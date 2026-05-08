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कौन होगा केरल का नया मुख्यमंत्री? CM की रेस में 3 नेता शामिल, रविवार तक लग सकती है मुहर

केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन,रमेश चेन्निथला, दूसरी तस्वीर में मल्लिकार्जुन खड़गे (डिजाइन इमेज) ( ANI )

तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नीत यूडीएफ की जीत के बाद राज्य के अगले मुख्यमंत्री के चयन को लेकर जारी माथापच्ची अब शायद समाप्त होने वाली है. खबर के मुताबिक, कांग्रेस हाईकमान रविवार तक केरल के नए मुख्यमंत्री का ऐलान करने वाला है. वह इसलिए क्योंकि पूरे राज्य में गुटबाजी का तनाव बढ़ गया है. वैसे मुख्यमंत्री की रेस में मुख्य रूप से केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथला का नाम जोर-शोर से चल रहा है. बता दें कि, केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नीत यूडीएफ की जीत के बाद राज्य के अगले मुख्यमंत्री के चयन पर विचार जानने के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षकों मुकुल वासनिक और अजय माकन ने बृहस्पतिवार को पार्टी विधायकों और गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठक की थी. केरल में कांग्रेस विधायक दल के नेता के चयन के लिए विधायकों की राय लेने के बाद पार्टी के दोनों पर्यवेक्षकों अजय माकन और मुकुल वासनिक ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी. पार्टी को साफ बहुमत मिलने के साथ, सही नेता की पहचान करना आलाकमान के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. केंद्रीय पर्यवेक्षक ने नए चुने गए विधायकों और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सहयोगियों के साथ बातचीत पूरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को आधिकारिक तौर पर सौंप दी है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पहले ही जानकारी दे चुके ऑब्जर्वर अजय माकन ने एक लाइन का विधानमंडल दल का प्रस्ताव सौंपा, जो हाईकमान को मुख्यमंत्री चुनने के लिए पूरी तरह से अधिकार देता है. माकन ने साफ किया कि सभी विधायकों की अपनी-अपनी राय सही-सही रिकॉर्ड की गई थी. इस प्रक्रिया के लिए टाइमलाइन तय करते हुए, सीनियर नेता के मुरलीधरन ने ऐलान किया कि, केंद्रीय नेतृत्व रविवार तक फैसले को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के सीनियर नेताओं को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली बुलाएगी. राजनीतिक दांव-पेंच को और बढ़ाते हुए, सांसद शशि थरूर ने खड़गे से मुलाकात की और उन्हें केरल के राजनीतिक हालात के बारे में जानकारी दी और सीएम पद के बारे में अपनी निजी राय बताई. इस बीच, एक नेशनल मीडिया आउटलेट ने हाल ही में एक दस्तावेज जारी किया है जिसमें कहा गया है कि नए चुने गए ज़्यादातर विधायक इस पद के लिए केसी वेणुगोपाल को पसंद करते हैं. जमीनी हकीकत को देखते हुए, आलाकमान अभी उन तीन मुख्य दावेदारों को शांत करने की कोशिश कर रहा है जो मुख्यमंत्री पद के लिए जोर-शोर से मुकाबला कर रहे हैं. खबर के मुताबिक, मुख्यमंत्री की रेस में मुख्य रूप से केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथला के बीच तीन-तरफा मुकाबला है, जिसमें वेणुगोपाल और सतीशन अभी अलग बढ़त बनाए हुए हैं.