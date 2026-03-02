ETV Bharat / bharat

'हमारे नेता रोते नहीं... बीजेपी का सामना करते हैं', केजरीवाल पर कांग्रेस का पलटवार

कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि जब केजरीवाल जेल में थे, तो सोनिया गांधी उनकी पत्नी सुनीता के साथ एकजुटता दिखाने के लिए दिल्ली में विपक्ष की रैली में शामिल हुई थीं, लेकिन शुक्रगुजार होने के बजाय पूर्व मुख्यमंत्री अपने छोटे-मोटे राजनीतिक खेल में वापस लग गए.

कांग्रेस इसलिए AAP से नाराज थी क्योंकि केजरीवाल ने बरी होने के तुरंत बाद अपने पहले के भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधना शुरू कर दिया था.

दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों द्वारा लगातार उठाए जा रहे कथित शराब घोटाले की वजह से 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में AAP की हार हुई और बीजेपी को 25 साल से अधिक समय बाद दिल्ली में सरकार बनाने का मौका मिला.

कुछ दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल और उनकी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को बरी कर दिया था, जिसके तुरंत बाद कांग्रेस ने AAP पर 'बीजेपी की B टीम' का आरोप दोहराया था.

पहले, कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि गुजरात और गोवा में AAP की मौजूदगी ने विपक्ष के वोटों को बांटकर इस पुरानी पार्टी को नुकसान पहुंचाया. 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में, AAP ने कांग्रेस से 13 प्रतिशत वोट और 5 सीटें छीन लीं, जबकि कांग्रेस 182 सीटों में से सिर्फ 17 सीट ही जीत पाई.

2022 में, बीजेपी गुजरात और गोवा चुनाव जीतने में कामयाब रही, लेकिन AAP ने पंजाब में कांग्रेस की जगह ले ली. 2013 में, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे.

कांग्रेस ने केजरीवाल के बरी होने को AAP और BJP के बीच एक फिक्स्ड मैच बताया ताकि पंजाब, गोवा और गुजरात में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा सके.

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) की तरफ से अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री के तौर पर संभावित उम्मीदवार के तौर पर पेश करने से कांग्रेस सहज नहीं थी, जबकि कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के एक मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया था.

कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि जब राहुल गांधी ने 2023 में NDA से मुकाबला करने के लिए इंडिया ब्लॉक बनाया था, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने AAP को विपक्षी गठबंधन में शामिल करने में भूमिका निभाई थी. सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल, जो बरी होने के बाद टीवी कैमरों के सामने रोए थे, उन्हें उन आरोपों पर पछतावा दिखाना चाहिए था जो उन्होंने पहले पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा गांधी परिवार पर लगाए थे, जो साबित नहीं हो सके.

दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने ईटीवी भारत से कहा, "उन्हें गांधी परिवार पर निशाना साधने का कोई अधिकार नहीं है, जिन्होंने केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान उनका साथ दिया था. उनका बरी होना एक फिक्स्ड मैच है. लोगों को बीजेपी के चुनावी फायदे के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने के खेल का पता चल गया है. तमिलनाडु चुनाव में कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए हमारे वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के खिलाफ जांच फिर से शुरू की गई है. गुजरात, गोवा और पंजाब चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को सबूतों के अभाव में शराब घोटाले में बरी कर दिया गया है. लेकिन सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, जहां केजरीवाल पहले ही दोषी साबित हो चुके हैं. भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बावजूद, वह जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं."

कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी से हारने के बाद, केजरीवाल अपना ज्यादातर समय पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की AAP सरकार को बचाने में बिता रहे थे. सूत्रों ने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शनिवार को बरनाला में एक रैली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी के AAP सरकार पर किए गए हमले से घबरा गए थे. खड़गे ने उन पर तंज कसते हुए कहा था कि केजरीवाल को रोने की कोई जरूरत नहीं है और अगर वह बेगुनाह होते तो लोग उसी हिसाब से जवाब देते.

कांग्रेस के पदाधिकारी चंदन यादव ने ईटीवी भारत को बताया, "हमारे नेता के खिलाफ BJP की विच-हंट (विरोधियों को जानबूझकर परेशान करना) के तहत करीब 32 मामले दर्ज हैं, लेकिन वह कभी केजरीवाल की तरह नहीं रोए. हमारे नेता योद्धा हैं और हर मुश्किल के बावजूद बीजेपी का सामना करते हैं."

उन्होंने कहा, "जब केजरीवाल जेल गए, तो पूरी कांग्रेस और गांधी परिवार उनकी पत्नी सुनीता के साथ खड़े थे. अब, जब वह भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी हो गए हैं, तो AAP उसी गांधी परिवार के खिलाफ जहर उगल रही है. वे यह नहीं समझ सकते कि हमारे नेता कभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मंत्री के पद पर नहीं रहे, इसलिए उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लग सकता. BJP ने हमारे नेताओं के खिलाफ झूठे केस किए लेकिन सफल नहीं हो सके. ट्रायल चल रहे हैं. AAP के बयानों से पता चलता है कि वह बीजेपी की मदद करते हुए कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है और इसीलिए उसके नेता बरी हो गए."

कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में केजरीवाल अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए गुजरात का दौरा भी कर रहे थे, लेकिन 2027 के चुनाव में AAP का अधिक प्रभाव नहीं होगा.

