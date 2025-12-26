ETV Bharat / bharat

कांग्रेस की CWC बैठक कल, नए 'जी राम जी' कानून के खिलाफ करेगी देशभर में प्रदर्शन

शनिवार 27 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में नए कानून के खिलाफ विरोध को बड़े पैमाने पर फैलाने के तरीकों पर चर्चा होगी.

CONG TO COUNTER CENTRE ON MGNREGA
मनरेगा की जगह नए कानून का विरोध करती कांग्रेस पार्टी ((ANI))
author img

By Amit Agnihotri

Published : December 26, 2025 at 8:27 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शनिवार 27 दिसंबर 2025 को पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है. इस बैठक से पहले यूपीए शासनकाल में पास की गई ग्रामीण नौकरियों की स्कीम मनरेगा (MGNREGA) में किए गए बदलावों पर केंद्र के दावों का जवाब देने के लिए एक इंटरनल डॉक्यूमेंट तैयार किया है. बता दें, कांग्रेस पार्टी समेत कई विपक्षी दल इस बात से नाराज हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा (MGNREGA) का नाम बदलकर विकसित भारत 'जी राम जी’ एक्ट, 2025 कर दिया है.

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के दौरान नए कानून को वापस लेने की मांग को लेकर देशभर में आंदोलन करेगी. पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह डॉक्यूमेंट सरकार की इस दलील का जवाब है कि नई स्कीम ग्रामीण रोजगार में स्ट्रक्चरल गैप को दूर करेगी. यह दस्तावेज राज्य इकाइयों को दिया जाएगा जो आने वाले दिनों में केंद्र के इस कदम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी.

केंद्र की इस योजना को लेकर कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें इस बात पर मंत्रणा की गई कि आने वाले दिनों में अलग-अलग सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करने का प्लान बनाया जाए ताकि यूपीए की मनरेगा योजना स्कीम को कथित तौर पर कमजोर करने का मुकाबला किया जा सके. बता दें, इस स्कीम ने 2006 में अविभाजित आंध्र प्रदेश से शुरू होने के बाद से देश भर में करोड़ों गरीबों को सुरक्षा दी थी.

कंग्रेस वर्किंग कमेटी के एक सदस्य जगदीश ठाकोर ने ईटीवी भारत को बताया कि मनरेगा (MGNREGA) की जगह लेने वाला यह नया बिल अचानक मानसून सेशन के आखिर में क्यों लाया गया और जल्दबाजी में पास भी कर दिया गया. जब यूपीए सत्ता में थी, तो संसद में पहुंचने से पहले स्टेकहोल्डर्स से इस बिल के बारे में सलाह-मशविरा लिया जाता था. इसके बाद सदन में बड़े पैमाने पर चर्चा हुई और फिर सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी से यह कानून बना.

वहीं, इसके उलट, एनडीए ने इस तरह के जरूरी कानून पर कोई चर्चा नहीं की. राज्यों से भी कोई मंजूरी नहीं ली गई. जो राज्य पहले इस स्कीम के लिए 10 फीसदी राजस्व देते थे, अब उन पर 40 फीसदी फंड की जरूरत का बोझ डाल दिया गया. नतीजतन, स्कीम को लागू करने में दिक्कत होगी. एनडीए ने मनरेगा (MGNREGA) और ग्रामीण लोकतंत्र दोनों को बुलडोजर से गिरा दिया. उन्होंने कहा कि यह विकास नहीं, बल्कि विनाश है. लाखों मेहनतकश लोगों को अपनी रोजी-रोटी खोकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. कांग्रेस यह अन्याय कभी नहीं होने देगी.

