, पश्चिमी हिस्सों में आती है, लेकिन विधानसभा चुनाव इस पुरानी पार्टी के लिए एक चुनौती रहे हैं, जिसे पहले आरएलडी का सपोर्ट था, जिसने बाद में भगवा पार्टी से हाथ मिला लिया.

दलितों को बढ़ावा देने और पश्चिमी हिस्सों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने हाल ही में अपने एससी डिपार्टमेंट के हेड राजेंद्र पाल गौतम को 2027 में उत्तर प्रदेश को बदलने का इंचार्ज बनाया है. इत्तेफाक से गौतम भी मेरठ से हैं, जो राज्य के पश्चिमी हिस्सों में आता है.

मसूद ने ईटीवी भारत को बताया, 'सत्यपाल मलिक जी एक अच्छे इंसान थे. उनकी पुण्यतिथि मनाने से पूरे राज्य में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा. हम सभी राज्य के पश्चिमी हिस्सों में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं.' कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 25 अक्टूबर, 2023 को सत्यपाल मलिक का एक वीडियो इंटरव्यू जारी किया था, जिसमें उन्होंने देश के अहम मुद्दों पर बात की थी.