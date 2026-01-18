ETV Bharat / bharat

DMK या TVK... तमिलनाडु में किसके साथ गठबंधन करेगी कांग्रेस, राहुल-खड़गे ने जानी नेताओं की राय

कांग्रेस हाईकमान ने 17 जनवरी को तमिलनाडु इकाई के नेताओं की राय सुनी कि आगामी चुनाव में DMK या TVK के साथ गठबंधन करना चाहिए.

Congress to go with DMK or new outfit TVK, Rahul, Kharge to decide on Tamil Nadu alliance
DMK या TVK... तमिलनाडु में किसके साथ गठबंधन करेगी कांग्रेस, राहुल-खड़गे ने जानी नेताओं की राय (ANI)
By Amit Agnihotri

Published : January 18, 2026 at 6:35 PM IST

नई दिल्ली: राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ही ये तय करें कि कांग्रेस आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में पुराने सहयोगी DMK के साथ जाएगी या नए संगठन TVK के साथ. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने 17 जनवरी को साढ़े तीन घंटे तक तमिलनाडु इकाई के नेताओं के अलग-अलग विचार एक ग्रुप में और अकेले में सुने और बाद में उन्हें सार्वजनिक रूप से गठबंधन को लेकर कोई भी विवादित बयान न देने की हिदायत दी.

शीर्ष नेतृत्व ने राज्य के नेताओं को तमिलनाडु में कांग्रेस को मजबूत करने पर ध्यान देने का निर्देश दिया, जहां अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होंगे. तमिलनाडु में विधानसभा की कुल 234 सीटें हैं.

कांग्रेस वर्षों से DMK के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन का समर्थन कर रही है, लेकिन कभी राज्य सरकार का हिस्सा नहीं बनी. इससे राज्य के नेताओं में काफी नाराजगी थी, जो 2026 में DMK के साथ समीकरण बदलना चाहते थे और दबाव डाला कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को गठबंधन के तहत अधिक सीटें और सत्ता में हिस्सेदारी मांगनी चाहिए. कांग्रेस ने 2021 के चुनावों में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटें जीतीं. पार्टी इस बार 35-40 सीटें चाहती है.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेता (ANI)

DMK के साथ गठबंधन को लेकर उनकी नाराजगी के अलावा, अभिनेता से नेता बने विजय की TVK पार्टी के आने और मतदाताओं से मिल रहे जबरदस्त समर्थन ने तमिलनाडु कांग्रेस के एक हिस्से की उम्मीदों को और हवा दी, जिन्होंने DMK पर अपनी मांग मनवाने के लिए TVK के नाम का इस्तेमाल दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर करना शुरू कर दिया.

कांग्रेस-DMK गठबंधन में तनाव बढ़ता देख, राहुल और खड़गे ने 17 जनवरी को राज्य के पार्टी नेताओं को दिल्ली बुलाया ताकि जमीनी हालात का पता लगाया जा सके और गठबंधन के मुद्दों पर एक राय बनाई जा सके. लेकिन, राज्य के नेताओं की अलग-अलग राय सुनने और स्थिति की गंभीरता को समझने के बाद, कांग्रेस हाईकमान ने इंतजार करने और स्थिति को देखने का फैसला किया, लेकिन राज्य के नेताओं से कहा कि वे मामले को और न उलझाएं.

तमिलनाडु में कांग्रेस के प्रभारी सचिव सूरज हेगड़े ने ईटीवी भारत को बताया, "हाईकमान ने राज्य के सभी नेताओं की बात ध्यान से सुनी. नेताओं को अपनी चिंताओं को खुलकर व्यक्त करने की अनुमति दी गई. हाईकमान अब उचित समय पर गठबंधन के मुद्दे पर अंतिम फैसला करेगा. तब तक वे इंतजार करेंगे और स्थिति पर नजर रखेंगे."

इसका मतलब यह हुआ कि DMK के साथ सीट-शेयरिंग पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस द्वारा हाल ही में गठित पांच सदस्यों की समिति अब सिर्फ एक समन्वय समूह की भूमिका निभाएगी, जबकि गठबंधन के सभी मुश्किल मुद्दों पर दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच फैसला होगा.

कांग्रेस हाईकमान के दखल देने के फैसले का तुरंत नतीजा यह हुआ कि 19 जनवरी को होने वाली राज्य इकाई की एक अहम मीटिंग 18 जनवरी को कैंसिल कर दी गई.

हालांकि, हाईकमान के निर्देश पर, तमिलनाडु के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी, जिसके प्रमुख अनुभवी नेता टीएस सिंह देव हैं, 19 जनवरी को चेन्नई पहुंचेगी ताकि राज्य के नेताओं से संभावित उम्मीदवारों पर फीडबैक लेना शुरू कर सके. पार्टी सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक भी पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जल्द ही चेन्नई पहुंचेंगे.

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, TVK के चुनावी मैदान में आने के बावजूद (जिसके बारे में कई राजनीतिक जानकारों का दावा था कि विजय की पार्टी 30 प्रतिशत वोट शेयर हासिल कर सकती है), इस बात की संभावना थी कि देश की सबसे पुरानी पार्टी DMK के साथ अपने पुराने समझौते को नहीं तोड़ेगी.

तमिलनाडु में सत्ताधारी गठबंधन जहां अपने पत्ते नहीं खोल रहा है, वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी ए चेल्ला कुमार ने कहा कि विपक्षी एनडीए के अंदर भी कन्फ्यूजन है.

चेल्ला कुमार ने ईटीवी भारत से कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले एनडीए के अंदर भी कन्फ्यूजन है कि उनके सभी सहयोगी एक साथ आएंगे या नहीं. हर कोई इंतजार कर रहा है और स्थिति को देख रहा है. हम भी सही समय पर फैसला करेंगे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बार हम बेहतर डील के हकदार हैं."

हेगड़े ने राज्य की क्षेत्रीय पार्टियों को चेतावनी देते हुए कहा, "बीजेपी के सहयोगियों को SAD (शिरोमणि अकाली दल), शिवसेना और JDU जैसी अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का हाल ध्यान में रखना चाहिए, जिन्हें भगवा पार्टी ने खत्म कर दिया है."

तमिलनाडु पर चर्चा के बाद, कांग्रेस हाईकमान ने पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में पार्टी इकाई को जल्द ही एक यात्रा शुरू करने का निर्देश दिया और भरोसा दिलाया कि राहुल गांधी भी इस यात्रा के बीच में शामिल होंगे ताकि पुरानी पार्टी की संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सके. हेगड़े ने कहा, "पुडुचेरी में हमारे लिए अच्छे मौके हैं."