जगदीश ठाकोर ने आगे कहा कि पार्टी के गोपनीय दस्तावेज में केंद्र के इस दावे का जवाब दिया गया है कि नई स्कीम रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर देती है ताकि रोजगार की मजबूत सुरक्षा मिल सके. इसमें यह भी कहा गया है कि स्कीम के तहत हर परिवार को मिलने वाला औसत काम 45-60 दिन ही रहा है, जो पहले के 100 दिन के वादे से बहुत कम है. इस हिसाब से, मेहताना के बिना 125 दिन के रोजगार का दावा बेमानी लगता है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए ठाकोर ने कहा कि केंद्र के इस दावे पर कि नई स्कीम में गांव के प्लानिंग स्ट्रक्चर और दूसरी स्कीमों के साथ मिलकर टिकाऊ एसेट्स और ज़्यादा प्रोडक्टिव काम बनाने का इस्तेमाल किया गया है. इस दावे का खंडन करने के लिए कि नई योजना उच्च बजट आवंटन के साथ इक्विटी में सुधार करती है, कमजोर परिवारों पर ध्यान केंद्रित करती है, और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाती है, इस पर कांग्रेस का कहना है कि पिछले वर्षों में बजट आवंटन मांग के साथ तालमेल नहीं रखता था और इससे वेतन बकाया हो गया और काम रुक गया. इसके अलावा, अपर्याप्त धन के परिणामस्वरूप महिला श्रमिकों को सबसे पहले नुकसान होता है.

उन्होंने बताया कि पार्टी के गोपनीय दस्तावेज में कहा गया है कि इस दावे पर कि नई स्कीम डीसेंट्रलाइजेशन को एक जैसे नेशनल नियमों के साथ बैलेंस करती है ताकि जरूरतों को बिना किसी बंटवारे के पूरा किया जा सके और ज़्यादा सख्त मॉनिटरिंग, डिजिटल पेमेंट और कामों की बेहतर शेड्यूलिंग के जरिए लागू करने में आने वाली कमियों को ठीक किया जा सके. देश की सबसे पुरानी पार्टी का कहना है कि सेंट्रलाइज़्ड नियम और मंज़ूरी असली ग्राम पंचायत कंट्रोल को कमजोर करते हैं और स्थानीय सेल्फ-गवर्नमेंट बॉडीज को मजबूत बनाने के बजाय उन्हें रबर स्टैम्प बना देते हैं. इसके अलावा, ऐप-बेस्ड अटेंडेंस, आधार-लिंक्ड पेमेंट और टेक गड़बड़ियों की वजह से कई लोगों को काम और मजदूरी नहीं मिल पाती. इसलिए, मौजूदा कमियों को ठीक किए बिना और टेक्नोलॉजी जोड़ने से सिर्फ बेरोजगारी ही बढ़ेगी.

वहीं, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से देशभर के ग्रामीण वोटरों से फिर से जुड़ने की उम्मीद है, खासकर 2026 में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल और 2027 में पंजाब, गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले. पश्चिम बंगाल और पंजाब ने अभी से ही नई ग्रामीण नौकरी स्कीम का विरोध शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में अपनी कोशिशें और तेज करेंगी.

पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख शुभंकर सरकार ने ईटीवी भारत से कहा कि हम चाहते हैं कि केंद्र पश्चिम बंगाल में मनरेगा (MGNREGA) स्कीम के तहत लंबे समय से बकाया रकम तुरंत जारी करे. हम यह भी चाहते हैं कि राज्य सरकार एक श्वेत पत्र लाए जिसमें बताया जाए कि उसने स्कीम के तहत फंड का इस्तेमाल कैसे किया. हम हर वर्कर और मजदूर के साथ खड़े हैं और हम उनके अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे.

पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर राजा वारिंग ने ईटीवी भारत से कहा कि मनरेगा का नाम बदलना न केवल महात्मा गांधी का अपमान है, बल्कि नई योजना गरीबों की आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी. केंद्र को नया कानून वापस लेना चाहिए या लोगों के गुस्से का सामना करना चाहिए जैसा कि तीन काले कृषि कानूनों के दौरान हुआ था. सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस मीटिंग के एजेंडे में मनरेगा (MGNREGA) सबसे ऊपर होगा, लेकिन पार्टी केंद्र सरकार का मुकाबला करने के लिए बड़े शहरों में गरीबों के लिए शहरी नौकरी योजना की भी मांग कर सकती है.

पढ़ें: स्थानीय निकाय चुनावों में जीत से कांग्रेस उत्साहित, लेकिन राज्यों को वापस जीतना बड़ी चुनौती

BMC का चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस, शिवसेना (UBT) का ऑफर ठुकराया

TAGGED:

मनरेगा
MGNREGA
जी राम जी कानून
कांग्रेस
CONG TO COUNTER CENTRE ON MGNREGA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.