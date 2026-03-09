ETV Bharat / bharat

कांग्रेस 11 मार्च को केरल विधानसभा चुनाव उम्मीदवारों की घोषणा करेगी

राज्य के नेता 10 मार्च को सहयोगी पार्टियों के साथ सीट-शेयरिंग को आधिकारिक रूप से फाइनल करने के लिए मिलेंगे.

Congress President Mallikarjun Kharge and Leader of the Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (ANI)
By Amit Agnihotri

Published : March 9, 2026 at 10:00 PM IST

नई दिल्ली : कांग्रेस आने वाले केरल विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम 11 मार्च को फाइनल करेगी और जल्द ही नामों की पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, असम की तरह, कांग्रेस के नेता चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले सुरक्षित सीटों की घोषणा करने पर विचार कर रहे हैं ताकि विपक्षी पार्टी के अंदर विश्वास पैदा किया जा सके.

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ 2016 से केरल में विपक्ष में है और उसे उम्मीद है कि वह मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली सीपीआई-एम के नेतृत्व वाली एलडीएफ को हटा देगी.

इस पुरानी पार्टी का प्लान केरल की कुल 140 सीटों में से करीब 100 पर चुनाव लड़ने का है और बाकी सीटें अपने साथियों के लिए छोड़ देगी. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 11 मार्च को केंद्रीय चुनाव सेंट्रल कमेटी की अध्यक्षता करेंगे, जिसके बाद 8 मार्च को अनुभवी मधुसूदन मिस्त्री की अगुवाई वाली स्क्रीनिंग कमेटी पार्टी उम्मीदवारों का रिव्यू करेगी.

राहुल हाल ही में कई इवेंट्स में हिस्सा लेने के लिए राज्य में थे और उन्होंने युवाओं और महिलाओं के लिए कुछ सोशल-वेलफेयर गारंटी की भी घोषणा की, ताकि इस हफ़्ते चुनाव की तारीखें आने के बाद यूडीएफ के जबरदस्त कैंपेन के लिए माहौल तैयार हो सके.

केरल के प्रभारी एआईसीसी सचिव बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, "सीईसी की बैठक एक या दो दिन में होगी. इसमें 8 मार्च को स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा मंजूर किए गए नामों पर विचार किया जाएगा. पहली सूची जल्द ही जारी हो सकती है."

उन्होंने कहा, “चुनाव से पहले यूडीएफ आश्वस्त और एकजुट है. राहुल गांधी के हालिया दौरे को कार्यकर्ताओं ने बहुत पसंद किया, जिनका फीडबैक पॉजिटिव है. जल्द ही एक जोरदार कैंपेन होगा. एलडीएफ के खिलाफ मजबूत विरोधी लहर है, लेकिन हम कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं.”

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि लोप के दौरे के दौरान राहुल और कैंपेन कमेटी के प्रभारी रमेश चेन्निथला और को-इंचार्ज शशि थरूर के बीच कैंपेन के आउटलाइन पर चर्चा हुई, जहां दूसरे सीनियर नेता भी मौजूद थे.

11 मार्च को सीईसी की मीटिंग से पहले, राज्य के नेता 10 मार्च को सहयोगी पार्टियों के साथ सीट-शेयरिंग को आधिकारिक रूप से फाइनल करने के लिए मिलेंगे ताकि यूडीएफ में ज़्यादा स्पष्टता हो, जिसमें कांग्रेस, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस (जोसेफ), आरएसपी और छोटी रीजनल पार्टियां शामिल हैं.

हालांकि सीईसी से कई नामों को मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है, लेकिन पहले सिर्फ सेफ सीटों की घोषणा की जाएगी. बाकी सीटों की घोषणा चुनाव की तारीखें आने के बाद की जाएगी, जिसमें विरोधी एलडीएफ और बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों को ध्यान में रखा जाएगा, जो दक्षिणी राज्य में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है.

यही वजह थी कि राहुल ने सीपीआई-एम और भाजपा दोनों को एक साथ रखने का फैसला किया, क्योंकि सीजेपी, यूडीएफ के खिलाफ खड़ी थी. राहुल ने कहा कि उनके खिलाफ 30 से ज़्यादा केस सूचीबद्ध थे, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई केस नहीं था, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने लेफ्ट पार्टी को भारत की कॉर्पोरेटिस्ट पार्टी कहा.

संदीप ने कहा, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में कई विधानसभा इलाकों का दौरा किया. उन्होंने कहा, “हमारे नेता सही थे. पूरे राज्य में ज़मीनी हालात यही हैं. बीजेपी, कांग्रेस को जहां भी नुकसान पहुंचा सकती है, सीपीआई-एम की मदद कर रही है. हमने यह देखा है और चुनौती के लिए तैयार हैं.”

एआईसीसी के केरल इंचार्ज सचिव पीवी मोहन के मुताबिक, पार्टी की पुथुयुगम यात्रा खत्म होने पर राहुल के भाषण से यूडीएफ के पक्ष में समर्थन का इशारा मिला.

मोहन ने ईटीवी भारत से कहा, “उन्होंने वही कहा जो हर मलयाली के मन में है. पीएम मोदी की केरल के मुख्यमंत्री पर पकड़ है. असल में, केरल में यूडीएफ, सीपीआईएम और भाजपा के सीजेपी गठबंधन से लड़ रहा है जो अपने खतरनाक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं. एलडीएफ के एक दशक के गलत शासन में केरल के युवाओं, गरीबों, पिछड़े और हाशिए पर पड़े लोगों को बहुत नुकसान हुआ है. राहुल के नेतृत्व में, हमने महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और समाज के हाशिए पर पड़े लोगों के लिए एक सुरक्षा जाल बनाने के लिए अपनी इंदिरा गारंटी की घोषणा की है.”

उन्होंने आगे कहा, “हमारे नेता ने श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच मुलाकात की सौवीं सालगिरह पर कोल्लम में एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया. उनकी बातचीत की याद एक ऐतिहासिक दिन था और इसमें केरल की भावना को दिखाते हुए सभी धर्मों के लोगों और नेताओं की भारी भीड़ जमा हुई.”

