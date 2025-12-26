ETV Bharat / bharat

कांग्रेस की CWC बैठक कल, नए 'जी राम जी' कानून के खिलाफ करेगी देशभर में प्रदर्शन

नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शनिवार 27 दिसंबर 2025 को पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है. इस बैठक से पहले यूपीए शासनकाल में पास की गई ग्रामीण नौकरियों की स्कीम मनरेगा (MGNREGA) में किए गए बदलावों पर केंद्र के दावों का जवाब देने के लिए एक इंटरनल डॉक्यूमेंट तैयार किया है. बता दें, कांग्रेस पार्टी समेत कई विपक्षी दल इस बात से नाराज हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा (MGNREGA) का नाम बदलकर विकसित भारत 'जी राम जी’ एक्ट, 2025 कर दिया है.

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के दौरान नए कानून को वापस लेने की मांग को लेकर देशभर में आंदोलन करेगी. पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह डॉक्यूमेंट सरकार की इस दलील का जवाब है कि नई स्कीम ग्रामीण रोजगार में स्ट्रक्चरल गैप को दूर करेगी. यह दस्तावेज राज्य इकाइयों को दिया जाएगा जो आने वाले दिनों में केंद्र के इस कदम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी.

केंद्र की इस योजना को लेकर कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें इस बात पर मंत्रणा की गई कि आने वाले दिनों में अलग-अलग सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करने का प्लान बनाया जाए ताकि यूपीए की मनरेगा योजना स्कीम को कथित तौर पर कमजोर करने का मुकाबला किया जा सके. बता दें, इस स्कीम ने 2006 में अविभाजित आंध्र प्रदेश से शुरू होने के बाद से देश भर में करोड़ों गरीबों को सुरक्षा दी थी.

कंग्रेस वर्किंग कमेटी के एक सदस्य जगदीश ठाकोर ने ईटीवी भारत को बताया कि मनरेगा (MGNREGA) की जगह लेने वाला यह नया बिल अचानक मानसून सेशन के आखिर में क्यों लाया गया और जल्दबाजी में पास भी कर दिया गया. जब यूपीए सत्ता में थी, तो संसद में पहुंचने से पहले स्टेकहोल्डर्स से इस बिल के बारे में सलाह-मशविरा लिया जाता था. इसके बाद सदन में बड़े पैमाने पर चर्चा हुई और फिर सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी से यह कानून बना.

वहीं, इसके उलट, एनडीए ने इस तरह के जरूरी कानून पर कोई चर्चा नहीं की. राज्यों से भी कोई मंजूरी नहीं ली गई. जो राज्य पहले इस स्कीम के लिए 10 फीसदी राजस्व देते थे, अब उन पर 40 फीसदी फंड की जरूरत का बोझ डाल दिया गया. नतीजतन, स्कीम को लागू करने में दिक्कत होगी. एनडीए ने मनरेगा (MGNREGA) और ग्रामीण लोकतंत्र दोनों को बुलडोजर से गिरा दिया. उन्होंने कहा कि यह विकास नहीं, बल्कि विनाश है. लाखों मेहनतकश लोगों को अपनी रोजी-रोटी खोकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. कांग्रेस यह अन्याय कभी नहीं होने देगी.

जगदीश ठाकोर ने आगे कहा कि पार्टी के गोपनीय दस्तावेज में केंद्र के इस दावे का जवाब दिया गया है कि नई स्कीम रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर देती है ताकि रोजगार की मजबूत सुरक्षा मिल सके. इसमें यह भी कहा गया है कि स्कीम के तहत हर परिवार को मिलने वाला औसत काम 45-60 दिन ही रहा है, जो पहले के 100 दिन के वादे से बहुत कम है. इस हिसाब से, मेहताना के बिना 125 दिन के रोजगार का दावा बेमानी लगता है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए ठाकोर ने कहा कि केंद्र के इस दावे पर कि नई स्कीम में गांव के प्लानिंग स्ट्रक्चर और दूसरी स्कीमों के साथ मिलकर टिकाऊ एसेट्स और ज़्यादा प्रोडक्टिव काम बनाने का इस्तेमाल किया गया है. इस दावे का खंडन करने के लिए कि नई योजना उच्च बजट आवंटन के साथ इक्विटी में सुधार करती है, कमजोर परिवारों पर ध्यान केंद्रित करती है, और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाती है, इस पर कांग्रेस का कहना है कि पिछले वर्षों में बजट आवंटन मांग के साथ तालमेल नहीं रखता था और इससे वेतन बकाया हो गया और काम रुक गया. इसके अलावा, अपर्याप्त धन के परिणामस्वरूप महिला श्रमिकों को सबसे पहले नुकसान होता है.