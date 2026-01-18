ETV Bharat / bharat

DMK या TVK... तमिलनाडु में किसके साथ गठबंधन करेगी कांग्रेस, राहुल-खड़गे ने जानी नेताओं की राय

नई दिल्ली: राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ही ये तय करें कि कांग्रेस आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में पुराने सहयोगी DMK के साथ जाएगी या नए संगठन TVK के साथ. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने 17 जनवरी को साढ़े तीन घंटे तक तमिलनाडु इकाई के नेताओं के अलग-अलग विचार एक ग्रुप में और अकेले में सुने और बाद में उन्हें सार्वजनिक रूप से गठबंधन को लेकर कोई भी विवादित बयान न देने की हिदायत दी.

शीर्ष नेतृत्व ने राज्य के नेताओं को तमिलनाडु में कांग्रेस को मजबूत करने पर ध्यान देने का निर्देश दिया, जहां अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होंगे. तमिलनाडु में विधानसभा की कुल 234 सीटें हैं.

कांग्रेस वर्षों से DMK के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन का समर्थन कर रही है, लेकिन कभी राज्य सरकार का हिस्सा नहीं बनी. इससे राज्य के नेताओं में काफी नाराजगी थी, जो 2026 में DMK के साथ समीकरण बदलना चाहते थे और दबाव डाला कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को गठबंधन के तहत अधिक सीटें और सत्ता में हिस्सेदारी मांगनी चाहिए. कांग्रेस ने 2021 के चुनावों में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटें जीतीं. पार्टी इस बार 35-40 सीटें चाहती है.

DMK के साथ गठबंधन को लेकर उनकी नाराजगी के अलावा, अभिनेता से नेता बने विजय की TVK पार्टी के आने और मतदाताओं से मिल रहे जबरदस्त समर्थन ने तमिलनाडु कांग्रेस के एक हिस्से की उम्मीदों को और हवा दी, जिन्होंने DMK पर अपनी मांग मनवाने के लिए TVK के नाम का इस्तेमाल दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर करना शुरू कर दिया.

कांग्रेस-DMK गठबंधन में तनाव बढ़ता देख, राहुल और खड़गे ने 17 जनवरी को राज्य के पार्टी नेताओं को दिल्ली बुलाया ताकि जमीनी हालात का पता लगाया जा सके और गठबंधन के मुद्दों पर एक राय बनाई जा सके. लेकिन, राज्य के नेताओं की अलग-अलग राय सुनने और स्थिति की गंभीरता को समझने के बाद, कांग्रेस हाईकमान ने इंतजार करने और स्थिति को देखने का फैसला किया, लेकिन राज्य के नेताओं से कहा कि वे मामले को और न उलझाएं.

तमिलनाडु में कांग्रेस के प्रभारी सचिव सूरज हेगड़े ने ईटीवी भारत को बताया, "हाईकमान ने राज्य के सभी नेताओं की बात ध्यान से सुनी. नेताओं को अपनी चिंताओं को खुलकर व्यक्त करने की अनुमति दी गई. हाईकमान अब उचित समय पर गठबंधन के मुद्दे पर अंतिम फैसला करेगा. तब तक वे इंतजार करेंगे और स्थिति पर नजर रखेंगे."

इसका मतलब यह हुआ कि DMK के साथ सीट-शेयरिंग पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस द्वारा हाल ही में गठित पांच सदस्यों की समिति अब सिर्फ एक समन्वय समूह की भूमिका निभाएगी, जबकि गठबंधन के सभी मुश्किल मुद्दों पर दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच फैसला होगा.