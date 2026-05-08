कौन होगा केरल का नया मुख्यमंत्री? CM की रेस में 3 नेता शामिल, रविवार तक लग सकती है मुहर
खबर है कि, कांग्रेस में चल रही गुटबाजी के बीच रविवार तक केरल के मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा.
Published : May 8, 2026 at 3:40 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नीत यूडीएफ की जीत के बाद राज्य के अगले मुख्यमंत्री के चयन को लेकर जारी माथापच्ची अब शायद समाप्त होने वाली है. खबर के मुताबिक, कांग्रेस हाईकमान रविवार तक केरल के नए मुख्यमंत्री का ऐलान करने वाला है. वह इसलिए क्योंकि पूरे राज्य में गुटबाजी का तनाव बढ़ गया है.
वैसे मुख्यमंत्री की रेस में मुख्य रूप से केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथला का नाम जोर-शोर से चल रहा है. बता दें कि, केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नीत यूडीएफ की जीत के बाद राज्य के अगले मुख्यमंत्री के चयन पर विचार जानने के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षकों मुकुल वासनिक और अजय माकन ने बृहस्पतिवार को पार्टी विधायकों और गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठक की थी.
केरल में कांग्रेस विधायक दल के नेता के चयन के लिए विधायकों की राय लेने के बाद पार्टी के दोनों पर्यवेक्षकों अजय माकन और मुकुल वासनिक ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी.
पार्टी को साफ बहुमत मिलने के साथ, सही नेता की पहचान करना आलाकमान के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. केंद्रीय पर्यवेक्षक ने नए चुने गए विधायकों और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सहयोगियों के साथ बातचीत पूरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को आधिकारिक तौर पर सौंप दी है.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पहले ही जानकारी दे चुके ऑब्जर्वर अजय माकन ने एक लाइन का विधानमंडल दल का प्रस्ताव सौंपा, जो हाईकमान को मुख्यमंत्री चुनने के लिए पूरी तरह से अधिकार देता है. माकन ने साफ किया कि सभी विधायकों की अपनी-अपनी राय सही-सही रिकॉर्ड की गई थी.
इस प्रक्रिया के लिए टाइमलाइन तय करते हुए, सीनियर नेता के मुरलीधरन ने ऐलान किया कि, केंद्रीय नेतृत्व रविवार तक फैसले को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के सीनियर नेताओं को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली बुलाएगी.
राजनीतिक दांव-पेंच को और बढ़ाते हुए, सांसद शशि थरूर ने खड़गे से मुलाकात की और उन्हें केरल के राजनीतिक हालात के बारे में जानकारी दी और सीएम पद के बारे में अपनी निजी राय बताई. इस बीच, एक नेशनल मीडिया आउटलेट ने हाल ही में एक दस्तावेज जारी किया है जिसमें कहा गया है कि नए चुने गए ज़्यादातर विधायक इस पद के लिए केसी वेणुगोपाल को पसंद करते हैं.
जमीनी हकीकत को देखते हुए, आलाकमान अभी उन तीन मुख्य दावेदारों को शांत करने की कोशिश कर रहा है जो मुख्यमंत्री पद के लिए जोर-शोर से मुकाबला कर रहे हैं. खबर के मुताबिक, मुख्यमंत्री की रेस में मुख्य रूप से केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथला के बीच तीन-तरफा मुकाबला है, जिसमें वेणुगोपाल और सतीशन अभी अलग बढ़त बनाए हुए हैं.
वेणुगोपाल कैंप का कहना है कि उन्हें ज्यादातर विधायकों का समर्थन है और उनका तर्क है कि केंद्रीय नेतृत्व उनके जबरदस्त पॉपुलर सपोर्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकती. इसके उलट, सतीसन गुट का मानना है कि चुनावी जनादेश और गठबंधन के साथियों का समर्थन उनके बहुत ज्यादा पक्ष में है.
वहीं रमेश चेन्निथला के वफादारों का दावा है कि उन्हें बीस से ज़्यादा विधायकों का समर्थन है और वे मांग करते हैं कि उनकी वरिष्ठता को प्राथमिकता दी जाए. इसी से जुड़े एक और मामले में, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस नेता मैथ्यू कुझालनादन की बातों पर कड़ी नाराजगी जताई. लीग लीडरशिप ने उनके उन टिप्पणियों को पूरी तरह से गैर-जरूरी बताया, जिसमें कहा गया था कि सहयोगी पार्टी कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में दखल देगी.
वहीं, जोरदार सत्ता संघर्ष ने पूरे राज्य में पार्टी वर्कर्स के बीच खुला पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है. केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ के सभी सार्वजनिक प्रदर्शनों को तुरंत रोकने के सख्त निर्देशों के बावजूद, जमीनी स्तर पर कैंपेन बिना रुके जारी हैं.
मलप्पुरम जिले के वंडूर में एपी अनिल कुमार और केसी वेणुगोपाल को टारगेट करते हुए बड़े-बड़े पोस्टर सामने आए. इसके ठीक उलट, यूथ कांग्रेस और केरल स्टूडेंट्स यूनियन के वर्कर्स ने वानियाम्बलम में वीडी सतीशन को समर्थन करते हुए बड़े-बड़े फ्लेक्स बोर्ड लगाए, जिन पर यह नारा खास तौर पर लिखा था कि जिसने लड़ाई का नेतृत्व किया, वही जमीन पर राज करे.
अनुशासनहीनता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए इडुक्की जिला कांग्रेस कमेटी ने सतीशन के पक्ष में सार्वजनिक प्रदर्शन करने वाले चार स्थानीय नेताओं को तुरंत निलंबित कर दिया. केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव निशा सोमन की शिकायत के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव वीई ताजुद्दीन समेत नेताओं को निकाल दिया गया. लेकिन इस अनुशासनात्मक कार्रवाई के तुरंत बाद रमेश चेन्निथला के समर्थन में बड़े-बड़े फ्लेक्स बोर्ड आदिमाली, मनकुलम और कट्टप्पना जैसे इलाकों में दिखने लगे.
राज्य नेतृत्व ने इन बिना इजाजत वाले पब्लिक डिस्प्ले पर बहुत नाराज़गी जताई है, जो पार्टी बैन का उल्लंघन करते हैं और सभी नेताओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि आखिरी फैसला होने तक वे भड़काऊ बयान न दें. बता दें कि, यूडीएफ ने 9 अप्रैल को हुए राज्य विधानसभा चुनाव में 140 सीट में से 102 सीट हासिल कीं. गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस ने 63 सीट पर जीत दर्ज की है.
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